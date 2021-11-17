Дайджест: цена газа в Европе подскочила из-за задержки с "Северным потоком-2"

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Знак "Стоп" около офиса компании "Газпром" в Москве

После того, как Германия приостановила процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2", оптовые цены на газ в Европе в течение вторника подскочили на 17%. Пользователи опасаются, что из-за задержки с вводом в эксплуатацию нового трубопровода российский газовый монополист "Газпром" этой зимой не поставит европейским потребителям достаточно топлива.

Однако Украина и Польша, которые обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления, приветствовали решение немецких властей.

"Северный поток-2" полностью построен и его даже заполнили газом, но эксплуатация газопровода может начаться только после сертификации в Германии. А этот процесс приостановлен, поскольку, согласно немецким законам, оператору предстоит создать и зарегистрировать дочернюю компанию для части линии, работающей в Германии. Мы объясняем, что именно должен сделать оператор газопровода и с чем связана задержка.

Для завершения всех юридических процедур и проверок может понадобиться несколько месяцев, и даже после получения "зеленого света" от немецких властей сертификацию должна еще утвердить Европейская комиссия.

По оценкам агентства Рейтер, которое ссылается на аналитиков, запасы газа в Европе сейчас на 17% меньше обычных показателей для этого времени года.

Джереми Уир, глава компании Trafigura, одного из крупнейших в мире биржевых торговцев энергоносителями, предупредил, что из-за недостатка топлива в этом году Европу могут ждать перебои с поставками энергии.

"Честно говоря, сейчас у нас нет достаточных объемов газа. Мы не создаем запасы на зимний период, - сказал Уир во время конференции, организованной газетой Financial Times. - Поэтому сейчас есть серьезные опасения, что, если зима будет холодной, в Европе могут произойти веерные отключения".

Впрочем, цены на газ в Европе растут уже давно, и, как недавно объяснял наш экономический обозреватель Алексей Калмыков, это связано далеко не только с действиями России и "Газпрома".

Проложенный по дну Балтийского моря "Северный поток-2" должен удвоить поставки российского газа в Европу, однако с его появлением Россия будет доставлять топливо в обход Украины, которая таким образом может лишиться важнейшего источника доходов.

Против строительства газопровода также выступают США, которые согласились отменить связанные с ним санкции только при условии, что Россия не будет использовать проект для политического давления на Украину и страны ЕС. В Вашингтоне опасаются, что новый проект усилит зависимость Европы от российских энергоносителей.

Бои на границе Армении с Азербайджаном

Во вторник на границе Армении и Азербайджана произошли самые серьезные столкновения с осени прошлого года, когда после кровопролитной 44-дневной войны в Карабахе стороны заключили перемирие.

В Баку утверждают, что 16 ноября армянские силы попытались захватить несколько высот на кельбаджарском и лачинском участках границы Азербайджана. Однако Армения заявляет, что ее военные предприняли "ответные действия для предотвращения продвижения" азербайджанских вооруженных сил.

Начались активные взаимные обстрелы, поступали сообщения об убитых и раненых с обеих сторон. Сообщалось также, что 12 армянских военнослужащих попали в плен.

Как сообщает министерство обороны России, боевые действия прекратились после того, как глава ведомства Сергей Шойгу поговорил по телефону с министрами обороны Армении и Азербайджана и призвал их "прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки".

Перед этим Армения призвала Россию помочь ей в защите территориальной целостности по договору о дружбе и сотрудничестве, заключенному в 1997 году.

В октябре, ровно через год после окончания последней войны, мы рассказывали о том, что сейчас происходит в Карабахе и как ситуация может развиваться дальше.

А наш корреспондент Ольга Ившина побывала в городе Шуша, превратившемся в своеобразный символ противостояния осенью прошлого года. Прочитайте ее репортаж.

Миграционный кризис: попытка штурма на границе Беларуси и Польши

Во вторник несколько сотен мигрантов из ближневосточных стран, находящихся на границе Беларуси и Польши, попытались штурмовать польский контрольно-пропускной пункт, чтобы пробиться на территорию Евросоюза.

Автор фото, STATE BORDER COMMITTEE OF BELARUS/epa

Они забрасывали польских полицейских камнями и бутылками, те в ответ применили водометы и слезоточивый газ.

Польская полиция сообщила, что во время столкновений были ранены семь ее сотрудников. В конце дня мигранты вернулись в стихийный лагерь, разбитый в лесу.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Миграционный кризис: на границе Польши и Беларуси начались беспорядки

Сообщается, что с белорусской стороны границы сейчас находится до 4 тыс. мигрантов, которые пытаются получить убежище в Европе.

