Мигранты попытались штурмовать границу Беларуси и Польши. Против них применили водометы и слезоточивый газ

12 минут назад

Автор фото, Belarusian State Border Committee Подпись к фото, Группа мигрантов предприняла попытку штурма границы, которая была быстро подавлена польскими военными

Группа мигрантов на белорусско-польской границе во вторник попыталась штурмовать границу Польши и забросала камнями польских пограничников. Те в ответ применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Об обострении ситуации на границе во вторник утром сообщило министерство обороны Польши, добавив, что мигранты пытались сломать пограничный забор и были вооружены светошумовыми гранатами.

"Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов", - говорится в "Твиттере" ведомства.

На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как мигранты с белорусской стороны подбегают к заграждению и швыряют камни в кордон полиции, выкрикивая в адрес силовиков нецензурную брань на английском.

Автор фото, Leonid Shcheglov/BelTA/TASS

На других кадрах видно, как мигранты сворачивают палатки, разбитые на белорусском пограничном пункте "Брузги", и отходят от границы. Телеграм-канал Госпогранкомитета Беларуси опубликовал фотографии опустевшей пограничной зоны, где раньше находился стихийный лагерь беженцев.

В Госпогранкомитете Беларуси снова обвинили Польшу в бесчеловечном обращении с мигрантами.

"Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до полного отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши, - заявили в ведомстве. - В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи сразу с нескольких водомётов и применила светошумовые гранаты".

В минобороны Польши заявили, что сами мигранты были вооружены светошумовыми гранатами, которыми их снабдили белорусские спецслужбы.

Польские власти также сообщили, что один из полицейских получил серьезную черепно-мозговую травму "в результате нападения вдохновленных белорусской стороной людей".

Автор фото, Leonid Shcheglov/BelTA/TASS

Белорусский минздрав, в свою очередь, рассказал об оказании помощи мигрантам, пострадавшим от слезоточивого газа и водометов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Миграционный кризис: на границе Польши и Беларуси начались беспорядки

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко, чтобы обсудить миграционный кризис.