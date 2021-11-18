Отравление "Новичком": Британия проведет общественное расследование смерти Дон Стерджесс

час назад

Подпись к фото, Британка Дон Стерджесс стала случайной жертвой отравителей Скрипалей

По факту смерти британки Дон Стерджесс от отравления "Новичком" будет проведено общественное расследование, заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. Цель расследования - выявить любую возможную причастность России к ее гибели в 2018 году.

44-летняя Стерджесс умерла после контакта с нервно-паралитическим веществом, которое использовалось для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ответственность за отравление британские власти возложили на сотрудников российской военной разведки, которые, как предполагается, измазали "Новичком" дверную ручку в доме Скрипаля.

Лондонская полиция установила трех подозреваемых в отравлении Скрипалей: Дениса Сергеева, Александра Мишкина и Анатолия Чепигу.

В Великобритании они использовали псевдонимы Сергей Федотов, Александр Петров и Руслан Боширов.

Полиция считает, что все трое подозреваемых находятся в России, с которой у Великобритании нет договора об экстрадиции. Это означает, что шансов доставить подозреваемых для суда в Великобританию практически нет.

Автор фото, Met Police / PA Media Подпись к фото, Дон Стерджесс умерла через несколько месяцев после отравления Скрипалей

Дон Стерджесс и ее партнер Чарльз Роули серьезно заболели после контакта с "Новичком", который оказался на флаконе духов. Роули нашел духи неподалеку от Солсбери и подарил их Стерджесс 30 июня 2018 года. 8 июля она скончалась в больнице.

Роули выжил, так же как Сергей и Юлия Скрипали.

Прити Пател выразила надежду, что расследование также принесет комфорт семье Стерджесс.

"Я надеюсь, что это расследование облегчит их страдания, благодаря большему пониманию обстоятельств смерти госпожи Стерджесс и храбрости и стойкости тех, кто поможет выяснить правду", - заявила Прити Пател.

Автор фото, Reuters/BBC Подпись к фото, Юлия и Сергей Скрипаль выжили после попытки отравить их "Новичком"

По словам Пател, расследование будет проведено в 2022 году. Слушания пройдут в Солсбери и в Лондоне.

"Я знаю, сколько времени уже прошло с момента смерти госпожи Стерджесс, и мне понятно желание ее семьи завершить наконец-то это расследование. Надеюсь, что, несмотря на очень сложные обстоятельства этого дела, расследование будет проведено своевременно и деликатно по отношению к семье [Стерджесс]", - обратилась Пател к коронеру баронессе Хизер Халлетт, которая ранее в этом году расширила рамки дознания по делу о смерти британки.

Отравление Сергея и Юлии Скрипалей произошло за 4 месяца до гибели Дон Стерджесс.