Возвращение заблудшего Рыжика. Исчезнувший кот из Бирмингема вернулся к хозяевам 10 лет спустя

46 минут назад

Автор фото, Colin Clayton Подпись к фото, Рыжий кот убежал с лодки хозяев в 2011 году

Рыжий кот по кличке Большой Джиндж, пропавший десять лет назад, вернулся к хозяевам. Кот удрал с баржи в 2011 году во время медового месяца Колина Клейтона и Евы Беллами, который они проводили, путешествуя по каналам в районе Бирмингема.

Большой Джиндж (или, по-русски, Рыжик) и еще два кота этой молодой пары привыкли жить на барже. Они часто уходили гулять втроем, но всегда возвращались домой. Но однажды два кота вернулись, а Большой Джиндж - нет.

Пара ждала кота на месте стоянки пять дней, прежде чем зарегистрировать его как пропавшего без вести.

Кота чипировали еще в детстве, поэтому в его микрочипе содержалась информация, что он не бездомный, а потерялся.

Автор фото, Colin Clayton/Cats Protection Подпись к фото, Еще котенком Большой Джиндж был чипирован, и это позволило найти его хозяев спустя десятилетие

Так как бездомные животные в Великобритании - большая редкость, то рыжий скиталец, которого в начале года приметили жители городка Личфилда, северного пригорода Бирмингема, сразу привлек внимание зоозащитников.

Один из местных жителей пытался поймать кота, которого стали звать Мармеладом, но тот был напуган и не подходил близко, даже когда ему давали еду. Спустя какое-то время кот привык к подкармливавшему его человеку, его удалось поймать и принести домой.

Дома выяснилось, что у Мармелада выросла большая опухоль на боку, и его отнесли к ветеринару. Там обнаружили чип, и выяснилось, что он никакой не Мармелад, а пропавший 10 дет назад Большой Джиндж.

Автор фото, Alamy Подпись к фото, Коты Колина Клейтона и Евы Беллами привыкли жить на канале и всегда возвращались на баржу

После этого ветеринар связался с хозяевами. Они были в шоке, когда им позвонили из Стаффордшира и сказали, что их кот найден.

Опухоль на боку, кстати, оказалась не опасной, и Большой Джиндж уже вернулся домой.

Автор фото, Cats Protection Подпись к фото, Хозяева кота-скитальца говорят, что пока не будут выпускать его на улицу, чтобы он опять не потерялся

"Уверен, что он достаточно настрадался за эти десять лет, и сейчас ему надо хорошенько отдохнуть", - говорит Колин Клейтон.