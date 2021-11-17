Коронавирус в России: снова максимальная смертность, медиков хотят поощрять за каждого привитого

56 минут назад

Автор фото, Petr Kovalev/TASS

В России, как следует из слов чиновников, начинает снижаться заболеваемость Covid-19. Они утверждают, что в этом помог недельный локдаун, который пришелся на ноябрьские праздники, а также повысившиеся темпы вакцинации. Однако Россия продолжает обновлять печальные рекорды смертности от ковида - за последние сутки от последствий заражения коронавирусом скончалось 1 247 человек.

Власти продолжают принимать меры для наращивания числа привитых, в некоторых регионах вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Регионы один за другим вводят запреты на посещение торговых центров, отелей или ресторанов для тех, у кого нет QR-кода о перенесенной болезни, вакцинации или справки о медотводе. В Краснодарском крае, например, еще с августа заселиться в отели можно было только тем, кто привит хотя бы одним компонентом вакцины или переболел в последние полгода. А в ноябре это требование распространили и на тех, кто посещает торговые центры и рестораны.

В ноябре 2021 года около 30% новогодних бронирований в горном кластере Сочи потеряно из-за ограничительных мер, связанных с правилами QR-кодов, сказала директор по стратегическому развитию "Курорта Красная Поляна" Ольга Филипенкова агентству РИА Новости.

Несмотря на снижение заболеваемости, о котором говорят власти, Россия который день обновляет суточные максимумы смертности от Covid-19 - за последние сутки скончалось 1 247 человек. Всего выявили 36 626 случаев заболевания, и 36 388 человек выздоровели.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в своих ежедневных отчетах учитывает меньше летальных исходов, чем Росстат, который собирает больше данных - эти данные учитываются как избыточная смертность и приходят позже в отчетах ведомства. Обычно Росстат учитывает более чем в два раза больше летальных исходов, обобщая все данные об умерших в стране.

Минздрав хочет платить медикам, участвующим в вакцинации

В минздраве России предложили стимулировать денежными выплатами медиков, участвующих в вакцинации. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованной на портале проектов правовых актов.

Выплату ведомство предлагает установить на уровне 200 рублей за каждого привитого. Как следует из текста, на первом этапе вакцинации врач, проконсультировавший вакцинируемого, получит 60 рублей, тот, кто его осмотрел перед или после вакцинацией - 40 рублей. Сделавший укол получит 30 рублей за каждого вакцинированного. Когда пациент придет на второй укол, тот, кто осмотрел его, получит 40 рублей, а тот, кто сделал укол - 30 рублей.

Если вакцина однокомпонентная, то врач, проконсультировавший гражданина и направивший его на вакцинацию, получит 90 рублей, тот, кто осмотрел пациента до или после вакцинации - 60 рублей, а тот, кто сделал укол - 50 рублей.

Автор фото, EPA/TASS Подпись к фото, Минздрав предлагает делить 200 рублей за одного привитого между медиками, участвовавшими в вакцинации

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"Для поддержания высоких темпов вакцинации, а также мотивации медицинских работников к проведению разъяснительной работы среди граждан в качестве мер поддержки предлагается производить материальное стимулирование медицинских работников, участвующих в проведении вакцинации населения", - сказано в пояснительной записке, опубликованной на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В июле издание "Медуза" (внесено минюстом РФ в реестр "иностранных агентов") писало о феномене в Белгородской области - этот регион оказался на первом месте по темпам вакцинации в стране, хотя там не вводили обязательной вакцинации. Издание рассказывало, что главным фактором успешной вакцинации стало денежное поощрение врачей, "которое власти стараются не афишировать".

"После введения этой меры темпы вакцинации в области выросли настолько, что начались даже перебои с вакциной", - писала "Медуза". Из документа, с которым ознакомилось издание, следовало, что выплаты врачам зависят от выполнения еженедельного плана.

Несмотря на высокий уровень вакцинации, в Белгородской области также, как и в других регионах, осенью случился скачок заболеваемости. Регион попал на второе место в стране по уровню госпитализаций среди вакцинированных - в больницах оказалось 12% привитых. Максимальное значение зафиксировали в Московской области, где в больницах оказались 18% привитых.

В России продлили меры профилактики до 2024 года

Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России до 2024 года. Постановление вступает в силу 17 ноября.

Кроме того, это постановление разрешает тем, кто переболел коронавирусом или вакцинировался в течение последних шести месяцев, не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания.

Продление до 2024 года было техническим, его можно будет отменить, но пока пандемии "конца и края не видно", сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода - через год, но сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах (...) Отменить-то всегда можно, если вдруг пандемия уйдет", - сказал он.

Некоторые эксперты считают, что пандемия может кончиться через год, другие же закладывают на это несколько лет

Автор фото, Gavriil Grigorov/TASS Подпись к фото, Некоторые эксперты считают, что пандемия может кончиться через год, другие же закладывают на это несколько лет

Специалисты называют разные сроки окончания пандемии. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия окончится, "когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволит вирусу пройти".

Раньше специалисты считали, что это 60% вакцинированных, однако, когда некоторые страны достигли этого порога, стало ясно, что этого процента недостаточно. Сейчас специалисты говорят о том, что нужно вакцинировать 90% населения, включая детей, чтобы пандемия закончилась.

Как считает главный инфекционист США Энтони Фаучи, есть надежда, что пандемия закончится весной 2022 года, а глава компании Moderna Стефан Бансель предрек ее окончание в сентябре 2022-го.

Более пессимистичный прогноз был у руководителя службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте - он заявил, что коронавирус "станет как насморк" через пять или 10 лет, когда все население будет иметь антитела к нему.

По мнению главы европейского отделения ВОЗ Ханса Клюге, одним из основных препятствий к окончанию пандемии сейчас стала затормозившая вакцинация в некоторых странах, а также неоправданное ослабление профилактических мер.

Обязательная вакцинация для пожилых

Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и сотрудников правоохранительных органов ввели в Красноярском крае, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в телеграм-канале.

К 15 января 2022 года доля привитых среди этих категорий должна быть минимум 80%, следует из опубликованным им документа. Сейчас обязательная вакцинация в регионе введена для сотрудников сферы образования, транспорта, общепита и торговли, привиться также должны работники МФЦ, ЖКХ, театров и салонов красоты.

Ранее такую меру ввели в Кемеровской области. Там до 25 декабря полную вакцинацию должны пройти не менее 80% граждан старше 60 лет, первым компонентом вакцины необходимо привиться до 25 ноября.

Обязательную вакцинацию для пожилых - только для тех, кто старше 65 лет - ввели и в республике Тыва.

Обязательная вакцинация для госслужащих введена в Московской, Костромской, Тверской, Смоленской, Иркутской, Оренбургской областях, Ставропольском крае, на Сахалине и во многих других регионах.

Израильские чиновники обсудят в Москве условия въезда россиян

Представители израильских министерств здравоохранения и туризма в среду 17 ноября прилетают в Москву для переговоров о возобновлении обмена туристами между странами. С 15 ноября Израиль официально признал вакцину "Спутник", привитые им туристы смогут въехать в страну с 1 декабря.

На встрече представителей Израиля и России планируется выработать механизм приема вакцинированных "Спутником" россиян.