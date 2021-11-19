Противники QR-кодов ворвались в управление Роспотребнадзора в Волгограде

4 часа назад

Автор фото, Maxim Kiselev/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Неизвестные ворвалась в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области, сообщили СМИ. Судя по опубликованному видео, это были несколько женщин, выступающих против проверок предпринимателей на использование QR-кодов. В других регионах люди выходят на митинги и выражают возмущение в интернете после внесения правительственного законопроекта о QR-кодах.

Возмущенные волгоградцы

"Группа граждан пришла в Роспотребнадзор. Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к [главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге] Зубаревой", - сказал агентству РИА Новости источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, после этого женщина-охранник нажала "тревожную кнопку", однако прибывшие на место сотрудники Росгвардии этих людей уже не застали.

Противники вакцинации и QR-кодов, которые ворвались в офис надзорного органа, практически остановили работу ведомства, однако успели сбежать до приезда правоохранителей, пишет издание V1.ru.

Судя по опубликованному в YouTube видео, в здание ворвалось несколько женщин. Войдя в кабинет Зубаревой, они потребовали позвать туда сотрудников управления. "Мы будем проверять паспорта и QR-коды, - заявила одна из них. - Давайте, показывайте свой штрих-код и ваш паспорт... Куда вы пошли?"

После этого женщины отправились обходить кабинеты, требуя, чтобы сотрудники показали им паспорта и QR-коды.

Главным образом на видео женщины возмущались тем, что предпринимателей проверяют и штрафуют за отсутствие QR-кодов. В конце видео их выпроваживает из здания некий мужчина. Обе стороны конфликта при этом шутят.

Как пишет V1.ru, среди женщин, нагрянувших со своей проверкой в офис Роспотребнадзора, была активистка, которая ранее уже "прорывалась" в кабинет Зубаревой. Эту женщину отстранили от работы на основании постановления главы управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации отдельных групп граждан.

Накануне стало известно, что активисты в Волгограде сдали в прокуратуру заявления против постановления губернатора о расширении коронавирусных ограничений, под которым подписались (по словам самих активистов) почти 3,5 тысячи человек.

Они также заявили, что в территориальные управления Роспотребнадзора якобы были направлены письма о "выявлении граждан, принимающих активное участие в антипрививочной кампании", и попросили прокуратуру разобраться с этим.

10 ноября волгоградские активисты опубликовали видеообращение к президенту Владимиру Путину "о недопустимости ограничения наших прав и свобод", записанное в семи районах города. Предъявление QR-кодов создает угрозу утечки персональных данных, заявили они.

QR-коды в России

Коронавирусные ограничения вводятся в российских регионах по предложению руководителей управлений Роспотребнадзора. В большинстве регионов власти решили ввести QR-коды для доступа в торговые центры, рестораны и другие общественные места.

В Волгоградской области QR-коды введены для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, кинотеатров и музеев, фитнес-клубов и бассейнов, парикмахерских и салонов красоты.

В ноябре правительство России внесло в Госдуму два законопроекта, регламентирующих введение QR-кодов - в общественных местах и на транспорте. После этого в интернете поднялась волна протестов против того, что некоторые противники QR-кодов называют "цифровым концлагерем".

В минувшие выходные в Екатеринбурге и на Камчатке прошли несогласованные властями митинги против QR-кодов.

После этого Госдума отложила рассмотрение правительственных законопроектов о QR-кодах до декабря. Их решили направить для обсуждения в регионы, Счетную палату и Совет Федерации.

"Понятно, что ситуация непростая, но как раз в этом и заключается ответственный подход: мы должны думать о людях, а не о политике, - заявил по этому поводу спикер Госдумы Вячеслав Володин. - Мы должны свои политические интересы отложить на второй план".

Против QR-кодов категорически выступает КПРФ и "Справедливая Россия".