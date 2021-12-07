Новый закон о полиции в России: что еще разрешат полицейским

53 минуты назад

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Однако фактически о расширении речь не идет - документ лишь уточняет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, проникать в жилые помещения, оцеплять территории и применять некоторые другие оперативные меры.

Два наиболее резонансных пункта законопроекта - о дополнительных основаниях для применения оружия, а также о снятии ответственности с полицейских за действия, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей, - депутаты отклонили.

Поправки в закон "О полиции" были внесены в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.

В изначальной версии законопроекта его авторы предлагали расширить основания для применения оружия в отношении задерживаемых. Действующий закон "О полиции" дает полицейскому, который уже достал табельное оружие, право стрелять по нарушителю, если тот пытается "приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию".

Авторы же предлагали дать сотрудникам полиции право открывать огонь и в том случае, если задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".

Столь расплывчатая формулировка вызвала критику правозащитников и не понравилась законодателям - они ее отклонили.

Другая поправка в законопроект выглядела пространной и гласила следующее:

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"Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции".

Этот пункт можно трактовать как избавление полицейского от ответственности за правонарушения, совершенные им при исполнении законных обязанностей.

При этом в статье 33 Федерального закона "О полиции" сказано: "Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет ответственность за свои действия (бездействие) и за отдаваемые приказы и распоряжения".

Переписывать всю статью Федерального закона депутаты не стали и во втором чтении отклонили эту поправку.

Что разрешили полицейским?

Согласно принятому во втором чтении законопроекту, сотрудникам полиции будет разрешено:

Не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление;

проводить личный досмотр гражданина, его вещей и автомобиля при подозрении на наличие у него оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков или радиоактивных веществ. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее;

проникать в чужое жилище, на земельные участки и территории, если нужно задержать подозреваемых в совершении преступления;

"обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.

вскрывать автомашину при угрозе жизни и здоровью граждан - например, когда человеку в автомобиле необходима медицинская помощь или там находится подозреваемый;

осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях.

Впрочем, все эти права в том или ином виде имеются у сотрудников полиции и сейчас - законопроект лишь уточняет, в каких случаях и при каких обстоятельствах они могут ими воспользоваться.

Кому так хочется пострелять?

Идея расширить свободу применения оружия сотрудниками полиции не нова. С такой инициативой выступала еще в 2015 году группа депутатов из комитета по безопасности во главе с Ириной Яровой ("Единая Россия").

Тогда законодатели предлагали, в частности, разрешить полицейским в случае необходимости стрелять по женщинам, если у них нет видимых признаков беременности. Действующий закон запрещает открывать огонь по женщинам, если они не оказывают вооруженного сопротивления.

В 2017 году сменивший Яровую на посту главы комитета по безопасности единоросс Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев внесли в Думу законопроект, разрешающий открывать огонь в толпе "в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников".