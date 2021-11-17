Генпрокуратура потребовала лишить депутата Валерия Рашкина неприкосновенности

42 минуты назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

В Госдуму поступило представление генпрокурора России о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Поводом стало дело о незаконной охоте, возбужденное после того, как саратовская полиция остановила машину депутата и обнаружила там мертвого лося.

Без лишения неприкосновенности в отношении депутата невозможно расследовать уголовное дело.

В соответствии с регламентом Госдумы представление Генпрокуратуры должно быть рассмотрено на пленарном заседании не раньше чем через семь дней после внесения. Таким образом, на пленарном заседании вопрос о лишении Рашкина иммунитета может состояться в четверг, 25 ноября, подсчитал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Дело об охоте

Автомобиль Lada, в котором находился известный коммунист, остановили в лесу в Саратовской области в ночь на 29 октября. Как говорили РИА Новости в местном охотничьем хозяйстве, к ним поступило сообщение о выстрелах из охотничьего ружья, и инспекторы вместе с полицией выехали на место происшествия.

Там они и обнаружили машину, в которой были два человека. Одним из них оказался депутат Госдумы Рашкин. В багажнике автомобиля инспекторы и полиция нашли разделанную тушу лося, при этом разрешения на добычу Рашкин предоставить не смог.

Рашкин же заявил, что вместе с товарищем нашел подстреленного кем-то другим лося и решил его разделать и забрать с собой.

В итоге было возбуждено дело о незаконной охоте, его расследованием занялся центральный аппарат Следственного комитета России (СКР).

Рашкин впоследствии написал в СКР письмо, в котором заявил о готовности сотрудничать со следствием и отметил, что, по его мнению, дело обросло "множеством домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями".

В КПРФ считают, что дело о незаконной охоте может иметь политическую подоплеку и связано с прошедшими в сентябре выборами, в том числе в Госдуму, результаты которых компартия считает нечестными.

В среду стало известно о еще одном уголовном деле, возбужденном против коммуниста. В Приморском крае задержали депутата регионального законодательного собрания от КПРФ Артема Самсонова, которого подозревают в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Однопартийцы считают это дело политически мотивированным.

Кто такой Рашкин

Рашкин - первый секретарь московского городского комитета КПРФ. Он неоднократно принимал участие в акциях протеста.

В сентябре коммунист активизировался в связи с выборами депутатов Госдумы, в которых он принимал участие, баллотируясь не только по списку КПРФ, но и по одному из одномандатных округов в Москве.

Итоги выборов Рашкин не признал и на следующий день после дня голосования призвал людей выйти на Пушкинскую площадь, где прошел несогласованный с властями митинг.

Многие участники этого собрания позже были задержаны по кадрам с камер видеонаблюдения. Самого Рашкина полиция задерживать на митинге не стала, так как у него есть депутатский иммунитет. Задержан ли он официально в Саратовской области или это невозможно из-за иммунитета, пока неясно.