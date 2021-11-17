"Шаман QAnon" получил 41 месяц тюрьмы за участие в штурме Капитолия

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джейкоб Чансли недаром стал самой узнаваемой фигурой среди участников беспорядков, кроме него в шапке с рогами больше никого не было

Один из самых известных сторонников распространенного в США конспирологического движения QAnon Джейкоб Чансли приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за участие в захвате Капитолия США 6 января 2021 года.

Чансли был в толпе сторонников президента Трампа, пытавшихся не дать Конгрессу одобрить результаты президентских выборов 2020 года.

Ранее он признал себя виновным по обвинению в препятствовании проведению официального разбирательства. Его приговор стал одним из суровых среди вынесенных участникам беспорядков в Капитолии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Чансли в Капитолии. В суде он заявил, что раскаивается в содеянном

В дополнение к тюремному сроку Чансли получил еще 36 месяцев условно, во время которых за ним будет вестись полицейское наблюдение. Ему также придется выплатить $100, дабы возместить нанесенный ущерб.

34-летний Чансли стал одним из наиболее узнаваемых участников захвата Капитолия, после того, как был сфотографирован медвежьей шапке с рогами и лицом, раскрашенном под американский флаг. Сам себя он называет "шаманом QAnon".

Сторонники этой теории заговоров, которую в США приравнивают к культу, считают, что миром правит клика сатанистов и каннибалов-педофилов, окопавшихся в правительстве, бизнесе и СМИ, против которых бывший президент Дональд Трамп вел секретную войну.

Автор фото, Anthony Crider Подпись к фото, Флаг QAnon с девизом, который можно перевести как "Все за одного"

После ареста Чансли заявил ФБР, что он приехал в Вашингтон в январе по просьбе президента, который призвал всех патриотов собраться в столице.

В суде же он сказал, что хочет "эволюционировать" и что был неправ, когда ворвался в Капитолий. Чансли также добавил, что у него нет никаких оправданий.

Кроме того, он поведал суду, что постоянно задавал себе вопрос: "А как бы в этой ситуации поступил Иисус", и сравнил себя с лидером борьбы за независимость Индии Махатмой Ганди: "Что было бы, если бы мы все судили о Ганди, основываясь только на том, что до своего духовного прозрения он бил жену?"

Чансли уже провел за решеткой почти 11 месяцев, поскольку был арестован через несколько дней после беспорядков.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фотографии штурма Капитолия обошли весь мир и нанесли существенный ущерб репутации Соединенных Штатов как оплота демократии, где все уважают демократические процессы

Обвинение просило приговорить Чансли к 51 месяцу тюрьмы.

"Его высказывания до и после события (захвата Капитолия) и его несомненная возможность претворить в жизнь намерения насильственно убрать из правительства "предателей", совершенно очевидны из имеющихся свидетельств", - сказал обвинитель.

Сейчас Чансли утверждает, что отрекся и от Трампа и от QAnon. В сентябре его защитник заявил суду, что Чансли - человек не прибегающий к насилию, мирный и имеющий реальные проблемы с психическим здоровьем.