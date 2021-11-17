Шаг в будущее: компания IBM представила новый чип для квантового компьютера

Пол Ринкон

Редактор отдела науки сайта bbcnews

час назад

Автор фото, IBM Подпись к фото, Eagle - первый процессор IBM с мощностью выше 100 кубит

Компания IBM представила свой новый квантовый процессор, который является частью программы по созданию супер быстрых компьютеров.

Такие машины могут произвести революцию в компьютерных технологиях и решать задачи, которые не под силу даже самым мощным классическим процессорам.

Однако пока многочисленные практические сложности не позволяют создать работающие модели, способные выйти из лабораторий в массовое производство.

У нового чипа 127 кубитов (квантовых битов), что в два раза превышает предыдущие квантовые процессоры IBM. Кубит - единица информации в квантовых компьютерах. Компания заявила, что новый процессор, получивший название Eagle ("Орел"), является краеугольным камнем на пути создания бытового квантового компьютера.

Некоторые эксперты, однако, отмечают, что для оценки Eagle требуется больше данных.

В последние годы интерес к квантовым процессорам резко вырос, поскольку они могут качественно изменить компьютерную мощность, что будет способствовать созданию новых материалов и лекарств и прогрессу искусственного интеллекта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Графическое представление кубитов в состоянии суперпозиции и взаимодействия друг с другом, на которых основан принцип квантового программирования

Квантовые компьютеры берут на вооружение необычное для нас поведение материи, принятое в квантовой механике.

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В классических компьютерах единица информации называется битом и может равняться либо нулю, либо единице.

Но квантовый эквивалент бита, кубит, может одновременно быть и нулем, и единицей. Это фундаментальный принцип квантовой механики, называемый квантовой суперпозицией, когда нечто может одновременно существовать во многих состояниях.

Для полезного использования такого явления кубиты должны быть взаимозависимы. Это квантовомеханическое явление называется квантовой запутанностью.

Каждый дополнительный кубит увеличивает мощность процессора практически в два раза.

Eagle - третий квантовый процессор IBM. В 2019 году компания представила 27-кубитный Falcon ("Сокол"), а годом позже - 65-кубитный Hummingbird ("Колибри").

"Появление процессора Eagle является большим шагом на пути к тому дню, когда квантовые компьютеры смогут превысить возможность классических в программных приложениях", - заявил директор исследовательского отдела IBM и старший вице-президент IBM доктор Дарио Гил

"Квантовые процессоры теоретически способны трансформировать практически все отрасли и помочь нам решить самые крупные проблемы нашего времени", - добавил он.

Квантовое превосходство

Автор фото, Google Подпись к фото, Часть квантового процессора, разработанного Google

Главная задача разработчиков квантовых процессоров заключается в том, чтобы продемонстрировать так называемое квантовое превосходство.

В 2019 году компания Google заявила, что созданный ей 53-кубитный процессор Sycamore впервые превзошел возможности классических компьютеров при выполнении одного конкретного задания. Исследователи Google опубликовали результаты в престижном научном журнале Nature.

Тогда ученые IBM поставили под сомнение некоторые данные, представленные Google, а также их определение квантового превосходства.

Специалист по квантовому программированию из Техасского университета в Остине профессор Скотт Ааронсон отметил в своем блоге, что в информации, обнародованной IBM, нет ключевых параметров, по которым можно было бы оценить прогресс в квантовом программировании.