Первая группа мигрантов вернулась в Ирак. Путин обвинил ЕС в давлении на Минск

22 минуты назад

Автор фото, Stringer/TASS Подпись к фото, По словам пресс-секретаря Лукашенко, в Ирак вылетели 374 беженца

Из Минска в Ирак прилетел первый рейс с беженцами, решившими вернуться на родину, более 500 мигрантов пытались ночью штурмовать польскую границу. Путин обвинил ЕС в использовании кризиса для давления на Минск.

Лукашенко предложил ЕС принять 2 тыс. беженцев

Александр Лукашенко предложил Европейскому союзу создать гуманитарный коридор в Германию для двух тысяч беженцев, которые находятся в стихийном лагере на польско-белорусской границе.

Об этом рассказала пресс-секретарь действующего президента Наталья Эйсмонт, комментируя разговор Лукашенко с Ангелой Меркель.

Эйсмонт добавила, что всего на территории Беларуси находятся семь тысяч беженцев, из которых около двух тысяч - в стихийном лагере.

Оставшиеся пять тысяч мигрантов Лукашенко предложил отправить обратно в свои страны. По словам Эйсмонт, пока около 400 беженцев согласились вернуться к себе на родину.

Напомним, что на этой неделе Александр Лукашенко и канцлер Германии Ангела Меркель дважды обсуждали ситуацию на белорусско-польской границе. В Берлине комментировать заявление Эйсмонт о предложении Лукашенко отказались.

Ранее стало известно, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер отправился в Варшаву для переговоров со своим польским коллегой о возможном разрешении миграционного кризиса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

В Ирак вернулась первая группа мигрантов

Автор фото, EPA Подпись к фото, Первая группа мигрантов прилетела в аэропорт Эрбиль в Ираке

В четверг днем из Минска в иракский международный аэропорт Эрбиль вылетел самолет с 374 беженцами, преимущественно иракцами, решившими вернуться на родину.

Ранее около 200 беженцев обратились в консульство Ирака в России с просьбой помочь им вернуться домой, после чего в Беларусь отправили самолет иракских авиалиний.

500 мигрантов ночью штурмовали польскую границу

За прошедшую ночь группы мигрантов предприняли несколько попыток штурма польской границы, сообщает погранслужба Польши.

Одна из таких групп, насчитывающая около 500 человек, попыталась пересечь границу около девяти вечера по местному времени в районе польской деревни Дубичи-Церкевне. Этот штурм стал крупнейшей попыткой силового пересечения границы за последнее время.

Около 200 человек смогли пройти на польскую территорию, но там были задержаны полицией. Как сообщают польские власти, мигранты вели себя агрессивно, бросались в полицейских камнями. Чтобы облегчить переход границы была подготовлена ​​специальная площадка из досок, которую перекинули через забор.

Семью из пятерых человек (включая трех маленьких детей) предпринявших попытку штурма границы, госпитализировали.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тем временем активисты в Варшаве организовали кампанию помощи мигрантам "Супы для границы"

Тем временем Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе вблизи пункта пропуска Брузги добровольно переместились на территорию транспортно-логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий, создающих угрозы для жизни, особенно детей.

В центре они, как сообщается, обеспечиваются горячим питанием, теплыми вещами, предметами первой необходимости и медицинской помощью.

Путин: Запад использует кризис для давления на Лукашенко

Страны Запада используют миграционный кризис для давления на Минск, заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД.

"Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, - заявил Путин. - И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере".