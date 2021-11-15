Минобороны России составило список служебных тайн из 813 пунктов

57 минут назад

Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS

Министерство обороны России опубликовало проект приказа об утверждении перечня сведений Вооруженных Сил, относящихся к служебной тайне.

Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В нем 813 пунктов - туда вошла практически вся информация, касающаяся российской армии, но не относящаяся к государственной тайне.

Многие пункты перечня сведений, составляющих служебную тайну, вызывают вопросы - в первую очередь у журналистов, пишущих на военную тематику. В частности, минобороны включило в перечень:

Сведения о финансовых нарушениях и утратах материальных ценностей, выявляемых в Вооруженных Силах;

Сведения, раскрывающие обстоятельства, причины и размер ущерба, причиненного министерству обороны;

Сведения, раскрывающие причины авиационных происшествий, установленные комиссиями по расследованию авиационных происшествий с воздушными судами Вооруженных Сил;

Сведения, раскрывающие материалы проведенных разбирательств по произошедшим преступлениям и происшествиям, а также материалы разбирательств по фактам гибели военнослужащих.

Если приказ будет издан, то нельзя будет в том числе предавать огласке:

Сведения о недостатках, неисправностях и рекламациях, выявленных при эксплуатации вооружений, военной и специальной техники;

Сведения, раскрывающие результат, анализ боевой подготовки подразделения, воинской части;

Сведения, раскрывающие принадлежность объекта военной инфраструктуры к воинской части или органу военного управления;

Сведения, раскрывающие обстоятельства, причины и условия нарушений порядка обращения со сведениями, отнесенными к служебной тайне;

Сведения, содержащиеся в уставных и программно-методических служебных изданиях (литературе) по боевой подготовке.

Под служебную тайну по версии российского минобороны подпадает информация не только о российских военных объектах, но и о потенциальных вражеских:

Сведения, раскрывающие объекты или отдельные цели, подлежащие разведке, находящиеся в глубине обороны противника от 30 до 100 км;

Сведения, раскрывающие характеристики и/или координаты объекта (цели) поражения, находящегося в глубине обороны противника от 30 до 100 км.

А также многое другое - например, сведения, раскрывающие график отпусков руководящего состава Вооруженных Сил.

Минобороны предложило сделать конфиденциальной и отнести к служебной тайне информацию о деятельности ведомства, не являющуюся государственной тайной, летом прошлого года.

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В пояснении к законопроекту, в частности, отмечалось, что в СМИ "периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности".

Закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны, был подписан Владимиром Путиным в июне 2021 года.

Тогда СМИ сообщали, что за разглашение служебной тайны согласно статье 13.14 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена ответственность в виде штрафа от одной до пяти тысяч рублей.