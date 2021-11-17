Приморского коммуниста заподозрили в педофилии. Его товарищи считают это полической местью

35 минут назад

Автор фото, TASS

В Приморье задержан депутат краевого законодательного собрания от КПРФ Артем Самсонов. Против него возбуждено дело о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Однопартийцы считают преследование Самсонова "политическим заказом".

Как сообщали местные СМИ, утром в среду Самсонова задержали на трассе, когда он вместе с женой ехал в Хабаровск, и отвезли в их квартиру во Владивостоке, где был проведен обыск.

Через несколько часов управление Следственного комитета по Приморскому краю сообщило, что депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке "при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении".

Самсонов вину не признает и заявляет, что его оклеветали, сообщила РИА Новости его адвокат Наталья Касилова. По ее словам, в знак протеста депутат объявил голодовку.

"Никакой он не извращенец"

По информации СМИ, в материалах уголовного дела против Самсонова фигурирует жалоба некой Ирины Сафоновой, с которой у депутата был конфликт.

Женщина заявляла, что Самсонов якобы агитировал ее и других людей войти в движение Алексея Навального, веселился на популярном пляже Владивостока "в абсолютно обнаженном виде" в присутствии детей, а в 2018 году избил ее 26-летнего сына.

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По словам еще одного депутата законодательного собрания Приморья от КПРФ Натальи Кочуговой, Сафонова неоднократно писала жалобы в СКР, а также президенту Владимиру Путину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Происходящее с Самсоновым Кочугова считает "местью за выигранные выборы" и "политическим заказом".

"Никакой он не извращенец-педофил. У него жена, у него сын. Никаких таких наклонностей у него нет. Это политический заказ, в котором были использованы записки сумасшедшей женщины", - заявила она изданию "Свободная пресса".

"По результатам выборов Владивосток полностью "взяли" коммунисты, город стал "красным". За это, я полагаю, руководству края сильно "прилетело". Нас уже предупреждали дружественные представители силовых ведомств, что "ребята, будьте аккуратны, будьте начеку - пришел приказ под КПРФ "копать", чтобы правдами и неправдами вас очернять, топить КПРФ". Что, собственно, мы сейчас и наблюдаем", - заключила Кочугова.

Первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что фракция КПРФ в Госдуме изучает ситуацию с Самсоновым, но вопрос о его исключении из партии в повестке не стоит.

Самсонов участвовал в выборах в Госдуму в 62-м одномандатном округе и был поддержан проектом Навального "Умное голосование". Выборы Самсонов проиграл, уступив кандидату от "Единой России", по мнению коммунистов, - из-за фальсификаций в Уссурийске.