Дайджест: Байден и Си Цзиньпин договорились избегать конфликта; ЕС готовит пятый пакет санкций против Беларуси

53 минуты назад

Автор фото, Reuters

Байден и Си Цзиньпин выразили друг другу уважение

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели первую видеовстречу, на которой они несколько часов обсуждали существующие между ними разногласия - а также сферы, где две державы могут и должны сотрудничать.

Ранее они дважды говорили по телефону. Американские издания пишут, что Белый дом надеялся на личную встречу, но Си Цзиньпин не был готов выехать заграницу - он не покидал Китай уже почти два года.

"Очень рад видеть давнего друга", - сказал китайский лидер в начале встречи. Он подчеркнул уважение между двумя странами, необходимость сотрудничества и стабильных отношений.

Си Цзиньпин отметил, что США и Китай - мировые лидеры по размеру экономики, и обе страны являются постоянными членами Совета безопасности ООН.

В июне Байден на ответ репортера сказал, что они с Си Цзиньпином не друзья - просто давно знают друг друга. Но на встрече во вторник американский президент описал неформальные и искренние отношения, которые связывают его с китайским коллегой.

Он также упомянул и разделяющие их темы - и сказал, что соперничество между двумя странами не должно перерасти в конфликт. Несмотря на разногласия, они обязаны сотрудничать, в том числе в борьбе с глобальным потеплением, сказал Байден.

Санкции ЕС против Беларуси за кризис с мигрантами

В понедельник министры иностранных дел ЕС договорились ввести пятый по счету пакет санкций против Минска. Санкционные списки будут опубликованы в ближайшие дни, но уже известно, что они будут направлены в том числе против белорусской авиакомпании "Белавиа" и ряда туристических агентств.

Евросоюз считает кризис на границе Беларуси со странами ЕС попыткой шантажа и мести со стороны "режима Лукашенко", как называет белорусскую власть западные страны, не признавшие результаты последних президентских выборов.

Министр иностранных дел Литвы в интервью Би-би-си рассказал, что его страна предлагала внести в санкционные списки аэропорт Минска. Однако судьба этого предложения неизвестна.

Александр Лукашенко пообещал ответные меры на новые санкции.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Среди главных шедевров коллекции - полотно "Без названия" Сая Твомбли

Во вторник в аукционном доме Sotheby's в Нью-Йорке начнутся торги, на которых с молотка уйдут произведения из коллекции Маклоу. Она оценивается в 600 млн долларов - рекордная предварительная оценка в истории художественного рынка.

В коллекции - работы Альберто Джакометти, Марка Ротко, Сая Твомбли и Энди Уорхола.

Собрание было выставлено на продажу в результате развода нью-йоркского девелопера Гарри Маклоу и его жены Линды после 50 лет вместе. Расставание не было мирным: пара делила состояние в 2 млрд долларов.

Войны вокруг QR-кодов в России: о чем спор?

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Россиян особенно беспокоит возможность введения обязательных QR-кодов в транспорте

Российские власти готовятся вписать в закон QR-коды о вакцинации против Covid-19 на транспорте, в ресторанах и других общественных местах - и таким образом закрепить уже существующую практику.

Однако эти планы вызвали волну недовольства. Корреспондент Би-би-си Елизавета Фохт объясняет, чего добивается правительство и чем недовольны критики.

Психические проблемы возможного террориста - и дружба с набожной парой

Подпись к фото, Имад Свеалмин

Расследование прогремевшего у женской больницы в Ливерпуле взрыва продолжается, и в понедельник полиция назвала имя подозреваемого в нападении - Имад Свеалмин. Он скончался на месте, и правоохранители пока не сообщили о возможных мотивах преступлении.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Знавшие 32-летнего мужчину рассказали журналистам Times о его религиозных поисках и психологических проблемах. По их словам, Свеалмин прибыл в Британию из Ближнего Востока и называл себя беженцем из Сирии.

Но его заявка на убежище не была принята - иммиграционные власти пришли к выводу, что он приехал из Иордании, а не Сирии, пишет газета.

Мужчина попытался покончить с собой и был направлен в психиатрическую больницу. Когда его выписали, он познакомился с парой набожных местных жителей - подполковником в отставке Малкольмом Хитчкоттом и его женой Элизабет.

Свеалмин принял христианство в англиканской церкви и снова подал заявление на убежище в 2017 году. Он жил в квартире вместе с другими соискателями этого статуса из Ближнего Востока.

"Мы в шоке. Не могу представить себе менее вероятного кандидата. Он был воспитанным и тихим", - сказал подполковник Хитчкотт, когда узнал, что полиция идентифицировала Свеалмина в качестве нападавшего на больницу.

Зачем Китай наращивает ядерный арсенал?

Резкое увеличение ядерного арсенала Китая, разработка и тесты новых ракет и строительство новых бункеров отражает тревогу Пекина перед лицом все более жесткого противостояния с США на международной арене, пишет в колонке для New York Times независимый эксперт Тун Чжао.

Пекин опасается, что Вашингтон может пойти на эскалацию, исходя из своего преимущества в области ядерного оружия, убежден специалист.

Поэтому китайские власти хотят быстро нарастить свой арсенал, чтобы заставить Америку признать взаимную уязвимость и исключить возможность ядерной конфронтации, как это сделали СССР и США в конце Холодной войны.

Израиль - "центр нового порядка мировой безопасности"

Корреспондент газеты Jerusalem Post Сет Францман в колонке для Wall Street Journal рассказывает о сдвигах, которые произошли на Ближнем Востоке за последние годы.

"Авраамовы соглашения", инициированные администрацией Трампа, помогли Израилю установить дипломатические отношения с целым рядом арабских стран. Сейчас на их основе формируется новый неформальный оборонный блок, пишет Францман.

В пример он приводит недавние совместные учения военно-морских сил Бахрейна, Израиля, ОАЭ и США в Красном море. Очевидно, что они служили предупреждением Ирану, сопернику всех этих стран - но не только; новых партнеров объединяет также борьба с терроризмом и другими вызовами безопасности в регионе.

Но неформальные союзы простираются еще дальше - от Индии до ОАЭ и Бахрейна, и от Кирпа и Греции до Германии, пишет Францман. Все они ищут новых союзников в эпоху ожесточенных споров между членами НАТО, таких как скандал вокруг соглашения об атомных подлодках между США, Британией и Австралией, которое Франция сравнила с "ножом в спину".

Для большинства россиян и европейцев кризис в Афганистане - победа талибов, падение правительства в Кабуле и хаотический вывод американских войск - уже начал забываться.

Однако страны Центральной Азии, граничащие с Афганистаном, каждый день сталкиваются с последствиями этих событий.

Корреспондент Би-би-си Ольга Ившина стала одной из немногих, кому удалось побывать в приграничных районах Таджикистана, чей рубеж с Афганистаном простирается почти на полторы тысячи километров.

Мигранты с севера Ирака, отправляющиеся в Беларусь в надежде попасть в Евросоюз, тратят на это путешествие тысячи долларов, которые они годами копили или заняли в долг.

Би-би-си рассказывает истории нескольких семей, решившихся на такой путь.

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