ЕС обвиняет власти Беларуси в ведении гибридной войны, то есть намеренной организации кризиса в отместку за санкции и резкую критику после президентских выборов 2020 года, которые на Западе считают фальсифицированными.

В начале недели Евросоюз согласовал введение очередного раунда санкций против Минска, в том числе направленных против авиалиний и туристических компаний, перевозящих мигрантов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что не виноват в происходящем, он возлагает ответственность на страны Запада, которые, по его словам, не хотят принимать мигрантов.

Коронавирус: QR-коды в России, локдауны в Нидерландах и Австрии, Нью-Йорк снова встретит Новый год на Таймс-сквер

Правительство Нидерландов предлагает ужесточить эпидемиологические ограничения для людей, не прошедших вакцинацию. Сейчас "коронавирусный паспорт", дающий право на посещение различных заведений, работающих в закрытых помещениях, могут получить не только привитые, но и те, кто недавно перенес Covid-19 или предъявил негативный тест. Однако власти намерены давать паспорта только сделавшим прививки.

Автор фото, EPA Подпись к фото, В рамках карантинных мер в Нидерландах рестораны и бары должны закрываться в 20:00

В Нидерландах уже действует частичный локдаун, однако число инфицированных продолжает расти. По данным на 16 ноября, за последние семь дней в стране заболели 110 тыс. человек, что на 44% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Крайне жесткие ограничения для непривитых также ввели власти Австрии, эти меры коснутся примерно двух миллионов человек. О ситуации в стране рассказывает наш корреспондент в Вене Бетани Белл.

Тем временем власти Нью-Йорка объявили, что в этом году на Таймс-сквер вновь состоится традиционная встреча Нового года в присутствии толп людей и со знаменитым опускающимся шаром. Впрочем, чтобы попасть на площадь, участникам празднеств нужно будет предъявить свидетельство о вакцинации (или справку о противопоказании), либо негативный тест.

Правительство России предложило Госдуме принять законы об обязательном использовании QR-кодов, доказывающих вакцинацию или недавно перенесенную болезнь. Похожие меры принимались и ранее, однако теперь они могут быть расширены и закреплены в законодательстве. Наш корреспондент Петр Козлов спросил у прохожих в Москве, как они относятся к предлагаемым нововведениям.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Либо делать, либо никуда не ходить". Москвичи о QR-кодах

Россия подтвердила, что сбила спутник. НАСА негодует

Министерство обороны России подтвердило, что провело испытания противоспутникового оружия, в результате которых был нанесен удар по старому советскому спутнику.

Автор фото, NASA/EPA Подпись к фото, США считают, что испытания представляли опасность для МКС

В понедельник США заявили, что облако обломков, образовавшееся после взрыва, представляло угрозу для Международной космической станции, экипажу которой пришлось укрыться в своих кораблях на случай возможной эвакуации. Российское военное ведомство, однако, уверяет, что опасности не было.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Во вторник глава НАСА Билл Нельсон сообщил в "Твиттере", что поговорил с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и выразил "опасения в связи с угрожающей ситуацией, в которой продолжают оставаться наши астронавты и космонавты на МКС".

По оценкам американских специалистов, космический мусор, образовавшийся на орбите после российских испытаний, будет представлять угрозу для спутников и орбитальных станций еще многие годы. Рогозин о содержании разговора с Нельсоном написал так: "Двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы".

Наш корреспондент Павел Аксенов объясняет, чем могут быть опасны испытания противоспутникового оружия.

Подробнее об оценках произошедшего также читайте чуть ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Отбор на ЧМ-2022: Украина вышла в плей-офф, определились потенциальные соперники России

Во вторник закончился основной этап отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украина обеспечила себе место в плей-офф благодаря победе над Боснией – и успеху французов

Так же как и Россия, место в плей-офф себе обеспечила сборная Украины, занявшая второе место в своей группе. Украинцы одержали победу над сборной Боснии в гостевом матче в Зенице.

Украинская сборная опередила ближайших соперников, финнов, лишь на одно очко, поэтому ее выход в стыковые матчи стал возможен только благодаря победе Франции над Финляндией.

Ранее сборная России проиграла Хорватии и не смогла обеспечить себе прямой выход на чемпионат в Катаре.

Кроме россиян и украинцев, в плей-офф выходят еще 10 команд: Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Шотландия, Турция, Польша, Северная Македония, а также добившиеся успеха в Лиге наций Чехия и Австрия.

Поскольку по решению УЕФА Украину и Россию разведут по разным группам, на первом этапе соперниками россиян могут стать поляки, турки, чехи, австрийцы или северные македонцы. Жеребьевка состоится 26 ноября, а сами стыковые матчи пройдут в конце марта следующего года.

