Москва опубликовала дипломатическую переписку с Францией и ФРГ. Что в ней и как отреагировал Киев?
МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции о переговорах, касающихся ситуации в Донбассе. Такой шаг российский МИД объяснил тем, что позиция России по этим переговорам "подвергается искажениям".
Министерство иностранных дел Украины в свою очередь назвало действия России "добиванием "нормандского формата". Министерства иностранных дел Франции и Германии случившееся пока не прокомментировали.
Би-би-си кратко пересказывает содержание переписки и рассказывает, как на случившееся реагирует Украина.
Как отреагировала Украина
"Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить "нормандский формат" чужими руками", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в четверг.
Он добавил, что вместе с коллегами из Франции и Германии продолжит работать над привлечением России к переговорному процессу, хотя публикация российской стороной дипломатической переписки, по его мнению, определенно усложнит эту работу.
Публикация вызвала широкий резонанс в украинском обществе. Большинство экспертов сходится в том, что она так или иначе выгодна самой Украине.
Константин Елисеев, отвечавший за внешнюю политику в администрации предыдущего украинского президента Петра Порошенко, в своем телеграм-канале написал, что официального подтверждения подлинности переписки от Франции и Германии ждать не стоит, но содержание писем все равно дает возможность сделать несколько выводов.
Елисеев называет хорошей новостью для Украины то, что, судя по тексту писем, Париж и Берлин занимают четкую проукраинскую позицию по роли России в конфликте в Донбассе. По его словам, позиция Берлина и Парижа еще раз доказывает ценность их посреднических усилий и помощи и серьезность рисков любых двусторонних контактов Киева с Москвой.
Россия же, считает Елисеев, за счет публикации переписки намеревалась в очередной раз публично напомнить о своей позиции. По его мнению, Россия продолжает рассматривать урегулирование конфликта в Донбассе через призму недопущения интеграции Украины ни в ЕС, ни в НАТО, а главная цель Москвы - установление прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
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Конец истории Подкаст
"Шаг российского МИД подводит жирную черту под почти трехлетними миротворческими усилиями президента [Владимира] Зеленского. Его политика умиротворения России ожидаемо провалилась. Москва ни на йоту не изменила своей позиции", - пишет Елисеев. Он прогнозирует, что встреч в "нормандском формате" не будет до следующих выборов президента Украины.
Главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко в своем видеоблоге в YouTube сказал, что рад случившемуся.
"После сегодняшнего ей [России] не будут верить окончательно. Это будет означать, что с Путиным, с Лавровым нельзя делиться ничем, потому что они будут в любой момент считать себя свободными от обязательств и опубликовать серьезные секретные документы", - отметил он, добавив, что "утрата доверия к России - это однозначно хорошо".
Сидоренко напоминает, что Ангела Меркель покидает пост канцлера ФРГ - и вместе с ней сменится и руководство министерства иностранных дел, после чего мир получит абсолютно новую Германию.
"После нынешнего скандала, после того, как Россия показала, что с ней нельзя разговаривать, мы можем рассчитывать на то, что и к четырехстороннему "нормандскому формату" отношение будет совсем другое. То есть, Украина может объяснять: с Россией так, как раньше, разговаривать нельзя", - считает украинский эксперт.
Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Киеве:
"Слив" дипломатической переписки между Москвой, Берлином и Парижем, несмотря на всю небанальность такого шага российского МИД, сенсацией в Киеве не стал: местные политики и эксперты второй день обсуждают нюансы опубликованного накануне отчета группы расследователей Bellingcat (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) о сорвавшейся операции украинских спецслужб, больше известной как "Вагнергейт".
Суть опубликованной переписки с точки зрения Киева оценивается неоднозначно. С одной стороны, из этих писем понятно, что в ближайшее время министры иностранных дел стран "нормандской четверки" вряд ли встретятся, а это значит, что подвижек в разрешении конфликта на Донбассе ждать не приходится.
Именно это имел в виду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обвиняя Россию в "добивании "нормандского формата".
С другой стороны, у официального Киева есть все основания для того, чтобы воспринимать содержание обнародованных писем со сдержанным оптимизмом.
Ведь из нее следует, что даже в закрытой дипломатической переписке с Москвой Берлин и Париж поддерживают именно украинскую точку зрения на происходящее на Донбассе и на способы решения этого конфликта. В этой картине мира нет места "внутриукраинскому конфликту" или "прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском", о которых на протяжении последних семи лет твердит Москва.
А это значит, что Киев (по крайней мере, пока) может не опасаться, что Германия и Франция могут в какой-то момент "сдать" украинских партнеров в угоду своим интересам.
Наконец, беспрецедентное в дипломатической практике решение российского МИД обнародовать конфиденциальные документы вряд ли добавит доверия к Москве, констатируют в Киеве. И это тоже вполне играет на руку украинским дипломатам".
Что было в переписке
Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем.
Первое из них датируется 29 октября. Оно было отправлено Маасу и Ле Дриану - представителей Украины в списке адресатов не было.
В письме Лавров пишет, что следующая встреча в "нормандском формате" (она была запланирована на 11 ноября и так и не состоялась) должна быть хорошо подготовлена, в том числе должен быть разработан проект итогового заявления сторон.
К письму приложен проект такого заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском, а сам конфликт назван внутриукраинским.
Ответное письмо датируется 4 ноября и представляет собой расшифровку совместного устного заявления Мааса и Ле Дриана. Из письма следует, что министры не согласны с рядом тезисов, содержащихся в российском проекте итогового заявления - в том числе о внутриукраинском характере конфликта и о налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.
По мнению немецкой и французской стороны, такие положения "не найдут поддержки среди стран "нормандского формата".
В то же время министры отмечают, что оценки некоторых вопросов, подлежащих обсуждению, у них совпадают с российскими. Они предлагают сфокусироваться именно на них и прилагают текст собственного проекта итогового заявления, в котором некоторые предложения России не отражены.
В ответ 6 ноября Лавров отправил Маасу и Ле Дриану очередное письмо. В нем он называет их ответ разочаровывающим и, в частности, делает акцент на утверждении, согласно которому положение о диалоге Киева с Донецком и Луганском "наверняка не будет принято" в "нормандском формате".
Российский министр ссылается на положения минских соглашений, в которых закреплено требование согласовывать некоторые вопросы с Донецком и Луганском.
Последнее из опубликованных писем датируется 16 ноября. В нем Лавров пишет, что в последнее время российская сторона все чаще сталкивается с "искажением позиции России" и искажением ее роли в урегулировании конфликта.
Российский министр упоминает заявление коллег из Германии и Франции, сделанное в Брюсселе после встречи с украинским министром Кулебой, в котором они "пригрозили последствиями" за попытки подорвать территориальную целостность Украины и отказ от встречи в "нормандском формате". В связи с этим Лавров в письме предупредил коллег о планах опубликовать переписку.
В четверг публикацию своей переписки с коллегами из ФРГ и Франции Лавров объяснил словом "достали".
"Мы все люди. Можно сказать - достали, - цитирует его ТАСС. - Но мы, естественно, не впадаем ни в какое уныние. Просто самим же моим коллегам не очень прилично себя таким образом вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел ["нормандского формата"], делали арогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления: все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет. Примерно так".