"Другого качества люди". Мэр Москвы сокращает число мигрантов на стройках

час назад

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Принятая в 2017 году по инициативе Собянина (на фото) программа предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья

Мэр Москвы Сергей Собянин на фоне сокращения числа мигрантов во время пандемии поставил цель приглашать работать на стоительстве жилых домов россиян и платить им больше денег. Ранее в мэрии говорили, что готовят план, предусматривающий отказ от мигрантов на столичных стройках.

"Это зарплата для москвичей, не для мигрантов"

В среду Собянин осматривал один из домов, построенных на Бауманской улице по программе реновации - масштабной программе сноса хрущевок и строительства целых кварталов нового жилья, запущенной столичной мэрией несколько лет назад.

Обращаясь к гендиректору фирмы-подрядчика Алексею Добашину, он сказал: "Другого качества люди [нужны], с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы" (цитата по РИА Новости).

Собянин также предложил наращивать производительность труда, механизацию и "индустриализацию строительства".

Добашин пояснил, что в его компании за год стало на 15% меньше мигрантов, а строители с хорошей квалификацией зарабатывают около 120-150 тысяч рублей.

"Это зарплата для москвичей, не для мигрантов", - отреагировал на этой Собянин (цитата по "Коммерсанту").

Ситуация с мигрантами в пандемию

Трудовые мигранты многие годы составляли основную часть строителей в Москве. После начала пандемии их число значительно сократилось.

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В августе этого года глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов говорил, что компаниям, которые строят дома на бюджетные деньги (в том числе в рамках реновации) не хватает примерно 15-20 тысяч рабочих, чтобы сохранять высокие темпы строительства.

В сентябре заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев заявлял, что на строительстве дорог в Москве мигрантов уже частично заменили местные рабочие. По его словам, закрытие границ из-за пандемии привело к серьезному оттоку рабочих из стран бывшего СССР.

А 1 ноября Бочкарев заявил в интервью РБК, что власти Москвы готовят решения кадрового кризиса на стройках, который включает в себя отказ от использования труда мигрантов.

Чиновник признавал, что связи с масштабами строительства по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Он оценивал недостаток трудовых ресурсов примерно в 40%.

Работавшие на стройках столицы мигранты разъехались за время пандемии - из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч, приводил цифры Бочкарев. Изменился, по его данным, и национальный состав рабочих: если раньше было больше строителей из Таджикистана, то теперь на столичных стройках в основном рабочие из Узбекистана и Кыргызстана.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Нет ничего страшнее, чем сдохнуть с голоду". Как живут мигранты в России во время пандемии

Говоря о зарплате, которую Собянин предложил сделать выше для местных строителей, его заместитель отмечал, что рабочие-мигранты уже не готовы работать за прежние деньги.

"Средняя зарплата мигранта на стройке сейчас где-то 50-60 тысяч рублей. А была 30 тысяч. Но многие уже и за 80 тысяч не хотят работать", - рассказывал Бочкарев.

Что касается России, то в министерстве строительства и ЖКХ еще в начале марта говорили, что по всей стране стройкам не хватало около 1,2 млн рабочих.