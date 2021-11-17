В Лондоне нашли мертвой жену осужденного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева

17 ноября 2021

Автор фото, TASS/Yuri Mashkov Подпись к фото, Игорь Изместьев, бывший член Совета Федерации от Башкирии, был арестован в 2007 году и приговорен к пожизненному заключению

"Скоропостижно, внезапно умерла моя подруга. Очень близкая и любимая Ира Изместьева", - такой пост в "Инстаграме" написала Миранда Мирианашвили 15 ноября.

"Кашляла, сказали принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней... Не ковид...", - продолжает подруга Ирины Изместьевой.

По словам подруги, жену бывшего сенатора от Башкирии Ирину Изместьеву нашли мертвой на диване в ее лондонском доме. Позже сообщение о ее смерти подтвердил РИА Новости адвокат Игоря Изместьева Алексей Ярошенко.

"Да, она скончалась. Это большая трагедия. В Лондоне не так все быстро происходит, как у нас, и заключение патологоанатомическое мы получим примерно через 10 дней. Предположительно, у неё оторвался тромб, были определенные проблемы (со здоровьем - ред.)", - сказал Ярошенко РИА Новости.

Приговор Игорю Изместьеву был вынесен в декабре 2010 года. Мосгорсуд признал экс-сенатора виновным в создании и руководстве вооруженной бандой, организации убийств двух и более лиц, организации теракта. Среди обвинений было покушение на жизнь сына действующего тогда президента Башкирии Муртазы Рахимова. Изместьева приговорили к пожизненному заключению.