Кризис с мигрантами на границе Польши и Беларуси: ЕС вводит новые санкции, на КПП прибыли сотни людей

15 ноября 2021, 16:36 GMT Обновлено 9 минут назад

Подпись к фото, В понедельник на границе собрались несколько сотен мигрантов, польские силовые службы их не пропускают

Министры иностранных дел Европейского союза во время встречи в Брюсселе решили ввести новые санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом, который продолжается в течение последних недель. Тем временем, как передают с места событий корреспонденты Би-би-си, на контрольно-пропускном пункте "Кужница" на белорусско-польской границе собрались несколько сотен мигрантов.

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявил, что пятый раунд санкций против Беларуси коснется как компаний, так и частных лиц, его окончательные подробности будут согласованы в ближайшие дни.

Как уточнил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени, ЕС разорвет контракты на лизинг самолетов с белорусской государственной компанией "Белавиа". "Или же им придется вернуть эти самолеты, или, как я понимаю, последует обращение в суд", - цитирует его агентство Рейтер. Ковени добавил, что из 30 самолетов, находящихся в распоряжении "Белавиа", 17 используются по договорам о лизинге с ирландскими компаниями.

На кадрах, которые прислали наши корреспонденты с белорусско-польской границы, видны сотни людей, которые сидят на дороге около КПП между белорусскими пограничниками и польскими постами. Территория Польши закрыта от них забором с колючей проволокой. Эти люди пришли на пропускной пункт "Кужница" из большого лагеря, который мигранты разбили на территории Беларуси в лесу около границы - там живут несколько тысяч человек.

Сотрудники польской погранслужбы сообщили, что опасаются попыток мигрантов прорваться через границу силой, они также озабочены присутствием в этом районе белорусских военнослужащих.

Что происходит на границе

Стив Розенберг, корреспондент Би-би-си

Этим утром ситуация была крайне напряжена.

Несколько минут назад сотни людей пришли по дороге из лагеря мигрантов и попытались силой прорваться через некоторые ворота. Сейчас они сидят прямо около контрольно-пропускного пункта на белорусской стороне границы.

Судя по тому, что мы видели, белорусские силы совершенно не пытались их остановить.

Мигранты продолжают сидеть, они полны решимости выполнить задуманное, то есть добиться разрешения пройти на территорию Польши, то есть Европейского союза.

Это противостояние, в котором мигранты остаются с одной стороны, а с другой, за колючей проволокой, выстроились польские полицейские.

Над ними завис польский вертолет, неподалеку установлен водомет. Как разрешится эта напряженная ситуация, пока неясно.

Какие санкции может ввести ЕС

Европейский союз и НАТО обвиняют Беларусь в гибридной войне, то есть намеренной организации кризиса с беженцами в отместку за санкции и резкую критику в связи с нарушениями прав человека после президентских выборов 2020 года.

С лета в Беларусь прибыли тысячи мигрантов, в основном из Ирака, Сирии и Йемена, эти люди отправляются на западные границы страны и пытаются пройти на территорию стран ЕС: Польши, Литвы и Латвии. Западные политики утверждают, что белорусские власти специально завлекают мигрантов, обещая им беспрепятственный доступ в Евросоюз.

Автор фото, Reuters

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Но власти Беларуси утверждают, что в сложившейся ситуации виноват ЕС, который не желает принимать беженцев и пытается оказать на Минск несправедливое экономическое и политическое давление.

В понедельник главы МИД ЕС, которые проводят совещание в Брюсселе, в числе прочего обсуждали возможность введения новых ограничительных мер против ближайшего окружения президента Александра Лукашенко, а также авиалиний и туристических компаний, которые занимаются перевозкой мигрантов с Ближнего Востока в Минск.

Перед встречей министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что авиакомпаниям, доставляющим мигрантов в Беларусь, могут запретить посадку в странах ЕС. Он добавил, что в арсенале Евросоюза есть еще немало санкций, которые могут быть введены против виновных в кризисе.

Под давлением ЕС несколько авиакомпаний уже согласились прекратить перевозку жителей некоторых стран в Минск. Власти Ирака также заявили, что организуют авиарейсы, на которых граждане этой страны могут вернуться домой из Беларуси. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты запретили афганцам, сирийцам, йеменцам и иракцам лететь из аэропортов страны в Минск.

Боррель в понедельник подтвердил, что прекращение рейсов с мигрантами - один из вариантов решения проблемы. "С точки зрения притока [мигрантов] ситуация возвращается под контроль",- сказал он.

Лукашенко: "Мы будем защищаться"

В понедельник Лукашенко заявил, что власти страны пытаются организовать возвращение мигрантов домой, но они этому сопротивляются. "Мы готовы, как это обычно делали, посадить всех в самолеты, в том числе и "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди, надо сказать, очень упертые: никто возвращаться не хочет", - цитирует его ТАСС.

Президент Беларуси также в очередной раз отверг обвинения в намеренной организации кризиса и пообещал жестко ответить на возможное введение санкций. "Организовывать миграционный поток через Беларусь - это себе дороже, - сказал Лукашенко. - Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены. Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда".

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