На The Insider подали в суд из-за отсутствия маркировки "иноагента"

54 минуты назад

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Основатель The Insider Роман Доброхотов находится в розыске

Роскомнадзор направил в суд протокол в отношении издания The Insider* из-за отсутствия маркировки о том, что летом оно было объявлено СМИ, выполняющим функции иностранного агента. После вступления решения суда в силу доступ к изданию в России может быть заблокирован.

Надзорное ведомство требует оштрафовать The Insider на 500 тысяч рублей из-за отсутствия на его сайте маркировки "иноагента", сказали ТАСС в Таганском суде Москвы. Роскомнадзор подтвердил, что составил административный протокол за отсутствие маркировки в материалах The Insider.

По закону "Об информации" Роскомнадзор может ограничить доступ к сайту издания, признанного "иностранным агентом", только на основании вступившего в законную силу судебного решения, напомнили в ведомстве.

После вступления в силу решения, которое примет Таганский суд Москвы по обращению Роскомнадзора, доступ к The Insider в России может быть заблокирован, пишет Интерфакс.

Расследовательское издание The Insider, много писавшее, в частности, об отравлении Скрипалей в британском Солсбери и сбитом над Донбассом "Боинге", было включено в реестр "иностранных агентов" 23 июля.

В тот же день основатель и главный редактор The Insider Роман Доброхотов заявил, что издание "будет работать, как работало", отказавшись ставить маркировку "иноагента".

Летом дома у Доброхотова в Москве проходил обыск по делу о клевете, после чего он покинул Россию и был объявлен в розыск, став фигурантом еще одного уголовного дела - о незаконном пересечении границы.

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The Insider составили протокол о нарушении закона об "иностранных агентах", следует из записи в картотеке суда, на которую обратила внимание "Медиазона" (также признано СМИ, выполняющий функции иностранного агента). В Таганский суд Москвы протокол поступил в среду, 17 ноября.

Аналогичные протоколы в пятницу, 12 ноября, составили на журналиста Романа Баданина (летом был признан СМИ, выполняющим функции иностранного агента) и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова (как физическое лицо также включен в реестр СМИ-"иноагентов" в конце сентября). Они оба не ставят маркировки в своих соцсетях.

Протоколы и на них, и на The Insider были составлены по ст.19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента).

Как и Доброхотов, Баданин и Верзилов покинули Россию. Накануне стало известно, что Верзилов находится в базе розыска МВД по уголовному делу. Его адвокат говорил, что в розыске издатель "Медиазоны" оказался по делу о сокрытии информации о наличии у него гражданства Канады.