Новый закон о полиции в России: что еще разрешат полицейским
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении полномочий полиции. Однако фактически о расширении речь не идет - документ лишь уточняет перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили, проникать в жилые помещения, оцеплять территории и применять некоторые другие оперативные меры.
Два наиболее резонансных пункта законопроекта - о дополнительных основаниях для применения оружия, а также о снятии ответственности с полицейских за действия, совершенные ими при исполнении служебных обязанностей, - депутаты отклонили.
Поправки в закон "О полиции" были внесены в Госдуму в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.
В изначальной версии законопроекта его авторы предлагали расширить основания для применения оружия в отношении задерживаемых. Действующий закон "О полиции" дает полицейскому, который уже достал табельное оружие, право стрелять по нарушителю, если тот пытается "приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанное им расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию".
Авторы же предлагали дать сотрудникам полиции право открывать огонь и в том случае, если задерживаемый пытается "совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".
Столь расплывчатая формулировка вызвала критику правозащитников и не понравилась законодателям - они ее отклонили.
Другая поправка в законопроект выглядела пространной и гласила следующее:
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Конец истории Подкаст
"Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции".
Этот пункт можно трактовать как избавление полицейского от ответственности за правонарушения, совершенные им при исполнении законных обязанностей.
При этом в статье 33 Федерального закона "О полиции" сказано: "Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет ответственность за свои действия (бездействие) и за отдаваемые приказы и распоряжения".
Переписывать всю статью Федерального закона депутаты не стали и во втором чтении отклонили эту поправку.
Что разрешили полицейским?
Согласно принятому во втором чтении законопроекту, сотрудникам полиции будет разрешено:
- Не представляться и не предъявлять служебное удостоверение, если их жизни и здоровью угрожает опасность или нужно срочно пресечь преступление;
- проводить личный досмотр гражданина, его вещей и автомобиля при подозрении на наличие у него оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотиков или радиоактивных веществ. Если гражданин отказывается от осмотра, правоохранители вправе не впускать его на оцепленную территорию или не выпустить с нее;
- проникать в чужое жилище, на земельные участки и территории, если нужно задержать подозреваемых в совершении преступления;
- "обозначать доступными средствами, в том числе визуальными", и временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий.
- вскрывать автомашину при угрозе жизни и здоровью граждан - например, когда человеку в автомобиле необходима медицинская помощь или там находится подозреваемый;
- осматривать места происшествия, местности, помещения, транспортные средства, предметы, документы и иные объекты в связи с проверкой заявлений и сообщений о происшествиях.
Впрочем, все эти права в том или ином виде имеются у сотрудников полиции и сейчас - законопроект лишь уточняет, в каких случаях и при каких обстоятельствах они могут ими воспользоваться.
Кому так хочется пострелять?
Идея расширить свободу применения оружия сотрудниками полиции не нова. С такой инициативой выступала еще в 2015 году группа депутатов из комитета по безопасности во главе с Ириной Яровой ("Единая Россия").
Тогда законодатели предлагали, в частности, разрешить полицейским в случае необходимости стрелять по женщинам, если у них нет видимых признаков беременности. Действующий закон запрещает открывать огонь по женщинам, если они не оказывают вооруженного сопротивления.
В 2017 году сменивший Яровую на посту главы комитета по безопасности единоросс Василий Пискарев и его заместитель Эрнест Валеев внесли в Думу законопроект, разрешающий открывать огонь в толпе "в целях предотвращения (пресечения) террористического акта, освобождения заложников".
Документ подвергся критике правозащитников и не нашел поддержки даже у однопартийцев. "Инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции", - говорил тогда вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.