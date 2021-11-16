Роскомнадзор заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок"

12 минут назад

18+

Автор фото, RoMAN PIMENOV/TASS

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к сайту ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок", сообщили организаторы фестиваля.

"В нескольких гомофобных каналах мы уже видели призывы жаловаться в РКН на наш сайт, но не думали, что из-за необоснованных жалоб, которые не соответствуют действительности, власти могут заблокировать наш сайт без каких-либо проверок", - говорится в сообщении на странице "Бок о бок" во "ВКонтакте".

При этом на сайте стоит маркировка 18+, как того требует закон о "гей-пропаганде", действующий в России, подчеркивается в заявлении.

Фестиваль "Бок о бок" проводится в Петербурге с 2007 года. В этом году он проходит 11-25 ноября в онлайн-формате.

10 ноября депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия") направил на имя генпрокурора России Игоря Краснова письмо с просьбой "принять меры прокурорского реагирования", чтобы не допустить проведение кинофестиваля. Известный запретительскими инициативами депутат назвал "Бок о бок" "вопиющим примером пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений".

"Организаторами и вдохновителями данного мероприятия являются признанные иностранные агенты, представители нежелательных организаций, а также дипломатические представительства западных стран. Являясь патриотом России, человеком традиционных взглядов, а также отцом шестерых детей, я не могу согласиться с фактом проведения и организации в нашей стране мероприятия идеологически враждебного отечественной культуре и традициям", - писал депутат генпрокурору.

Организаторы кинофестиваля пообещали обжаловать решение Роскомнадзора о блокировке своей сайта и предложили смотреть фильмы из фестивальной программы по другой ссылке, а обсуждать фильмы в соцсетях "Бок о бок".