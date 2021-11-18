Дайджест: ЕС защищается от новой волны коронавируса паспортами вакцинации; мигранты хотят остаться в Беларуси

50 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Проверка паспортов вакцинации на рождественской ярмарке в Нидерландах

На фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом все больше государств Европы вводят новые ограничения и делают паспорта вакцинации обязательным условием как доступа в общественные места, так и участия в публичных мероприятиях.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших ковидом сейчас составляет почти 255 млн человек, более 5,1 млн пациентов скончались. При этом во всем мире уже сделано более 7,5 млрд прививок от коронавируса (для полной вакцинации чаще всего требуется две дозы, но некоторые люди прививались уже трижды).

Лидерами по темпам распространения заболевания остаются США - там зарегистрировано более 2,1 млн новых диагнозов за последние 28 дней, на втором месте - Великобритания (1,1 млн заболевших), а на третьем - Россия (более 1 млн заболевших). В России за прошлые сутки снова было зафиксировано максимальное число умерших от ковида за все время пандемии.

Однако если раньше ковид активнее всего распространялся в странах Восточной Европы, таких как Россия, Украина и Румыния, то сейчас новая волна заражений накрывает западную часть континента.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре покидает свой пост, предупредила, что ситуация в стране может стать драматической. В среду суточное число заболевших здесь составило 52,8 тыс. - самый высокий показатель за все время пандемии.

В четверг руководители земель ФРГ согласуют новые карантинные меры. По данным агентства Рейтер, власти могут запретить пользоваться общественным транспортом тем, кто не имеет доказательства вакцинации или негативного теста.

Жесткий локдаун для около 2 млн непривитых жителей уже объявила соседняя Австрия.

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Как заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, "карта Европы быстро краснеет, и мы тоже". Эта страна пока не вводит полноценный карантин, но идет на значительные ограничительные меры: дети должны будут носить маски с 10 лет (а не с 12, как было до настоящего момента), четыре дня в неделю жители будут работать из дома, для доступа в музеи, кинотеатры и музеи понадобятся ковид-паспорта.

Частичный локдаун уже действует в Нидерландах, а Швеция, где до недавнего времени действовал одни из самых мягких в Европе режимов борьбы с коронавирусом, с 1 декабря впервые вводит обязательное предъявление паспорта вакцинации для посещения концертов и других публичных мероприятий в закрытых помещениях.

Власти Чехии объявили, что непривитые или те, кто не сможет предъявить справку о недавно перенесенном заболевании, не смогут посещать публичные мероприятия. С понедельника негативного теста на ковид в этой стране будет недостаточно.

Темпы заболеваемости растут и во Франции, где уже действуют коронавирусные паспорта. В среду здесь впервые с августа зафиксировано более 20 тыс. заболевших, но власти пока не намерены усиливать ограничения, поскольку существующая система действует успешно.

Иракские авиалинии заберут мигрантов из Беларуси

Авиакомпания "Иракские авиалинии" совершит первый рейс из Минска, чтобы вернуть на родину несколько десятков мигрантов, прибывших в Беларусь в надежде попасть на территорию Европейского союза.

Автор фото, BelTA/Reuters Подпись к фото, Стихийный лагерь мигрантов на границе Беларуси и Польши

Появились первые признаки того, что напряженность миграционного кризиса на белорусско-польской границе, возможно, начинает ослабевать.

Еще во вторник сотни мигрантов, собравшиеся на одном из контрольно-пропускных пунктов со стороны Беларуси, забрасывали польских полицейских камнями и бутылками, те отвечали водометами и слезоточивым газом. Однако в среду мигранты начали покидать стихийно возникший лагерь на границе, а лидер Германии Ангела Меркель провела уже второй за последние дни разговор с Александром Лукашенко.

Запад обвиняет Беларусь в намеренной организации миграционного кризиса в отместку за санкции. Белорусские власти считают, что во всем виновата Европа.

Подробнее о миграционном кризисе читайте ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Расследование о спецоперации Украины против "вагнеровцев"

Журналисты из исследовательской группы Bellingcat (в России она включена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента) опубликовали масштабное расследование о спецоперации, в ходе которой украинские спецслужбы пытались выманить из России и задержать 30 бойцов частной военной компании "Вагнер".

