Россия сбила старый советский спутник. Что нужно знать об этих испытаниях

Павел Аксенов

Би-би-си

35 минут назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО войсками противовоздушной и противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган. Ноябрь 2020 года

Сбив старый спутник ракетой с земли, Россия вступила в клуб стран, в котором до нее состояли только США, Китай и Индия. Зачем ей было нужно это испытание и что теперь изменится?

Речь идет о тех странах, которые смогли создать оружие, способное решать задачи борьбы с космическими аппаратами, но при этом само не размещенное в околоземном пространстве.

Такое оружие не учитывается большим международным Договором о космосе, заключенным в 1967 году. Он запрещает размещать в космическом пространстве любые виды оружия массового уничтожения. Однако в нем никак не оговариваются другие виды вооружений - в частности, те, которые размещены на земле.

Информацию об испытаниях подтвердило во вторник днем российское министерство обороны.

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Какую именно систему испытала Россия, неизвестно.

В прессе встречаются упоминания зенитно-ракетных комплексов С-500, разработанного в последнее время, а также стратегического противоракетного комплекса А-235 "Нудоль".

Противоспутниковый клуб

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США и Советский Союз разрабатывали противоспутниковые системы еще в прошлом веке.

Америка начала первые испытания противоспутниковых авиационных ракет в 1959 году. Во время одного из тестов бомбардировщик И-47 выпустил ракету-перехватчик, которая прошла всего в шести километрах от спутника-мишени. Такую точность тогда считали большим успехом.

В СССР в 1960-х годах создавали аппарат ИС (истребитель спутников), который должен был на орбите за два витка сблизиться с противником и уничтожить его направленным взрывом. Одно испытание закончилось полным уничтожением мишени. Эта система была на вооружении в 1978-1993 годы.

Американцы испытали авиационную противоспутниковую ракету ASM-135 ASAT и сбили неработающий спутник в 1985 году.

В СССР тоже существовали проекты авиационных противоспутниковых ракет, однако до испытаний дело не дошло.

В новом веке появились ракетные технологии, которые позволяют сбивать спутники на сравнительно низких орбитах ракетами, которые запускают с поверхности земли или воды. Именно так поступили индийцы в 2019 году и китайцы в 2007-м, запустив ракеты с земли, и американцы в 2008-м, запустив ракету-перехватчик SM-3 с эсминца.

В отличие от американских программ, эти ракеты стартуют с земли и могут нести большую боевую часть. От советской программы их отличает то, что в СССР строили спутник-перехватчик, который приближался к цели через несколько витков, маневрировал и взрывался рядом, тогда как современные боеприпасы доставляются непосредственно к цели, поражая ее либо направленным взрывом, либо врезаясь в нее.

Существуют и другие виды противоспутникового оружия, которые используют, например, лазеры, но они не настолько эффективны, как ракетные системы.

Что с обломками?

Перехват и уничтожение спутника ракетой или другим космическим аппаратом всегда приводит к появлению обломков в космосе - это остатки перехватчика и цели. Они становятся космическим мусором.

Обломки в космосе опасны, поскольку они движутся по орбите на такой скорости, что при столкновении с другим объектом - спутником или космической станцией - могут его уничтожить.

При этом обломки не остаются на одной орбите, а разлетаются в разные стороны. Часть направится к Земле и сгорит в атмосфере, другая может подняться на более высокую орбиту.

Чем выше орбита, по которой движется космический мусор, тем дольше он будет опускаться на Землю под действием силы притяжения.

В результате российского испытания, по словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, образовалось около полутора тысяч крупных и сотни тысяч мелких обломков.

Подтверждения этих цифр из других источников нет, и на это указал глава МИД России Сергей Лавров: "Заявлять, что Россия создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, - это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет".

Роскосмос накануне сообщал со ссылкой на данные американского Центра управления полетов, что МКС угрожало столкновение с неким космическим мусором. Из-за этого экипажу станции пришлось укрыться в кораблях "Союз" и Crew Dragon на случай, если придется срочно эвакуироваться.

В 2007 году Китай сбил спутник на орбите в 850 километров, в результате чего, по данным организации Secure World Foundation, образовалось около 3 тысяч обломков. Многие из них до сих пор остаются в космосе и будут там оставаться еще десятки лет, утверждает неправительственная организация Union of Concerned Scientists.

По информации Union of Concerned Scientists, в результате теста американской противоспутниковой системы в 1985 году также образовалось большое облако осколков, но из-за того, что спутник находился на небольшой высоте (525 километров), большинство обломков сгорели в атмосфере в течение 10 лет.

В результате испытательного пуска в 2008 году США сбили спутник USA-193 на высоте 273 километра.

Претензии к США со стороны России ранее касались испытаний оружия в космосе, но не образования в результате испытания космического мусора.

В случае с тестовым пуском индийской ракеты-перехватчика PDV MK-II в 2019 году спутник-мишень был специально выведен на невысокую орбиту в 282 километра, а сам спутник был сравнительно небольшим.

