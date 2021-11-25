"Вряд ли свободу надо защищать от нас". Как прошло первое заседание по иску о ликвидации "Мемориала"*

Наталия Зотова

Би-би-си

55 минут назад

Автор фото, David Frenkel

Верховный суд России в четверг начал рассматривать иск Генпрокуратуры о ликвидации историко-просветительского общества "Международный Мемориал", внесенного в 2016 году в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Организация появилась еще в советское время и занималась изучением истории репрессий в СССР.

В качестве повода для подачи иска генпрокуратура отсутствие в нескольких материалах "Международного Мемориала" маркировки "иностранного агента". Сама организация отмечает, что моментально исправляла выявленные нарушения, а процент непромаркированных материалов был ничтожно мал.

Автор фото, David Frenkel Подпись к фото, Поддержать "Международный Мемориал" к суду пришли десятки человек

Русская служба Би-би-си рассказывает, как прошло первое заседание по иску о ликвидации "Международного Мемориала".

"Нарушил Конвенцию о правах ребёнка"

Судья Алла Назарова зачитывает иск: "Мемориал" систематически скрывал, что он иностранный агент, говорится в нем. Прокуратура считает, что этим он нарушал Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию о правах ребёнка, а также права ребёнка на защиту от вредной информации и на духовное развитие.

Эти международные документы писались для того, чтобы их соблюдали государства. А значит, общественная организация - или отдельный человек - никак не могут их нарушить, считает защита. Как только защите разрешают задать вопросы прокурорам, адвокат Мария Эйсмонт прямо указывает на это.

"Является ли общественная организация субьектом нарушения данных международных актов?" - спрашивает она.

Прокурор молча листает свои бумаги.

"Вы затрудняетесь ответить? - не выдерживает паузы судья. - Давайте следующий вопрос".

"Хотелось бы услышать ответ на этот", - настаивает Эйсмонт.

"Субьектом является, разумеется, государство, но в целях обеспечения прав и свобод гражданина это имеет важнейшее значение", - находится прокурор.

Эйсмонт продолжает: теперь она интересуется, от какой вредной информации прокуратура собирается защитить детей, ликвидируя "Международный Мемориал".

Автор фото, David Frenkel

Прокурор опять молча шуршит бумагами и наконец выдавливает: "По совокупности информации нельзя судить, нужно смотреть в каждом конкретном случае".

"Чтобы нам было понятно, какой категории эта вредная информация, сошлитесь на конкретную часть федерального закона", - наседают юристы"Мемориала".

"Я так понимаю, они не располагают сейчас информацией", - заступается за прокуроров судья.

Молчание прокуроров и предложение судьи двигаться дальше повторяются почти после каждого вопроса адвокатов.

Визитка иноагента

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Защита подчёркивает: "Мемориал" сразу ставил маркировку там, где требовали, и на данный момент они ничего не нарушают.

"Мы хотим показать не то, что нас неправильно привлекли, а что организация, как только ей указали на нарушение, немедленно и добросовестно это исправила и поставила маркировку", - говорит адвокат Мария Эйсмонт.

"У вас маркировка не располагается на стартовой странице, - парирует прокурор. - Ее ой как непросто найти. Обычный гражданин, который открывает ваш ресурс, не сразу поймёт, чьи материалы он читает".

"Вы не могли бы указать нормативный акт, который регламентирует, где указывать маркировку?" - добивается от прокуроров Эйсмонт.

"Все, вопрос снимается", - обрывает ее судья.

Все места, где нужно указать маркировку иноагента, ни в каком законе не прописаны, говорит исполнительный директор "Мемориала" Елена Жемкова. Получив слово, она показывает суду свою визитку. На карточке, кроме контактов самой Елены, стоит маркировка об иноагентстве "Мемориала".

"Закон не даёт исчерпывающий список, что должна организация совершить, чтобы исполнить закон. В частности, там не прописано, что на визитной карточке руководителя должна быть маркировка. Но она у нас есть, и я считаю это доказательством нашей добросовестности", - подчеркнула Жемкова в суде.

Выступил и председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский. "Мне кажется странным, что в иске прокуратуры нет конкретики. Выдвигают обвинения во всем, чем угодно - тут даже нарушение Конституции, в создании которой принимали участие и представители Мемориала. Естественно, у нас никогда и в мыслях не было нарушать Конституцию".

Особенно его задели слова прокурора о том, что "Мемориал" грубо нарушал право граждан на доступ к информации, а значит, его ликвидация необходима для защиты прав людей.

"В иске прокуратуры отмечено, что этим иском она выступает в защиту прав граждан и за доступ к информации. Но это и была наша миссия все эти годы: обеспечить свободный доступ к информации. И вряд ли надо эту свободу надо защищать от нас", - сказал Рачинский.

И он, и Жемкова подчеркивали, что нельзя оценивать мелкие формальные нарушения "Мемориала", но не оценивать его огромное значение для общества.

Автор фото, David Frenkel

Пытаясь доказать ценность "Мемориала", защитники перечисляли список наград общества.

Сами награды они принесли к суду, но не смогли поднять в зал: охрана сказала, что это можно сделать только с разрешения судьи.

Также защита перечислила сайты под эгидой "Мемориала", которые не были промаркированы и этим вызвали внимание прокуратуры. В частности, это сайт про события 1968 года, сайт с именами сотрудников НКВД, сайт с адресной книгой актов террора в Москве. "Это информация, которая важна для огромного количества семей в РФ", - настаивали юристы.

Следующее заседание по делу пройдёт 14 декабря.

Претензии к правозащитному центру

Помимо "Международного Мемориала" прокуроры требуют ликвидировать по тем же основаниям правозащитный центр "Мемориал", также признанный иностранным агентом. Он входит в "Международный Мемориал", но имеет собственное юридическое лицо.

Иск о ликвидации правозащитного центра будет рассматриваться отдельно - прокуратура Москвы подала его в Мосгорсуд. Первое заседание по иску о ликвидации центра было назначено на вторник, 23 ноября, но в итоге его перенесли - суд по требованию защиты согласился затребовать у прокуратуры дополнительные документы.

Автор фото, David Frenkel

Требование ликвидировать правозащитный центр "Мемориал" прокуратура обосновывает тем, что организация неоднократно привлекалась к административной ответственности публикацию в соцсетях материалов без маркировки о статусе "иностранного агента". В иске перечисляются восемь административных протоколов о таких нарушениях в 2019 году, общая сумма штрафов за них составляет 1,6 млн рублей.

Правозащитный центр "Мемориал" был признан властями России иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" - в 2016-м.

Как появился и чем занимается "Мемориал"

"Мемориал" создала в 1987 году группа единомышленников, которая обсуждала возможные варианты увековечивания памяти жертв политических репрессий советской эпохи. Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора.

"Международный Мемориал" издает книги об истории репрессий и наполняет архив с биографиями репрессированных в СССР и сотрудников КГБ и НКВД, которые заводили дела и выносили приговоры. Организация пытается добиться от силовых ведомств рассекречивания архивов, но те идут на это крайне неохотно.

Параллельно с работой над сбором информации о репрессированных "Мемориал" стал заниматься правозащитной деятельностью - так в 1991 году появился правозащитный центр "Мемориал". Он занимается пересчетом и поддержкой политических заключенных в России (сейчас, по данным центра, в России насчитывается 420 политических заключенных - в пять раз больше, чем пять лет назад). Кроме того, центр занимается поддержкой беженцев и мигрантов, составляет отчеты о нарушениях прав человека в Средней Азии и российских кавказских республиках.