Автор фото, Belarus 1 Подпись к фото, Завербованных бойцов задержали в Минске

По данным авторов расследования, Киев подозревает их в различных преступлениях, совершенных в ходе конфликта на востоке Украины. Однако в результате бойцов задержали в Беларуси, а вскоре вернули в Россию.

Мы рассказываем о главных выводах публикации: удивительных подробностях этой довольно запутанной истории, в том числе о том, как для вербовки "вагнеровцев" была создана фальшивая частная военная компания; какую роль в этих событиях сыграли тайные агенты украинских спецслужб в России; что знал об операции президент Украины Владимир Зеленский - и почему она завершилась неудачей.

Врачи предупреждают о критическом состоянии Саакашвили

Независимая группа врачей, действующих под эгидой грузинского омбудсмена, заявила, что бывший президент страны Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии и его нужно немедленно перевести из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси

Врачи осмотрели Саакашвили 16 ноября и выявили у него несколько опасных заболеваний, связанных с голодовкой, которую он продолжает уже почти 50 дней. Власти Грузии, однако уверяют, что жизни Саакашвили ничего не угрожает, и в тюрьме он получает всю необходимую медицинскую помощь.

В Британии разбился "истребитель-невидимка", пилот спасся

Во время планового полета в Средиземном море разбился британский истребитель F-35, сообщает министерство обороны Великобритании.

Автор фото, UK Ministry of Defence Подпись к фото, Истребитель F-35B британских ВВС (архивное фото)

Пилот не пострадал: он катапультировался и его подняли на борт британского авианосца "Куин Элизабет". Инцидент произошел около 10:00 по Гринвичу в международных водах, столкновения с каким-либо другим самолетом не было, но известно, что катастрофа произошла сразу после взлета. Власти пока не сообщают о возможных причинах произошедшего.

Как говорит корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Билл, сейчас все усилия властей будут сосредоточены на том, чтобы найти упавший самолет в море, поскольку он буквально напичкан секретными технологиями и данными. Производящиеся в США истребители-бомбардировщики F-35 обладают стелс-технологиями, то есть их трудно отследить на радарах.

Стоимость каждого такого самолета составляет около 100 млн долларов, его создание - один из самых дорогостоящих проектов в истории американских вооруженных сил.

Приговоры за убийство Малкольма Икса будут отменены

Американская прокуратура заявила, что два человека, приговоренные за убийство легендарного борца за права темнокожего населения США Малькольма Икса, должны быть оправданы, поскольку суд над ними не был справедливым.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Малкольм Икс был убит в Нью-Йорке в 1965 году. Ему было 39 лет.

Малкольма Икса застрелили в 1965 году на глазах у его семьи. Виновными в этом преступлении были признаны три человека - сторонники движения "Нация ислама" Мухаммад Азиз, Халил Ислам и Томас Хаган. Однако прокурор Сайрус Ванс-младший заявил газете New York Times, что ФБР и полиция скрывали от суда доказательства, и если бы процесс был честным, два подозреваемых - Азиз и Ислам, скорее всего, были бы оправданы.

Все трое подозреваемых получили пожизненное заключение, однако позже были освобождены досрочно. Халил Ислам умер в 2009 году.

Наряду с Мартином Лютером Кингом, Малкольм Икс был одной из основных фигур движения за права чернокожего населения США, но в отличие от первого, придерживался намного более радикальных взглядов. Он долгое время поддерживал "Нацию ислама" - организацию, призывавшую темнокожих принимать ислам и отказываться от христианства. Однако в последний год жизни он разорвал с ней отношения, хотя сохранил приверженность мусульманской религии.

Дочери Малкольма Икса призывают проверить версию, согласно которой убийство их отца организовали полиция и ФБР.

IBM показала чип для квантового компьютера

Американская компания IBM продемонстрировала новый чип, который, по ее заявлению, поможет создать суперскоростной квантовый компьютер нового поколения.