Как написал эксперт Эшли Теллис, в результате индийского испытания образовалось всего 400 обломков, из которых удалось отследить 270. Все сгорели в атмосфере за несколько месяцев.

Российский спутник сейчас был сбит на высоте 500 километров, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на директора проекта "Стратегическое ядерное вооружение России" Павла Подвига.

По данным Seradata, в результате испытаний российской системы образовалось около 1500 обломков, часть из которых сгорит в атмосфере, а часть останется на орбите на десятки лет.

Испытание без мишени

Эксперты, с которыми поговорила Би-би-си, считают, что испытания противоспутникового оружия можно было бы проводить без уничтожения реального космического аппарата.

По их словам, пуск баллистической ракеты, которой по сути является ракета-перехватчик такого класса, можно было бы выполнить по направлению к заранее определенной точке пространства. В ней мог находиться спутник - и при помощи современной телеметрии можно было отследить, попала ли в цель ракета или нет.

"Пример, который здесь есть, это пример перехватчиков противоракетной обороны Москвы. Она стоит на дежурстве и ее сейчас модернизируют, делают новую, модернизированную ракету. Ее испытывают. Нам периодически раз в несколько месяцев показывают, как запускают ракету с полигона Сары-Шаган. Ее запускают в чистое небо. Запустили - и смотрят, как она летит. И говорят: условная цель поражена. Понятно, что никакой баллистической ракеты там нет", - сказал Би-би-си Подвиг.

Как другой эксперт - бывший офицер главного штаба войск ПВО - Михаил Ходаренок, военные всегда хотят проверить систему "в условиях, приближенных к боевым": "Как всегда очень велик соблазн проверить, а как там на самом деле? Сработает или не сработает?"

"Подстегнуть переговоры и продвигать правила игры"

Отвечая на критику из США, Лавров напомнил о российских предложениях по демилитаризации космоса: "Мы бы предпочли, чтобы Соединенные Штаты вместо голословных обвинений все-таки конкретно сели за стол переговоров и обсудили свои озабоченности в связи с тем договором, который Россия и Китай предлагают для предотвращения этой гонки вооружений и который Соединенные Штаты не могут принять. Нам бы было очень интересно послушать не отговорки, а конкретную аргументированную позицию".

Россия уже несколько лет подписывает совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе со странами, у которых нет крупных космических программ - ни мирных, ни военных. Помимо африканских, латиноамериканских и азиатских стран такие заявления подписаны, например, с Арменией, Беларусью, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и другими.

Эти заявления делаются в рамках российской инициативы по неразмещению первыми оружия в космосе (НПОК), которая существует с 2004 года.

Проект договора подвергался критике со стороны западных стран, прежде всего США, которые считают, что в нем отсутствуют ограничения важных для Москвы и Пекина аспектов. Впоследствии его доработали в 2014 году, но даже в доработанном виде он не устраивает Вашингтон.

Договор предусматривает запрет на размещение в космосе оружия любого вида и на какие-либо силовые действия в отношении космических объектов. Он был внесен на рассмотрение Конференции по разоружению, но пока что Москва и Пекин не смогли организовать его полноформатное обсуждение.

Эксперт Российского центра по международным делам Александр Ермаков не исключает, что испытание с уничтожением спутника, "также и политический шаг - желание подстегнуть переговоры, на которых мы пытаемся продвигать правила игры".

"Можно рассматривать этот шаг как яркое и демонстративное приглашение к переговорам, поскольку мы многие годы настаиваем на том, чтобы американцы присоединились к этому", - напомнил эксперт, добавив, что, по его мнению, это вряд ли приведет к тому, что все сядут за стол переговоров.

В том, что такой пуск мог бы помочь переговорному процессу, сомневается и Подвиг: "Любой человек, который хоть что-то знает о том, как идут эти переговоры, скажет, что, устроив это испытание, Россия ни на шаг не придвинула себя к согласию в этом вопросе".

Теперь, по его словам, у американцев появился аргумент в поддержку тезиса о том, что Россия, на словах выступая за разоружение, на самом деле занимается разработкой противоспутниковых систем.

Эффективно ли противоспутниковое оружие?

Как считает Ходаренок, противоспутниковое оружие может быть очень эффективным, поскольку от спутниковой группировки зависит боеспособность любых современных вооруженных сил.

"Глобальная система навигации или система предупреждения о ракетном нападении, многочисленные системы космической связи, метеоспутники - без того вести современную войну невозможно. То же высокоточное оружие без современной спутниковой группировки это груда металлолома", - пояснил Ходаренок.

По словам Ермакова, более сложной целью можно считать спутники на геостационарных орбитах, которые расположены высоко над землей. Уничтожать такие аппараты придется при помощи спутников-истребителей, и это потребует больше средств, чем борьба с низколетящими аппаратами.