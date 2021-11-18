Москва опубликовала дипломатическую переписку с Францией и ФРГ. Что в ней и как отреагировал Киев?

56 минут назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Публикация дипломатической переписки Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии - ответ на странные и неконструктивные действия по организации встречи в "нормандском формате", заявил МИД России

МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции о переговорах, касающихся ситуации в Донбассе. Такой шаг российский МИД объяснил тем, что позиция России по этим переговорам "подвергается искажениям".

Министерство иностранных дел Украины в свою очередь назвало действия России "добиванием "нормандского формата". Министерства иностранных дел Франции и Германии случившееся пока не прокомментировали.

Би-би-си кратко пересказывает содержание переписки и рассказывает, как на случившееся реагирует Украина.

Как отреагировала Украина

"Россия своими действиями просто добивает "нормандский формат", демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить "нормандский формат" чужими руками", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в четверг.

Он добавил, что вместе с коллегами из Франции и Германии продолжит работать над привлечением России к переговорному процессу, хотя публикация российской стороной дипломатической переписки, по его мнению, определенно усложнит эту работу.

Публикация вызвала широкий резонанс в украинском обществе. Большинство экспертов сходится в том, что она так или иначе выгодна самой Украине.

Константин Елисеев, отвечавший за внешнюю политику в администрации предыдущего украинского президента Петра Порошенко, в своем телеграм-канале написал, что официального подтверждения подлинности переписки от Франции и Германии ждать не стоит, но содержание писем все равно дает возможность сделать несколько выводов.

Елисеев называет хорошей новостью для Украины то, что, судя по тексту писем, Париж и Берлин занимают четкую проукраинскую позицию по роли России в конфликте в Донбассе. По его словам, позиция Берлина и Парижа еще раз доказывает ценность их посреднических усилий и помощи и серьезность рисков любых двусторонних контактов Киева с Москвой.

Россия же, считает Елисеев, за счет публикации переписки намеревалась в очередной раз публично напомнить о своей позиции. По его мнению, Россия продолжает рассматривать урегулирование конфликта в Донбассе через призму недопущения интеграции Украины ни в ЕС, ни в НАТО, а главная цель Москвы - установление прямого диалога между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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"Шаг российского МИД подводит жирную черту под почти трехлетними миротворческими усилиями президента [Владимира] Зеленского. Его политика умиротворения России ожидаемо провалилась. Москва ни на йоту не изменила своей позиции", - пишет Елисеев. Он прогнозирует, что встреч в "нормандском формате" не будет до следующих выборов президента Украины.

Главный редактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко в своем видеоблоге в YouTube сказал, что рад случившемуся.

"После сегодняшнего ей [России] не будут верить окончательно. Это будет означать, что с Путиным, с Лавровым нельзя делиться ничем, потому что они будут в любой момент считать себя свободными от обязательств и опубликовать серьезные секретные документы", - отметил он, добавив, что "утрата доверия к России - это однозначно хорошо".

Сидоренко напоминает, что Ангела Меркель покидает пост канцлера ФРГ - и вместе с ней сменится и руководство министерства иностранных дел, после чего мир получит абсолютно новую Германию.

"После нынешнего скандала, после того, как Россия показала, что с ней нельзя разговаривать, мы можем рассчитывать на то, что и к четырехстороннему "нормандскому формату" отношение будет совсем другое. То есть, Украина может объяснять: с Россией так, как раньше, разговаривать нельзя", - считает украинский эксперт.

Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си в Киеве:

"Слив" дипломатической переписки между Москвой, Берлином и Парижем, несмотря на всю небанальность такого шага российского МИД, сенсацией в Киеве не стал: местные политики и эксперты второй день обсуждают нюансы опубликованного накануне отчета группы расследователей Bellingcat (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента) о сорвавшейся операции украинских спецслужб, больше известной как "Вагнергейт".

Суть опубликованной переписки с точки зрения Киева оценивается неоднозначно. С одной стороны, из этих писем понятно, что в ближайшее время министры иностранных дел стран "нормандской четверки" вряд ли встретятся, а это значит, что подвижек в разрешении конфликта на Донбассе ждать не приходится.

Именно это имел в виду министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, обвиняя Россию в "добивании "нормандского формата".

С другой стороны, у официального Киева есть все основания для того, чтобы воспринимать содержание обнародованных писем со сдержанным оптимизмом.

Ведь из нее следует, что даже в закрытой дипломатической переписке с Москвой Берлин и Париж поддерживают именно украинскую точку зрения на происходящее на Донбассе и на способы решения этого конфликта. В этой картине мира нет места "внутриукраинскому конфликту" или "прямому диалогу Киева с Донецком и Луганском", о которых на протяжении последних семи лет твердит Москва.

А это значит, что Киев (по крайней мере, пока) может не опасаться, что Германия и Франция могут в какой-то момент "сдать" украинских партнеров в угоду своим интересам.

Наконец, беспрецедентное в дипломатической практике решение российского МИД обнародовать конфиденциальные документы вряд ли добавит доверия к Москве, констатируют в Киеве. И это тоже вполне играет на руку украинским дипломатам".

Что было в переписке

Переписка Лаврова с министрами иностранных дел Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом была опубликована в среду, 17 ноября. Она состоит из нескольких писем.

Первое из них датируется 29 октября. Оно было отправлено Маасу и Ле Дриану - представителей Украины в списке адресатов не было.

В письме Лавров пишет, что следующая встреча в "нормандском формате" (она была запланирована на 11 ноября и так и не состоялась) должна быть хорошо подготовлена, в том числе должен быть разработан проект итогового заявления сторон.

К письму приложен проект такого заявления. В нем среди прочего упоминается необходимость налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском, а сам конфликт назван внутриукраинским.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, "Можно сказать - достали", - сказал Сергей Лавров, комментируя в четверг публикацию дипломатической переписки

Ответное письмо датируется 4 ноября и представляет собой расшифровку совместного устного заявления Мааса и Ле Дриана. Из письма следует, что министры не согласны с рядом тезисов, содержащихся в российском проекте итогового заявления - в том числе о внутриукраинском характере конфликта и о налаживании прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском.

По мнению немецкой и французской стороны, такие положения "не найдут поддержки среди стран "нормандского формата".

В то же время министры отмечают, что оценки некоторых вопросов, подлежащих обсуждению, у них совпадают с российскими. Они предлагают сфокусироваться именно на них и прилагают текст собственного проекта итогового заявления, в котором некоторые предложения России не отражены.

В ответ 6 ноября Лавров отправил Маасу и Ле Дриану очередное письмо. В нем он называет их ответ разочаровывающим и, в частности, делает акцент на утверждении, согласно которому положение о диалоге Киева с Донецком и Луганском "наверняка не будет принято" в "нормандском формате".

Российский министр ссылается на положения минских соглашений, в которых закреплено требование согласовывать некоторые вопросы с Донецком и Луганском.

Последнее из опубликованных писем датируется 16 ноября. В нем Лавров пишет, что в последнее время российская сторона все чаще сталкивается с "искажением позиции России" и искажением ее роли в урегулировании конфликта.

Российский министр упоминает заявление коллег из Германии и Франции, сделанное в Брюсселе после встречи с украинским министром Кулебой, в котором они "пригрозили последствиями" за попытки подорвать территориальную целостность Украины и отказ от встречи в "нормандском формате". В связи с этим Лавров в письме предупредил коллег о планах опубликовать переписку.

В четверг публикацию своей переписки с коллегами из ФРГ и Франции Лавров объяснил словом "достали".