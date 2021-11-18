"Я произвел два выстрела... и силуэт упал". Депутат Валерий Рашкин рассказал, как убил лося

15 минут назад

Автор фото, Anna Isakova/TASS

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин признался в том, что убил лося, разделанную тушу которого обнаружили в конце октября в машине под его управлением в Саратовской области. Он опубликовал видеообращение на YouTube, где рассказал свою версию событий.

По его словам, 27 октября давние друзья пригласили его в гости порыбачить и поохотиться в Саратовской области. Когда он прилетел, один из друзей (Рашкин называет его Владимиром Матросовым) сказал, что "с охотой, если возникнет желание, все в порядке". "Охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть". Не доверять этим словам у меня не было оснований, так как ранее никогда не было случаев, чтобы что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению", - говорит Рашкин на видео.

"В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая из какой-то лесной просеки, увидел расположенную посреди леса [...] поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг", - сказал он.

Он добавил, что "увидел в бинокль силуэт какого-то животного", стоявшего к нему боком.

"Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", - рассказывает Рашкин.

После этого он подошел к животному и увидел, что это лось. Рашкин рассказал, что вернулся к машине и поехал к лосю. "Какое-то время ушло на разделку туши на месте".

Затем, по его словам, он поехал к друзьям за помощью в погрузке туши в машину. После того, как тушу погрузили и поехали, автомобиль на поляне заглох.

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"Когда мы сидели в заглохшей машине с включенными фарами, на поляну издалека начала быстро приближаться группа машин (…) Из приехавших автомобилей быстро высыпала группа людей, светивших в нас фонариками, а также с видеокамерами, со светившей нам в глаза подсветкой. Они попросили нас выйти, показать, что находится в автомобиле", - рассказал депутат.

Рашкин утверждает, что стал "жертвой стечения обстоятельств" и был введен в заблуждение "информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту".

"В результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня", - заявляет депутат.

"Исходя из этих соображений, вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, ну что нашел тушу этого лося", - признается Рашкин.

Пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови он, по его словам, отказался по той причине, что опасался фальсификации результатов. По словам Рашкина, он планировал позже пройти независимую экспертизу наличия в его крови алкоголя.

"Гулял в лесу и нашел"

Валерия Рашкина обнаружили в лесу Саратовской области 29 октября с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля Lada. На вопрос о том, откуда туша лося, Рашкин тогда ответил, что "гулял в лесу и нашел его, решил взять домой".

Полиция сначала возбудила уголовное дело по ч. 1 п. "а" ст. 258 УК РФ (Незаконная охота с причинением крупного ущерба), максимальное наказание по которой - до двух лет лишения свободы. В представлении генпрокурора, по данным "Коммерсанта", фигурирует уже ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота с использованием служебного положения либо по предварительному сговору). Во втором случае максимальное наказание уже до пяти лет заключения.

Рашкин после возбуждения уголовного дела написал в СКР письмо, в котором заявил о готовности сотрудничать со следствием, и отметил, что, по его мнению, дело обросло "множеством домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями".

В среду 17 ноября Генпрокуратура направила в Госдуму запрос с требованием снять депутатскую неприкосновенность с Рашкина. Без лишения неприкосновенности в отношении депутата невозможно расследовать уголовное дело.

Вопрос о лишении Рашкина депутатского иммунитета могут рассмотреть в четверг 25 ноября.

Противник пенсионной реформы и результатов выборов в Госдуму

Рашкин - первый секретарь московского городского комитета КПРФ. В КПРФ считают, что дело о незаконной охоте может быть связано с деятельностью партии и с прошедшими в сентябре выборами, в том числе в Госдуму, результаты которых партия считает нечестными.

Сам Рашкин неоднократно принимал участие в акциях протеста - например, он критиковал пенсионную реформу и выходил на митинги против этой инициативы.

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, Депутат Валерий Рашкин (в центре) критиковал пенсионную реформу

В сентябре Рашкин много критиковал выборы депутатов Госдумы, в которых он принимал участие, баллотируясь не только по списку КПРФ, но и по одному из одномандатных округов в Москве. Итоги выборов он не признал и на следующий день после дня голосования призвал людей выйти на Пушкинскую площадь, где в итоге прошел несогласованный с властями митинг.