Приговор "шаману QAnon"

Как ожидается, в среду американский суд вынесет приговор так называемому "шаману QAnon" Джейкобу Чансли - пожалуй, самому известному участнику штурма Капитолия, состоявшегося 6 января 2020 года во время подведения итогов президентских выборов в США.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фотографии Чансли в "шаманском" образе обошли первые страницы многих газет

Чансли поддерживал популярную среди сторонников Трампа теорию заговора QAnon, адепты которой верят, что к власти в США стремятся педофилы-сатанисты и каннибалы.

За участие в штурме американского парламента, призванном помешать утверждению победы Джо Байдена, прокуроры просят приговорить Чансли к четырем годам и трем месяцам тюрьмы. Адвокаты говорят, что "шамана" необходимо как можно быстрее освободить, поскольку он уже провел в предварительном заключении больше 10 месяцев.

Мы рассказывали о том, что такое QAnon и почему его сторонники во время пандемии коронавируса начали объединять усилия с отрицателями пандемии.

Guardian: войска у границ Украины - это путинский план Б

Британская Guardian публикует редакционную статью о концентрации российских войск у границ Украины и считает ее свидетельством новой политики президента Владимира Путина в отношении Киева.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мемориал украинским военным, погибшим в результате конфликта на востоке страны

Газета сообщает, что американская разведка считает вероятность вторжения российских войск на Украину высокой, и напоминает о недавних предостережениях НАТО в адрес Москвы.

В ответ на озабоченные высказывания западных чиновников в Москве не раз утверждали, что передвижения российских войск на российской же территории беспокоить иностранные правительства не должны.

"Становится все более ясно, что напряженность, созданная Владимиром Путиным весной, когда [у украинских границ] произошла предыдущая масштабная концентрация войск, была первой фазой нового подхода, а не изолированным демонстративным эпизодом", - отмечает редакция Guardian.

Авторы колонки пишут, что "открытое вторжение представляло бы для Кремля невероятно большой геополитический риск" - из-за угрозы дальнейших санкций. "Однако очевидно, что Путин решил: настало время значительно повысить градус противостояния в Донбассе", - продолжают авторы публикации.

Объясняя причины такого решения, Guardian пишет, что президент Украины Владимир Зеленский не оправдал надежд Москвы, ожидавшей от него большей покладистости, а - наоборот - выдвинул обвинения в государственной измене против Виктора Медведчука - основного политического союзника Путина на Украине.

"Благодаря концентрации войск, Кремль теперь может намного более убедительно бряцать оружием и быстро реагировать на инкриминируемые провокации, - заключает издание. - Утверждения Москвы, что применение [Украиной] дрона в районе под контролем сепаратистов может "дестабилизировать ситуацию", - это, вероятно, только первый звонок".

"Решив, что затухающие мирные переговоры больше не служат своей главной цели - запугиванию Киева и затруднению его отношений с ЕС и НАТО, Москва, вероятно, приступила к реализации крайне угрожающего плана Б. Концентрация войск, таким образом, представляет собой фактическую эскалацию конфликта", - сказано в колонке Guardian.

"Сбей своих, чтобы чужие боялись"

В статье под таким заголовком "Новая газета" комментирует испытания российскими военными противоспутникового оружия, в результате которых на орбите образовалось большое количество космического мусора, который, как считают США, создал угрозу для Международной космической станции.

Автор фото, Roscosmos/REUTERS Подпись к фото, "Союз" подлетает к МКС

"Испытание […] стало неожиданностью для всех и на долгое время увеличило опасность полетов, в том числе и российских космонавтов", - отмечает автор материала.

По его словам, журналисты издания обратились за комментариями к трем российским экспертам еще до того, как министерство обороны подтвердило тестовое уничтожение спутника, и двое из них "категорически отказывались верить, что такое возможно, руководствуясь лишь одним доказательством: такие дикие действия невозможны, в министерстве обороны сидят профессионалы!"

Позднее, когда военные сообщили об испытаниях, "они начали растерянно придумывать поводы, ради которых наши военные решились поставить под угрозу безопасность космонавтов на МКС", - сообщает "Новая газета".

В публикации сказано, что во всех предыдущих испытаниях противоспутникового оружия, которые проводили другие страны, цели находились на гораздо более низких орбитах, поэтому "осколки от них в достаточно короткие сроки сгорели в атмосфере Земли".

"Но главное, никто не разрушал спутники выше орбиты постоянно обитаемой международной станции: это чревато прохождением облака осколков после взрыва через орбиты, использующиеся для пилотируемых космических полетов. Мы первые, увы", - заключает автор публикации.

После прихода к власти в Афганистане радикального исламистского движения "Талибан" (в России оно признано террористическим и запрещено) в приграничные области Таджикистана устремились беженцы, а к границам были направлены тысячи таджикских военных.

Подпись к фото, Одна из беженок в Таджикистане