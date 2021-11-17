Суд оштрафовал российский канал "Муз-ТВ" на 1 млн рублей за "пропаганду нетрадиционных отношений"

20 минут назад

18+

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Басманный суд Москвы оштрафовал на миллион рублей телеканал "Муз-ТВ" по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Поводом, видимо, стали кадры, на которых российская поп-звезда Филипп Киркоров появился с блогером Давой в образе пары, а тиктокер Даня Милохин - в платье.

"Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света" прошла 4 июня. Через несколько дней Роскомнадзор начал проверку эфира премии на пропаганду "нетрадиционных отношений".

В октябре ведомство сообщило о составлении административных протоколов в отношении редакции и ее главного редактора по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних во время трансляции премии "Муз-ТВ".

Тогда в ведомстве подчеркнули, что российское законодательство допускает показ подобных материалов только с пометкой "18+" в ночное время (после 23:00 по местному времени).

Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений, говорили в Роскомнадзоре. Но в чем именно заключалась "пропаганда", там не уточнили до сих пор.

Российские СМИ обращали внимание, что Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян) приехали на премию "Муз-ТВ" на украшенном цветами кабриолете. Они были одеты во фраки черного и белого цветов. На мероприятие они приехали с группой полуобнаженных мужчин.

Кроме этого, тиктокер Даня Милохин пришел на премию в костюме из сшитых половинок розового платья и черного костюма.

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Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году.

Он позволяет штрафовать граждан за нарушения на сумму от 4 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 40 до 50 тыс. рублей, организацию - до 1 млн рублей или приостанавливать ее деятельность на срок до 3 месяцев.

В 2017 году Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным. По мнению суда, он нарушает право на свободу выражения мнения.

В июле 2021 года ЕСПЧ обязал Россию принять меры к признанию однополых союзов. Суд решил, что Россия нарушила статью 8 Конвенции прав человека о праве на уважение частной и семейной жизни, отказавшись зарегистрировать отношения однополых пар.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что Россия не может выполнить решение ЕСПЧ, поскольку оно противоречит Конституции страны.

При этом Россия является членом Совета Европы и ратифицировала Конвенцию о правах человека, таким образом взяв на себя обязательство исполнять решения ЕСПЧ.