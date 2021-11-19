Сотни беженцев штурмовали польскую границу; жительнице Гродно дали два года за магнитик. Главное в Беларуси за неделю

30 минут назад

Автор фото, Maxim Guchek/BelTA/TASS

Александр Лукашенко обсудил ситуацию на границе с ЕС с Владимиром Путиным; польские пограничники пресекли более 250 попыток попасть на территорию страны; Минск прекратит поставки электроэнергии на Украину с 18 ноября; жительницу Гродно, у которой дома обнаружили магнитик с гербом "Погоня" на холодильнике, приговорили к двум годам "химии". Русская служба Би-би-си рассказывает о главном в Беларуси за неделю.

Путин и Лукашенко снова обсудили ситуацию на границе

Владимир Путин и Александр Лукашенко снова обсудили ситуацию на белорусской границе с ЕС, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России и действующий глава Беларуси выразили озабоченность в связи "с неприемлемыми действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", а также отметили важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом. Лукашенко также проинформировал Путина о разговоре с Ангелой Меркель, прошедшего в среду.

Ранее пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что в рамках этого разговора Лукашенко предложил Евросоюзу обеспечить гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев (именно такое количество людей сейчас пребывает у польской границы по данным белорусских властей). Берлин отказался от комментария слов Эйсмонт.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в интервью телеканалу LRT, что контакты с Александром Лукашенко неизбежны для разрешения ситуации на границе Беларуси с ЕС, сравнив белорусского действующего президента с угонщиком самолета.

"Идет ли речь о том, чтобы позволить угонщикам перестрелять находящихся в самолете пассажиров? Значит, нам нужно говорить, потому что есть проблема, которую создал сам Лукашенко. Но без участия Лукашенко ее решить практически невозможно или крайне сложно", - отметил президент Литвы, подчеркнув, что о признании легитимности Лукашенко не может быть и речи.

Новые попытки штурма границы

18 ноября польскую границу пытались пересечь 255 раз, сообщил госпогранкомитет Польши. Две группы мигрантов пытались штурмовать границу и вели себя агрессивно: в одной из таких групп было около 500 человек, добавили в ведомстве.

НАТО проводит постоянные консультации с союзниками о ситуации на польско-белорусской границе. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. "Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией на границе. Я говорил с польским президентом, мы этот вопрос неоднократно обсуждали в альянсе, Польша нас держит в курсе ситуации".

По сообщениям РИА Новости, Эстония отправит 100 военных для укрепления польской границы, ранее Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что на границу Польши с Беларусью в ближайшее время будет направлено около 150 военнослужащих британского Корпуса королевских инженеров.

Автор фото, Leonid Shcheglov/BelTA/TASS Подпись к фото, Мигрантов временно поселили в транспортно-логистическом центре "Брузги", расположенном в полутора километрах от польской границы

Украина не пустила на свою территорию 15 человек из стран Ближнего Востока, следовавших из Беларуси. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пограничную службу Украины.

По данным ведомства, 15 человек приехали к украинской границе на автобусе из Минска. Они заявили, что едут на Украину "с целью туризма", в частности хотят посмотреть Львов и оттуда вернуться к себе на родину. Это не убедило пограничников, и они отправили "туристов" обратно в Беларусь.

Беларусь прекращает поставки электроэнергии на Украину

Беларусь прекратит поставки электроэнергии на Украину "в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений". Об этом сообщило новостное агентство "Белта" со ссылкой на Минэнерго.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Минэнерго обещало возобновить поставки электричества на Украину на весь ноябрь, но неожиданно пересмотрело свое решение

Шестого ноября Минэнерго заявило, что возобновит поставки электроэнергии в украинскую энергосистему на весь ноябрь, однако решило пересмотреть эти сроки.

"Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - добавили в министерстве.

Ранее Украина обратилась к Беларуси и Словакии за электроэнергией из-за дефицита мощности энергосистемы Украины, вызванной повышенной аварийностью на энергоблоках ТЭС, сообщили в "Укрэнерго". Ориентировочный объем аварийной помощи должен был составить около 3500 МВт·ч.

Жительнице Гродно дали два года "химии" за участие в протестах и магнит на холодильнике

Суд в Гродно признал 52-летнюю Валентину Будревич виновной в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок "по предварительному сговору" и приговорил ее к двум годам "химии". Об этом сообщил лишенный регистрации правозащитный центр "Весна".

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Многотысячные "Марши единства" проходили в Минске и других городах Беларуси

Валентина Будревич - медсестра больницы скорой помощи и мать троих детей. По версии следствия, шестого сентября 2020 года она вышла на акцию протеста в Гродно, где "призывала к незаконным действиям окружающих и оказывала неповиновение сотрудникам милиции".

Сама Будревич заявила, что оказалась в толпе протестующих случайно ("собралась в центр погулять и купить тетради для ребенка"), лозунгов не выкрикивала и планировала оказать медицинскую помощь участникам акции, если потребуется.

Одним из доказательств вины стал магнит с гербом "Погоня", обнаруженный на холодильнике дома у Валентины Будревич. Следователь поинтересовался, где обвиняемая хранит магнит, а также сколько холодильников у нее дома.

"Дома у меня есть холодильник и морозильная камера", - ответила женщина и получила два года химии.

Задержанные по "делу Зельцера" завершили карантин

В жодинской тюрьме сняли карантин для задержанных по "делу Зельцера", сообщает правозащитный центр "Весна". Более 130 человек провели месяц в одной и той же одежде, без элементарных средств гигиены и теплых вещей. За все это время к ним ни разу не пустили адвокатов.

Напомним, что пперестрелка между Андреем Зельцером и сотрудниками КГБ произошла в квартире по ул. Якубовского Минске 28 сентября.

Власти обвинили Зельцера в убийстве Дмитрия Федосюка и угрожали отомстить всем, кто попытается "обелить" его. Вскоре за комментарии вокруг убийства айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в соцсетях было задержано 136 человек.

По делу о пособничестве в убийстве также задержали супругу Андрея Зельцера Анастасию Успенскую.

Гражданин Ирака попросил убежища в Минске. Через два часа его депортировали в Дамаск

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На этой неделе издание Zerkalo рассказало историю 29-летнего уроженца Иракского Курдистана Ребина Сирвана Маджида, который прилетел в Минск в надежде попасть отсюда в ЕС.

У себя на родине Ребин Маджид работает журналистом в одном из независимых СМИ. Опасаясь за свою безопасность и в надежде на лучшую жизнь, он, как и сотни других людей из стран Ближнего Востока, купил "турпутевку" в Минск.

Когда Ребин понял, что добраться до Европы у него не получится из-за трудности маршрута, он решил попросить убежища в самой Беларуси. Ребин обратился в Департамент по гражданству и миграции, где попытался разъяснить свою ситуацию.

"Моих слов о том, что я журналист и могу погибнуть в Ираке, никто не слушал, - вспоминает Ребин. - Когда я пытался спорить, меня сразу же били электрошокером. Даже не дали собрать вещи, не сделали тест на коронавирус - просто завезли в аэропорт и заставили сесть на первый же самолет в Дамаск".

По словам Ребина, вся процедура "депортации" заняла примерно два часа.