Возвращение заблудшего Рыжика. Исчезнувший кот из Бирмингема вернулся к хозяевам 10 лет спустя
Рыжий кот по кличке Большой Джиндж, пропавший десять лет назад, вернулся к хозяевам. Кот удрал с баржи в 2011 году во время медового месяца Колина Клейтона и Евы Беллами, который они проводили, путешествуя по каналам в районе Бирмингема.
Большой Джиндж (или, по-русски, Рыжик) и еще два кота этой молодой пары привыкли жить на барже. Они часто уходили гулять втроем, но всегда возвращались домой. Но однажды два кота вернулись, а Большой Джиндж - нет.
Пара ждала кота на месте стоянки пять дней, прежде чем зарегистрировать его как пропавшего без вести.
Кота чипировали еще в детстве, поэтому в его микрочипе содержалась информация, что он не бездомный, а потерялся.
Так как бездомные животные в Великобритании - большая редкость, то рыжий скиталец, которого в начале года приметили жители городка Личфилда, северного пригорода Бирмингема, сразу привлек внимание зоозащитников.
Один из местных жителей пытался поймать кота, которого стали звать Мармеладом, но тот был напуган и не подходил близко, даже когда ему давали еду. Спустя какое-то время кот привык к подкармливавшему его человеку, его удалось поймать и принести домой.
Дома выяснилось, что у Мармелада выросла большая опухоль на боку, и его отнесли к ветеринару. Там обнаружили чип, и выяснилось, что он никакой не Мармелад, а пропавший 10 дет назад Большой Джиндж.
После этого ветеринар связался с хозяевами. Они были в шоке, когда им позвонили из Стаффордшира и сказали, что их кот найден.
Опухоль на боку, кстати, оказалась не опасной, и Большой Джиндж уже вернулся домой.
"Уверен, что он достаточно настрадался за эти десять лет, и сейчас ему надо хорошенько отдохнуть", - говорит Колин Клейтон.
Чем кот занимался все эти десять лет, где он жил и как находил себе пропитание, пока так и остается тайной.