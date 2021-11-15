Взрыв автомобиля в Ливерпуле признан терактом. В Великобритании повышен уровень террористической угрозы

56 минут назад

Автор фото, CARL BESSANT Подпись к фото, Кадры с горящим автомобилем публикуются в соцсетях

Взрыв, прогремевший в воскресенье близ крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле, признан терактом, сообщила британская полиция. Уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят со "значительного" до "высокого" - предпоследней из пяти ступеней, означающей, что попытка нового теракта "весьма вероятна".

В результате взрыва в Ливерпуле погиб пассажир такси и пострадал водитель. По словам полицейских, в связи с инцидентом арестованы четыре человека, которые подозреваются в причастности к терроризму.

Правоохранительные органы пока не называют имен погибшего и арестованных, а также и их предполагаемые мотивы.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала водителя Дэвида Перри, своевременно запершего двери своего такси и тем самым помешавшего предполагаемому террористу выйти из машины, настоящим героем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в "Твиттере" выразил сочувствие и соболезнования тем, кто пострадал в результате взрыва в Ливерпуле.

Автор фото, PA Media

Инцидент произошел около 11:00 утра в воскресенье. По словам главы местной пожарной службы Фила Карригана, к моменту прибытия пожарных автомобиль был полностью охвачен огнем.

"Наши сотрудники быстро потушили пожар, но один человек погиб, - сказал он. - Еще один человек покинул машину до того, как огонь полностью разгорелся".

Один из свидетелей происшествия Карл Бессант, у которого в клинике недавно родился ребенок, описывает события так: "Мы были очень близко, когда это случилось, и [мама младенца] как раз его кормила. Мы услышали громкий взрыв и выглянули в окно. Мы увидели горящую машину, и из нее кто-то с криком выскочил. И в автомобиле кто-то был".

На место происшествия прибыли не только сотрудники пожарной службы, но и саперы.

Сейчас следователи проводят обыски по двум адресам в Ливерпуле, связанным с пассажиром такси, и уже обнаружили "серьезные улики". Вокруг этих домов полиция установила заграждения и эвакуировала несколько семей из ближайших зданий.

Как отметила министр внутренних дел Прити Патель, повышение уровня террористической опасности до высокого означает высокую вероятность нового теракта, поскольку взрыв в Ливерпуле стал уже вторым за месяц подобным событием.

Глава Северо-западного управления по борьбе с терроризмом Расс Джексон заявил, что причиной взрыва судя по всему стало самодельное взрывное устройство у пассажира такси.

Джексон подтвердил, что полиция установила личность погибшего, но его имя пока разглашается, а мотивы преступления еще следует установить.

Ранее, в ходе экстренного заседания правительственного комитета Cobra в связи со взрывом в Ливерпуле премьер-миристр Борис Джонсон подчеркнул, что это "яркое напоминание всем нам о необходимости быть бдительными". Но британцев никогда не запугать терроризмом, добавил он.

Подпись к фото, Таксист Дэвид Перри успел выскочить из горящей машины

Джексон рассказал также, что пассажир попросил водителя такси Дэвида Перри доставить его к больнице, которая находилась в 10 минутах езды. Когда такси припарковалось у больницы, внутри произошел взрыв: судя по всему сдетонировало устройство, находившееся у пассажира.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, На место происшествия прибыли пожарные, полиция и специалисты-взрывотехники

Машину быстро охватило пламя, но водитель успел выскочить. Он получил травмы, но уже выписан из больницы.

Джексон сообщил также, что недалеко от больницы, где произошел взрыв, в это время проходили торжественные мероприятия по случаю Дня поминовения, и хотя полиция пока напрямую не связывает эти события, расследование ведется и в этом направлении.

Ливерпульская клиника акушерства и гинекологии ежегодно принимает около 50 тыс. пациентов. Это крупнейшее подобное заведение в Европе.