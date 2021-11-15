Девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе, получила пять лет колонии-поселения

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Автор фото, Nikulinsky District Court/TASS

Солнцевский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения 19-летнюю Валерию Башкирову, которая в июле этого года сбила на пешеходном переходе трех детей, двое из них погибли.

Прокурор просил суд назначить Башкировой наказание в виде шести лет колонии общего режима, а также на три года лишить ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Суд решил обойтись более мягким наказанием - колонией-поселением, а также запретил Башкировой управлять транспортными средствами сроком на 2,5 года.

ДТП, виновницей которого стала Башкирова, произошло 16 июля на улице Авиаторов в районе Солнцево на западе Москвы. Черный автомобиль "Мазда", за рулем которого находилась Башкирова, совершил наезд на пешеходов, которые в тот момент шли по пешеходному переходу.

На опубликованной видеозаписи происшествия видно, как машина на высокой скорости подъезжает к пешеходному переходу, по которому в этот момент идут люди, и, не снижая скорости, проезжает его, сбивая несколько человек.

Дорогу в этот момент переходили двое взрослых с тремя детьми - мальчиками пяти и четырех лет, а также с 9-месячной девочкой в коляске. После происшествия всех детей госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже оба мальчика скончались в больнице, девочка выжила.

Сначала Башкировой предъявили обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), максимальное наказание по которой - пять лет лишения свободы. На следующий день после происшествия суд по ходатайству следствия отправил Башкирову под домашний арест.

Но после того как в больнице скончался второй мальчик, следствие переквалифицировало Башкировой обвинение на более тяжкую статью - часть 5 статьи 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), максимальное наказание по которой - семь лет лишения свободы. Суд после этого изменил Башкировой меру пресечения на заключение под стражу.