Автор фото, IBM Подпись к фото, Eagle - первый процессор IBM с мощностью выше 100 кубит

Эксперты надеются, что в будущем подобные машины приведут к революции в компьютерных технологиях, поскольку смогут решать задачи, с которыми не справляются даже самые мощные обычные процессоры. Пока квантовые компьютеры пользователям недоступны.

О перспективах новой технологии рассказывает наш корреспондент по вопросам науки и технологий Пол Ринкон.

В США убит популярный рэпер Янг Дольф

В американском городе Мемфис убит популярный рэпер Янг Дольф (Young Dolph), исполнителя застрелили в момент, когда он покупал печенье. Нападавшие подъехали к магазину на машине и открыли огонь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это уже не первая попытка покушения на Янг Дольфа

36-летний Янг Дольф (настоящее имя Адольф Роберт Торнтон-младший) выпустил свой первый альбом в 2016 году, на его канал в YouTube подписаны почти полтора миллиона человек. Вышедший в 2020 году альбом рэпера под названием "Rich Slave" поднялся на верхние позиции в топ-200 журнала Billboard.

До этого на Долфа совершались по меньшей мере две попытки покушения. В 2017-м он получил три огнестрельных ранения в Лос-Анджелесе, до этого в том же году его машину изрешетили пулями.

NYT: Неожиданная проблема Лукашенко: мигранты теперь хотят остаться в Беларуси

Корреспондент New York Times Эндрю Хиггинс побывал на границе Беларуси и Польши, где сейчас находятся сотни мигрантов из ближневосточных стран, надеющиеся попасть на территорию Европейского союза. В своем репортаже(требуется подписка) он описывает несколько неожиданный для белорусских властей поворот: многие из тех, кто не смог перейти в Польшу, начинают задумываться над тем, чтобы попросить политического убежища в Беларуси.

Автор фото, TERRITORIAL DEFENCE FORCES/Reuters Подпись к фото, Польские военные охраняют границу с Беларусью

Как пишет журналист, некоторые мигранты ни за что не откажутся от планов пробиться в страны ЕС, но часть людей точно предпочтет остаться в Беларуси, чем возвращаться на родину. "Я хочу в Германию, но если это невозможно, просто останусь тут", - сказал New York Times 21-летний курд из Ирака Бейл Нису.

"Он показывает мне свои разорванные брюки, которые, как он утверждает, пострадали, когда его избивали польские пограничники во время неудачной попытки перебраться через границу. И говорит, что перспектива остаться в Беларуси выглядит намного более привлекательно, чем возвращение в Ирак или новые свидания с польскими пограничниками и военными", - рассказывает автор репортажа. "Беларусь - это очень хорошая страна, очень!" - сказал мигрант журналисту.

Подобные намерения выразили еще несколько человек, с которыми говорил на границе с Польшей репортер New York Times.

Судя по публикации, власти Беларуси пока, вероятно, сами не понимают, как поступать с мигрантами, которые могут захотеть остаться. Бывший белорусский министр внутренних дел Юрий Караев, который сейчас работает помощником Лукашенко, ответил на вопрос американского издания о возможных просителях убежища так: "Я, конечно рад, что людям здесь нравится, но дальнейшие шаги будут зависеть от решения президента".

Белорусский врач Надежда Гурманчук более 10 лет проработала судебно-медицинским экспертом, однако недавно ее заставили уволиться, поскольку она принимала участие в протестах против милицейского насилия и фальсификации президентских выборов 2020 года. В октябре она бежала из Беларуси, опасаясь уголовного преследования.

Автор фото, Nadezhda Gurmanchuk archive Подпись к фото, Гурманчук была вынуждена уехать из Беларуси после того, как на нее начали оказывать давление за участие в протестах

В интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Алине Исаченко Гурманчук рассказала о том, как власти страны скрывают травмы, нанесенные людям силовиками, репрессируют медиков и пытаются исказить версию убийства первого погибшего во время протестов Александра Тарайковского.

С музыкой в Иране связано несколько жестких запретов. Например, в стране вне закона западная музыка, иранские женщины также не могут выступать с сольными концертами (им разрешено петь только в хоре или женской группе). Героиня нашего репортажа нарушила оба эти запрета сразу: она исполняла рок-музыку в стиле хеви-метал на подпольных концертах.

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