Девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе, получила пять лет колонии-поселения
Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения 19-летнюю Валерию Башкирову, которая в июле этого года сбила на пешеходном переходе трех детей, двое из них погибли.
Прокурор просил суд назначить Башкировой наказание в виде шести лет колонии общего режима, а также на три года лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Суд решил обойтись более мягким наказанием - колонией-поселением, а также запретил Башкировой управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года.
ДТП, виновницей которого стала Башкирова, произошло 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево на западе Москвы. Черный автомобиль "Мазда", за рулем которого находилась Башкирова, совершил наезд на пешеходов, которые в тот момент шли по пешеходному переходу.
На опубликованной видеозаписи происшествия видно, как машина на высокой скорости подъезжает к пешеходному переходу, по которому в этот момент идут люди, и, не снижая скорости, проезжает его, сбивая несколько человек.
Дорогу в этот момент переходили двое взрослых с тремя детьми - мальчиками пяти и четырех лет, а также с 9-месячной девочкой в коляске. После происшествия всех детей госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже оба мальчика скончались в больнице, девочка выжила.
Сначала Башкировой предъявили обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которой - пять лет лишения свободы. На следующий день после происшествия суд по ходатайству следствия отправил Башкирову под домашний арест.
Но после того как в больнице скончался второй мальчик, следствие переквалифицировало Башкировой обвинение на более тяжкую статью - часть 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по которой - семь лет лишения свободы. Суд после этого изменил Башкировой меру пресечения на заключение под стражу.
По информации Госавтоинспекции, Башкирова получила водительское удостоверение чуть более чем за полгода до ДТП. На момент происшествия ей было 18 лет.