Коронавирус: "Омикрон" вытеснил "Дельту" в ЮАР, глава Pfizer считает, что прививки станут ежегодными

32 минуты назад

Подпись к фото, Генеральный директор Pfizer предсказывает ежегодные прививки в течение многих лет

По словам главы Pfizer, ежегодные вакцинации против Covid, вероятно, потребуются в течение многих лет, однако некоторые ученые не считают это обязательным; британские ученые смоделировали механизм образования тромбов после укола AstraZeneca; в Южной Африке "Омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса. Главное о пандемии в мире.

Ежегодные прививки нужны…

Глава компании Pfizer доктор Альберт Бурла в интервью Би-би-си заявил, что людям, скорее всего, потребуется делать ежегодные прививки от Covid-19 в течение многих лет.

По его мнению, это необходимо для поддержания "очень высокого уровня защиты".

Генеральный директор Pfizer дал интервью Би-би-си до обнаружения варианта "Омикрон" в Южной Африке.

По словам Бурлы, Pfizer уже разрабатывала и производила обновленные вакцины в ответ на варианты "Бета" и "Дельта", однако необходимости в них не возникло.

Сейчас компания работает над прививкой против варианта "Омикрон". При удачном стечении обстоятельств новая вакцина может быть готова через три-четыре месяца.

В этом году Pfizer получит от продаж антиковидной вакцины не менее 35 млрд долларов, а стоимость ее акций резко выросла.

Однако в то время как в развитых странах большинство населения уже получило как минимум одну дозу вакцины, в некоторых странах Африки вакцинированы менее 5% жителей.

Альберт Бурла не стал извиняться за получение прибыли - по его мнению, в итоге были спасены миллионы жизней, и это главное.

"Мы сэкономили мировой экономике триллионы долларов, - сказал он. - Это сильный стимул для инноваций в преддверии следующей пандемии".

Бурла также отверг обвинения в спекуляции, сославшись на то, что более богатые страны, например Великобритания, первая одобрившая применение вакцины Pfizer-BioNTech, первыми разместили заказы на вакцины, которых, вдобавок, поначалу было мало. В бедные страны, по словам Бурлы, вакцина поставлялись по себестоимости.

… или нет?

Член Объединенного комитета Великобритании по вакцинации и иммунизации профессор Адам Финн в интервью Би-би-си заявил, что необходимость ежегодных бустерных прививок против Covid-19 до сих пор вызывает у ученых сомнения.

"Трудно сказать, будут ли нам нужны бустеры в течение неопределенно долгого времени - это зависит от того, как дальше будет развиваться этот вирус, - сказал он. - Вирус гриппа меняется каждый год, и нам приходится менять формулу вакцины и повторно иммунизировать людей, которые находятся в группе риска. Это может случиться и с коронавирусом, но потребуется ли ежегодная ревакцинация, на данный момент неясно".

Автор фото, ASU Подпись к фото, Детальное изображение аденовируса, с помощью которого вакцина Oxford-AstraZeneca попадает в организм. Его размер - всего 100 нанометров

Ученые установили механизм образования тромбов

Ученые полагают, что смогли выявить механизм, в резких случаях приводящий к появлению тромбов после укола вакцины Oxford-AstraZeneca.

Команда ученых из Уэльса и США продемонстрировала, как ключевой компонент вакцины притягивает содержащийся в крови белок. Они полагают, что это запускает цепную реакцию с участием иммунной системы, которая может привести к образованию опасных сгустков.

Как считается, вакцина AstraZeneca спасла около миллиона жизней. Однако опасения, связанные с возможным появлением тромбов после укола, привели к тому, что во многих странах ее начали замещать другими вакцинами, особенно когда препараты от Pfizer и Moderna стали более доступными.

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Ученые в Кардиффе получили экстренное государственное финансирование, чтобы найти причины образования тромбов. После появления первых результатов к ним присоединились и специалисты AstraZeneca.

Представитель AstraZeneca подчеркнула, что тромбы чаще возникают из-за коронавируса, чем из-за вакцины, и что полное объяснение того, почему они возникают, еще не установлено.

"Хотя исследование не дает окончательных ответов, оно предлагает интересные идеи, и AstraZeneca изучает способы использования этих результатов в рамках наших усилий по устранению этого чрезвычайно редкого побочного эффекта", - сказала она.

