"Русская рулетка". Против актера Алека Болдуина подан второй иск из-за убийства Галины Хатчинс

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мэми Митчелл (на фото слева) во время пресс-конференции со своим адвокатом Глорией Аллред

Помощница режиссера по сценарию фильма "Ржавчина" (Rust) Мэми Митчелл подала иск против продюсера и актера Алека Болдуина, который случайно застрелил во время съемок оператора Галину Хатчинс. Митчелл, которая вызвала полицию после смертельного выстрела, утверждает, что согласно сценарию картины Болдуин не должен был стрелять из револьвера в этой сцене.

В иске, поданном против Болдуина и других продюсеров, сказано, что в этот момент группе предстояло снять три крупных плана: глаза актера, пятно крови на его плече, а также "момент, когда он опускает руку к кобуре и вытаскивает револьвер". "В сценарии ничего не сказано о том, что ответчик, либо кто-либо другой, должен был стрелять из револьвера", - заявляют юристы Митчелл.

Это уже второй по счету иск против Болдуина в связи с гибелью Хатчинс. Ранее на актера подал в суд руководитель команды осветителей на съемках вестерна "Ржавчина" и друг погибшего оператора Сергей Светной. Он утверждает, что пуля, убившая его подругу Галину Хатчинс, чуть не задела его самого. По мнению истца, причиной трагедии стала халатность членов съемочной группы, отвечавших за безопасность оружия.

Ранее Болдуин опубликовал в своем "Инстаграме" заявления некоторых членов съемочной группы о том, что меры безопасности на площадке соблюдались и хаоса там не было. Утверждения, которые содержатся в иске Митчелл, актер пока не комментировал.

На пресс-конференции в среду адвокат истицы Глория Аллред назвала поведение Болдуина халатным и обвинила его в несоблюдении техники безопасности.

"Вероятный исход"

Согласно озвученным в суде данным, помощник режиссера Дэвид Холлс передал Болдуину оружие, не зная, что оно заряжено боевым патроном. При этом он крикнул, что револьвер - "холодный", то есть его можно безопасно применять на съемках.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс назвали восходящей звездой Голливуда

Как заявила Аллред, Болдуин "решил сыграть в русскую рулетку и выстрелил из пистолета, не проверив его самостоятельно и не попросив специалиста по оружию сделать это в его присутствии". Юрист считает, что серия ошибок при соблюдении техники безопасности создала ситуацию, при которой "вероятность ранения или смерти очень значительно выросла, это стало вероятным исходом".

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Американская полиция продолжает расследование стрельбы на съемочной площадке, произошедшей 21 октября. Обвинения по этому делу пока никому не предъявлены.

В иске Мэми Митчелл сказано, что в момент рокового выстрела она стояла на расстоянии менее 1 метра 20 сантиметров от Болдуина. "Снова и снова я переживаю момент стрельбы и слышу звук выстрела", - сказала помощница режиссера журналистам.

Передавший Болдуину реквизитное оружие Холлс позже рассказал следователям, что не проверил полностью барабан револьвера перед тем, как выдать его актеру. Ответственная за оружие Ханна Гутьеррес-Рид, в свою очередь, заявила, что не знает, как боевой патрон оказался в пистолете на съемочной площадке. По ее словам, револьвер на съемках хранился в сейфе, к которому был доступ только у нескольких человек.