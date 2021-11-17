Сеть Decathlon на севере Франции прекращает продажу лодок. Мигранты плывут на них через Ла-Манш

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В компании заявили, что без подготовки пользоваться каноэ опасно

Спортивный ритейлер Decathlon снял с продажи каноэ и байдарки в своих магазинах на севере Франции, чтобы мигранты не пользовались ими для пересечения Ла-Манша.

Компания заявила, что изъяла лодки из магазинов в Кале и в Гранд-Сенте недалеко от Дюнкерка.

В минувший четверг 1185 нелегальных мигрантов пересекли Ла-Манш на небольших лодках - это рекордное число.

Днем позже стало известно, что трое мигрантов пропали без вести после попытки пересечь Ла-Манш на каноэ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В последние дни все больше мигрантов пытаются пересечь Ла-Манш, чтобы добраться до Англии

Правительство Великобритании заявило, что резкий рост числа попыток пересечь Ла-Манш неприемлем, и призвало Францию принять соответствующие меры, чтобы не допустить этих попыток.

Как объяснил представитель Decathlon, решение об изъятии лодок из продажи было принято исходя из того, что попытка добраться на них до британских берегов опасна для жизни.

Попытки пересечь Ла-Манш продолжились и на этой неделе. Французские власти демонтировали большой лагерь для мигрантов недалеко от Дюнкерка на северном побережье и арестовали десятки подозреваемых в контрабанде людей.

Усилившийся поток мигрантов через пролив осложнил и без того напряженные отношения между Францией и Великобританией. В понедельник министры внутренних дел обеих стран встретились, чтобы обсудить проблему нелегальной миграции.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин и его британский коллега Прити Патель согласились закрыть маршрут через Ла-Манш для мигрантов, о чем Великобритания неоднократно заявляла ранее.

Но перед встречей Дарманин в интервью изданию CNews обвинил Британию в том, что та якобы использует Францию "в качестве мальчика для битья в своей внутренней политике".

О решении Decathlon первой сообщила французская региональная газета La Voix du Nord. Ее журналист несколько раз видел, как мигранты покупали легкие лодки и другое оборудование в магазине Decathlon в районе Кале.