Большинство вакцин вводят в человеческий организм фрагмент генетического кода коронавируса для тренировки иммунной системы. AstraZeneca для этих целей использовала аденовирус (в частности, вирус простуды от шимпанзе).

Исследователи посчитали, что аденовирус может быть связан с образованием тромбов. Поэтому с помощью метода криоэлектронной микроскопии они получили изображения аденовируса с детализацией на молекулярном уровне.

Их исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что внешняя поверхность аденовируса притягивает к себе белок "тромбоцитарный фактор 4" (веществ, способствующих свертыванию крови), как магнит.

Ученые полагают, что организм начинает атаковать эти тромбоциты, принимая их за часть чужеродного аденовируса, к которому они прикрепились. Таким образом, в кровь выделяются антитела, которые слипаются с тромбоцитами и вызывают образование опасных сгустков крови.

Однако для этого требуется особое стечение обстоятельств, что объясняет, почему тромбы образуются достаточно редко. В Великобритании на почти 50 миллионов доз AstraZeneca приходится 73 случая смерти от связанного с вакциной тромбоза, известного как иммунная тромбоцитопения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Африке по-прежнему очень низкий процент вакцинированных против ковида

"Омикрон" распространяется по Южной Африке

В настоящее время "Омикрон" стал доминирующим вариантом коронавируса в Южной Африке. За последние сутки в стране зарегистрировано более 8500 новых случаев заражения.

Национальный институт инфекционных заболеваний сообщил, что более 70% всех вирусных геномов, секвенированных в ноябре, относятся к новому варианту.

Во многих частях Южной Африки наблюдается устойчивый рост числа новых случаев заражения Covid-19. Министерство здравоохранения сообщило, что рост был зарегистрирован в семи из девяти провинций страны.

Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что большинство людей, которым потребовалась госпитализация, не были вакцинированы от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что новый вариант был обнаружен как минимум в 24 странах мира.

Африканский союз и ООН совместно осудили запреты на поездки из государств юга Африки, введенные многими странами после обнаружения "Омикрона". Видный южноафриканский эпидемиолог и член Африканской целевой группы по коронавирусу профессор Салим Абдул Карим в интервью Би-би-си заявил, что оправдать эти запреты невозможно.

"Вирус сейчас обнаружен в более чем 20 странах, поэтому настаивать на введении запрета на страны юга Африки, во многих из которых на самом деле даже не растет число случаев заболевания, на мой взгляд, не является решением, которое можно оправдать и поддержать, - сказал он. - Для меня оно носит явно дискриминационный характер, особенно потому, что у нас есть очень четкие стратегии обеспечения безопасности путешествий".

При этом профессор Карим признал, что новый вариант ковида распространяется стремительно, хотя, по его словам, врачи пока не могут сказать, чем он объясняется: улучшением наблюдений и регистрации новых случаев или особенностями "Омикрона".

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В Европе размышляют об обязательной вакцинации

Страны Европейского союза должны рассмотреть возможность обязательной вакцинации для борьбы с Covid-19, считает глава Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что вакцины будут иметь решающее значение в борьбе с новым вариантом "Омикрон".

С появлением нового варианта ЕС ужесточил ограничения на поездки, однако фон дер Ляйен считает, что обсуждать обязательную вакцинацию против ковида для членов ЕС "понятно и уместно", особенно принимая во внимание, что треть населения блока пока не вакцинирована.

Отдельные государства ЕС уже предпринимают шаги в этом направлении. Ожидается, что вакцинация против Covid-19 станет обязательной в Австрии с февраля следующего года. Будущий канцлер Германии Олаф Шольц тоже заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию.

ВОЗ обращает внимание на "вакцинное неравенство"

Великобритания заключила сделку по закупке 114 миллионов доз вакцины на следующие два года. Между тем, более бедные страны не в состоянии сделать первые прививки наиболее уязвимым, предупредил один из руководителей Всемирной организации здравоохранения, доктор Майкл Райан.

Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, утверждает, что ему не известны какие-либо доказательства пользы бустеров для здоровых людей, позволяющие предложить их всему населению.

Отвечая на вопрос об ускорении программы ревакцинации в Великобритании, он сказал: "Некоторым странам, у которых имеется избыточное количество вакцины, сложно решить, кому ее вводить, но во многих странах мира это не проблема - там не могут сделать даже первичную вакцинацию наиболее уязвимым".