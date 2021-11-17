Проблемы с сертификацией "Северного потока-2" вызвали новый рост цен на газ в Европе

17 ноября 2021

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На строительство трубопровода ушло пять лет

Оптовые цены на газ в Великобритании и ЕС выросли на 17% после того, как регулирующий орган Германии приостановил процедуру сертификации газопровода "Северный поток-2".

Пользователи опасаются, что из-за задержки с вводом в эксплуатацию нового трубопровода "Газпром" этой зимой не поставит европейским потребителям достаточно топлива.

"Северный поток-2" полностью построен (строительство завершилось в сентябре), и его даже заполнили газом, но эксплуатация газопровода может начаться только после сертификации в Германии. А этот процесс приостановлен, поскольку, согласно немецким законам, оператору предстоит создать и зарегистрировать дочернюю компанию для части линии, работающей в Германии.

Эта операционная компания должна соответствовать немецкому законодательству, прежде чем проект стоимостью 10 миллиардов евро получит сертификацию.

Немецкий регулирующий орган заявил, что процедура сертификации будет приостановлена до тех пор, пока швейцарская материнская компания Nord Stream 2 не передаст основные активы и людские ресурсы своей дочерней компании в Германии, которая владеет и управляет немецкой частью трубопровода.

Решение, вероятно, отложит сертификацию на несколько месяцев, но и это еще не все: "Северный поток-2" должен получить зеленый свет от Европейской комиссии.

Немецкие предприятия вложили значительные средства в трубопровод протяженностью 1225 км, и бывший канцлер Герхард Шредер сыграл большую роль в его развитии.

"Северный поток-2", проходящий по дну Балтийского моря, удвоит экспорт газа из Москвы в Германию, но при этом идет в обход Украины, которая во многом полагается на существующие трубопроводы для получения доходов и сильно пострадает от потери транзитных сборов.

Между тем, по данным немецкого сетевого оператора Gascade, поток российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" (один из основных маршрутов экспорта российского газа в Европу) в Германию в среду утром был стабильным и превысил уровень выходных.

Однако, несмотря на это, декабрьский нейтральный индекс цен на газ виртуальной бирже TTF (Title Transfer Facility), по которому рассчитывается средневзвешенная по объему цена на газ в Европе, к утру среды вырос на 6%.

Правда, рост цен на газ начался не вчера. Холодная зима в Европе в прошлом году отразилась на объемах поставок, и в результате уровень хранимого газа намного ниже обычного.

Политическое оружие

Критики опасаются, что трубопровод увеличит энергетическую зависимость Европы от России.

Украина выступала против "Северного потока-2", который президент Владимир Зеленский назвал "опасным геополитическим оружием".

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На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вскоре Европе придется выбирать "между поставками всё большего количества российских углеводородов в новые гигантские трубопроводы и защитой Украины и отстаиванием дела мира и стабильности".

Канцлер Германии Ангела Меркель недавно заявила, что в отношении России могут быть наложены дальнейшие санкции, если она использует трубопровод против Украины.

Решение немецкого регулятора приостановить сертификацию приветствовала украинская энергетическая компания "Нафтогаз". Польская газовая компания PGNiG ответила призывом к энергетической солидарности в ЕС для обеспечения безопасности поставок.

Консорциум Nord Stream 2 отказался комментировать возможные задержки с экспортом газа.

Согласно газовой директиве ЕС, производители газа должны быть отделены от компании, владеющей газопроводом.

Помимо немецкой компании Uniper и подразделения BASF Wintershall, доли имеют и другие европейские компании, в том числе Anglo-Dutch Shell, австрийская OMV и французская Engie.

По оценке правительства Германии, природный газ будет продолжать вносить значительный вклад в энергоснабжение Германии в ближайшие десятилетия. Считается, что он в меньшей степени влияет на климатические изменения по сравнению с другими ископаемыми видами топлива, поскольку при сжигании вырабатывается меньше CO2.