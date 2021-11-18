Дело о шпионаже и мигрантах: суд в Греции сам себя признал некомпетентным

4 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Шон Биндер - один из подсудимых. По его словам, его обвиняют в совершении преступлений в период, когда его физически не было на территории Греции

В четверг в Греции начался судебный процесс над 24 волонтерами, помогавшими мигрантам добраться до греческих берегов в разгар миграционного кризиса 2016-2018 гг. Однако первое заседание было прервано вскоре после начала, так как суд посчитал себя не уполномоченным для рассмотрения такого дела.

Процесс должен был проходить на острове Лесбос, ставшем эпицентром миграционного кризиса. Однако, как пояснил судья, среди подсудимых есть один адвокат, а островной суд не располагает юрисдикцией на вынесение решений в отношении адвокатов.

Дело передадут в суды других инстанций. В то же время, по словам подсудимых и правозащитников, этот перенос лишний раз демонстрирует абсурдность процесса.

В чем суть дела

Подсудимых, которые в разное время на добровольных началах участвовали в поисковых и спасательных операциях у греческих островов, обвиняют в том, что под прикрытием спасения людей они осуществляли незаконную перевозку мигрантов.

Главные пункты обвинения - подлог, шпионаж, контрабанда людей и незаконное использование радиочастот.

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, За годы миграционного кризиса береговая охрана Греции при помощи волонтеров выловила из воды сотни человек. Многие, включая детей, погибли

По версии прокуратуры, войдя в состав поисковых команд, волонтеры отслеживали эфир греческой береговой охраны и вывозили мигрантов вглубь острова через самые плохо контролируемые участки побережья.

Для перевозки людей они якобы использовали машины с поддельными армейскими номерами, что обеспечивало им проезд через кордоны.

Подсудимым грозит от пяти до двадцати пяти лет тюрьмы, в зависимости от совокупности преступлений в каждом отдельном случе. Самое тяжкое обвинение, предъявленное некоторым из них, - контрабанда людей.

Кого судят

Автор фото, European Pressphoto Agency Подпись к фото, Сестры Сара и Юсра Мардини - сирийские беженки. В 2015 году они спасли целую лодку с мигрантами, дотолкав ее до берега после поломки мотора

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

17 из 24 подсудимых являются иностранцами. Среди них сирийская беженка Сара Мардини, сестра известной пловчихи Юсры Мардини. В Сирии Юсра была членом национальной сборной по плаванию, а в 2016 году поехала на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в составе сборной беженцев.

Широкую известность сестры получили в 2015 году, когда бежали в Европу из Сирии и дотолкали до берега свою лодку с мигрантами, у которой заглох мотор.

Они получили статус беженцев в Германии, и Сара Мардини будет участвовать в суде по видеосвязи. Греческие власти запретили ей въезд в страну, хотя она хотела защищать себя очно.

Другой подсудимый, Шон Биндер, заявил в интервью ирландскому каналу RTE, что в момент описываемых в обвинительном заключении событий его физически не было на острове Лесбос. Он приехал туда лишь через год.

"Я готов сам себя защищать, потому что не сделал ничего плохого, и могу это доказать", - сказал он в интервью.

Биндер - гражданин Германии, специалист по аварийным подводным погружениям.

Он был аресован в 2018 году и провел 107 дней в афинской тюрьме, известной своим строгим режимом содержания.

Он был отпущен до суда и уехал домой, но вернулся в Грецию к началу процесса, хотя близкие пытались его отговорить.

"Полный фарс"

Ряд благотворительных и правозащитных организаций, включая Amnesty International, назвали процесс политически мотивированным фарсом.

"Предьявленные им обвинения - полный фарс. Это весьма показательный случай, который демонстрирует, как далеко готовы пойти власти Греции, чтобы пресечь оказание помощи беженцам и мигрантам", - заявил глава европейского отделения Amnesty International Нил Муйжниекс.

Он предупреждает, что неоказание помощи людям не остановит приток мигрантов, а лишь сделает их путь более опасным.

Сокращение числа беженцев - политическое обещание, взятое на себя консервативным правительством Греции под руководством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.