Мигранты попытались штурмовать границу Беларуси и Польши. Против них применили водометы и слезоточивый газ
Группа мигрантов на белорусско-польской границе во вторник попыталась штурмовать границу Польши и забросала камнями польских пограничников. Те в ответ применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Об обострении ситуации на границе во вторник утром сообщило министерство обороны Польши, добавив, что мигранты пытались сломать пограничный забор и были вооружены светошумовыми гранатами.
"Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов", - говорится в "Твиттере" ведомства.
На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как мигранты с белорусской стороны подбегают к заграждению и швыряют камни в кордон полиции, выкрикивая в адрес силовиков нецензурную брань на английском.
На других кадрах видно, как мигранты сворачивают палатки, разбитые на белорусском пограничном пункте "Брузги", и отходят от границы. Телеграм-канал Госпогранкомитета Беларуси опубликовал фотографии опустевшей пограничной зоны, где раньше находился стихийный лагерь беженцев.
В Госпогранкомитете Беларуси снова обвинили Польшу в бесчеловечном обращении с мигрантами.
"Некоторые мужчины из числа иностранцев, доведенные до полного отчаяния от невыносимых условий, в которых пребывали они сами и их семьи в последние сутки, предприняли попытку прорваться на территорию Польши, - заявили в ведомстве. - В ответ польская сторона направила на безоружных беженцев струи сразу с нескольких водомётов и применила светошумовые гранаты".
В минобороны Польши заявили, что сами мигранты были вооружены светошумовыми гранатами, которыми их снабдили белорусские спецслужбы.
Польские власти также сообщили, что один из полицейских получил серьезную черепно-мозговую травму "в результате нападения вдохновленных белорусской стороной людей".
Белорусский минздрав, в свою очередь, рассказал об оказании помощи мигрантам, пострадавшим от слезоточивого газа и водометов.
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с белорусским президентом Александром Лукашенко, чтобы обсудить миграционный кризис.
Как сообщили в канцелярии Меркель, разговор шел "о тяжелой ситуации на границе между Беларусью и ЕС, в частности, о необходимости предоставить находящимся там беженцам и мигрантам гуманитарную помощь".