Полицейские в Петербурге жестко задержали 14-летнюю школьницу. Родители пожаловались в прокуратуру

38 минут назад

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Архивное фото

Жительница Петербурга рассказала в соцсетях, как сотрудники полиции силой усадили ее 14‑летнюю дочь в полицейский автомобиль. По данным МВД, девочку решили задержать за "грубое нарушение правил дорожного движения". Семья обратилась в прокуратуру.

Что рассказала мать

Как рассказала на своей странице во "ВКонтакте" Елена Валицкая, инцидент с ее дочерью произошел накануне, 17 ноября, на Гражданском проспекте на севере Петербурга, когда ее дочь возвращалась из школы.

По ее словам, на ребенка "напали пятеро мужчин в полицейской форме", которые "впятером попытались затолкать ее в полицейскую машину". "Они довели девочку до истерики, нанесли ей побои, что ребенок не может пошевелить руками", - написала Валицкая.

Она также опубликовала видео инцидента, на котором видно, что полицейские заталкивают ребенка в машину, а школьница в этот момент кричит.

Как пояснила Валицкая, ее дочь с подругой перешли дорогу в неположенном месте, после чего из остановили полицейские и потребовали проехать с ними в машине.

"Они попросили сесть нас в гражданскую машину и проехать с ними в отделение милиции, мы сразу же позвонили родителям, которые запретили нам куда-либо ехать. Через несколько минут подошла моя мама", - рассказала вторая школьница "Медиазоне" (издание признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента).

По ее словам, полицейские остановили их, после того как они перешли дорогу в нескольких метрах от пешеходного перехода.

По утверждению Валицкой, первый автомобиль, в который пытались усадить ее ребенка, был "без каких-либо отличительных знаков".

"Дочь позвонила мне, и я по громкой связи запретила ей садиться в неизвестную машину с неизвестными людьми, пусть и одетыми в форму. Сама позвонила мужу, и он срочно выехал на место, благо был рядом. Туда же побежала мама одноклассницы дочери, она же и сняла это на телефон", - рассказала Валицкая.

"Полицейские вызвали наряд, когда ситуация привлекла внимание людей. Наряд приехал на полицейской машине и стал запихивать туда ребенка", - добавила она.

После этого дочь вместе с отцом поехали в полицию, откуда их затем отпустили без составления протокола. По словам Валицкой, они обратились за медицинской помощью, и врачи зафиксировали у девочки ушибы и вывихи.

В связи с инцидентом родители девочки обратились в прокуратуру.

Что рассказали в полиции

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После сообщений СМИ ситуацию прокомментировали в пресс-службе управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве проверяют обстоятельства произошедшего, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу полиции.

По ее данным, полицейский остановил девочку за "грубое нарушение правил дорожного движения, которое потенциально создало аварийную ситуацию", а та отказалась показать паспорт и сообщить свои персональные данные.

"В связи с этим в соответствии с действующим законодательством ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола. Она ответила отказом и оказала активное сопротивление сотрудникам полиции", - заявили в пресс-службе полиции.

Позже школьницу и приехавшего на место отца девочки доставили в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу, а затем отпустили, следует из заявления.