Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2"

29 минут назад

Автор фото, Peter Kovalev/Tass

Власти Германии приняли решение приостановить сертификацию трубопровода "Северный поток-2" до создания новой дочерней компании, говорится в заявлении Федерального сетевого агентства страны.

Как отмечается в релизе, сертификация оператора Nord Stream 2 возможна только в том случае, если оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

"Компания Nord Stream 2 AG , базирующаяся в Цуге, Швейцария, решила не преобразовывать существующую компанию, а создать дочернюю компанию в соответствии с законодательством Германии только для немецкой части линии. Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода", - сообщает регулятор.

В сответствии с принятым решением, процесс сертификации будет приостановлен до тех пор, пока передача основных активов дочерней компании не будет завершена и все документы не будут проверены регулятором.

Акции Газпрома на фоне этих новостей усилили падение и теряют около 2%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. Параллельно спотовые котировки газа в Европе выросли на 11% .