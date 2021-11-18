"Шанинка" заявила, что рассчиталась по всем контрактам из дела Сергея Зуева

31 минуту назад

Автор фото, Sergey Savostianov/TASS

Московская высшая школа социальных и экономических наук ("Шанинка") заявила, что уладила все спорные вопросы по контрактам, фигурирующим в деле ректора вуза Сергея Зуева, который находится в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве.

Как отмечается в заявлении "Шанинки", контракты предусматривали разработку и сопровождение центров непрерывного развития мастерства педагогических работников и создание профессиональных сообществ педагогов.

Контракты были поделены на этапы. Два этапа из трех были выполнены в полном объеме, однако на третьем этапе возникли проблемы, так как во время прошлогоднего локдауна на стороне заказчика - Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) - полностью сменилась команда, занимавшаяся контрактами, говорится в заявлении.

"Коммуникация стала крайне затрудненной. Наши сотрудники не смогли отчитаться за третий этап контракта, потому что фонд не прислал новые формы отчетности, несмотря на наши неоднократные просьбы, а когда состоялась встреча ответственных сотрудников с обеих сторон, сроки по отчетам уже были формально нарушены. Договор был расторгнут по соглашению сторон", - объясняют в вузе.

В итоге, согласно заявлению, "Шанинка" не получила денег за третий этап контракта, потому что формально он не был завершен. ФНФРО подал иск с претензиями, были проведены экспертизы, и в итоге стороны пришли к соглашению о выплате неустойки в 447 тысяч рублей, которое "Шанинка" исполнила, говорится в заявлении.

О роли Сергея Зуева и исполнительного директора "Шанинки" Кристины Крючковой в разработке контрактов вуз не сообщает, ссылаясь на то, что они находятся в СИЗО. "Возможно, они были знакомы с тематикой контрактов, но, конечно, не занимались их реализацией в содержательном плане", - говорят в вузе.

Мнение экспертов

Ранее Русская служба Би-би-си ознакомилась с текстом экспертного заключения, которое заказало МВД и которое могло стать поводом для уголовного дела. Несмотря на то, что в новостях этот документ был назван экспертизой, он таковой не является, рассказали Би-би-си адвокаты фигурантов дела.

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Согласно тексту справки, эксперты обращают внимание, что в выполненных "Шанинкой" работах не везде проставлены ссылки на научные источники, используемые в анализе.

Согласно первому договору, "Шанинка" должна была провести обучение ста педагогов из 11 разных регионов России. Однако эксперты отмечают, что в документах университета не указано, из каких регионов были слушатели шанинской программы, а значит, документы университета "не позволяют подтвердить выполнение требований" договора.

По второму договору "Шанинка" должна была провести социологическое исследование среди молодых педагогов России, результаты которого тоже не удовлетворили экспертов. Так, они снова пишут, что в работе не хватает ссылок на научные диссертации, а те ссылки на исследования, что имеются в работе, "не позволяют подтвердить, что они опубликованы в ведущих научных журналах".

Таким образом эксперты приходят к выводам, что работы, выполненные "Шанинкой", не могут быть использованы по целевому назначению и не соответствовали области практического использования.

Адвокаты фигурантов дела называли эту справку некомпетентной, отмечали, что она содержит множество внутренних противоречий и призывали не преувеличивать значение документа, так как это не официальная экспертиза.

"Пытается выглядеть молодцом"

В среду 17 ноября стало известно, что в пятницу Зуева собираются перевести в больницу при СИЗО "Матросская тишина" из-за состояния здоровья - об этом сообщил РИА Новости член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи.

"Он пытается выглядеть молодцом, улыбается, шутит. Видно, что у него и энергетика сильная, но физически ему, конечно, тяжело, потому что он не долечился же. Мы пообщались с администрацией изолятора, и нам пообещали, что в пятницу его переведут в больницу при следственном изоляторе "Матросская тишина", где он будет под наблюдением врачей", - сказал Хуруджи.

У Зуева проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз, сказал Хуруджи агентству ТАСС. "В тот момент, когда мы с ним беседовали, у Зуева было повышенное давление", - отметил он.

Дело о двух контрактах

На прошлой неделе Московский городской суд по требованию прокуратуры изменил меру пресечения Сергею Зуеву с домашнего ареста на СИЗО. Тогда же стало известно, что ректора "Шанинки" выписали из больницы, где он находился после операции на сердце. Госпитализировали его 20 октября с гипертоническим кризом, и врачи выявили у него сужение одного из сердечных сосудов.

Полицейские задержали Зуева 12 октября в Москве в рамках дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования". По этому делу, в частности, проходит бывшая замминистра просвещения Марина Ракова, а всего - шесть человек.

Сергею Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он не признает своей вины.

По словам еще одного адвоката Зуева, Сергея Севрука, в уголовном деле идет речь о двух контрактах, которые были заключены в 2019 году. Как утверждает следствие, "Шанинка" получила бюджетные деньги, выделение которых якобы лоббировала Ракова, на выполнение этих контрактов, но по факту работ не выполнила. Руководство вуза на это заявляет, что работы по контрактам были выполнены.

Путин рассудит?

Ректора сначала отправили под домашний арест, однако потом поместили в СИЗО. Его адвокат Руслан Кожура рассказывал Би-би-си, что заболевание Сергея Зуева не позволяет находиться под стражей, так как оно "может негативно выстрелить в любой момент". Адвокат собирался обжаловать решение Мосгорсуда.

Представители научного и преподавательского сообщества и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обращались к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой не отправлять Зуева в следственный изолятор, но - тщетно.

Тем временем дело разрастается: 17 ноября из источников в силовых органах стало известно про обыски у проректора РАНХиГС Владимира Федорова и финансового директора Академии Александра Ефремова, названные российскими информационными агентствами "следственными мероприятиями, связанными с делом Раковой и Зуева".