МВД Украины: на министра Лещенко готовилось покушение, заказчиков задержали

55 минут назад

Автор фото, УНІАН Подпись к фото, МВД Украины: убийство Лещенко заказали из-за его деятельности в 2018 году, еще до работы на госслужбе

В министерстве внутренних дел Украины заявили, что предотвратили покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.

Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, убийство Лещенко заказали гражданин США и гражданка Украины из-за старых долгов.

Монастырский рассказал, что несколько месяцев назад сотрудникам ведомства стало известно, что гражданка Украины ищет киллера для заказного убийства.

Ее взяли в разработку и вывели на подставного убийцу, все их общение документировалось. В процессе выяснилось, что основной заказчик - гражданин Соединенных Штатов.

Лещенко был вторым человеком, которого заказали эти двое.

Первым был коллектор, который "выбивал" долги из партнера американца, с которым тот работал в 2018 году. Этот коллектор взял у американца 150 тыс. долларов, которые не вернул, из-за чего тот решил его убить.

Убийство коллектора было имитировано. Оба заказчика убедились в "убийстве" по полученным фото и видео.

После этого оба заказчика обратились к тому же киллеру, чтобы он совершил убийство человека, у которого этот коллектор должен был "выбивать" деньги в 2018 году.

Этим человеком оказался Роман Лещенко.

Автор фото, Офіс президента Подпись к фото, Романа Лещенко привел во власть президент Украины Владимир Зеленский

17 ноября заказчики встретились с "киллером", обсудили детали и передали ему залог за работу - 20 тысяч долларов. После этого МВД решило задержать заказчиков.

Лещенко, также присутствовавший на брифинге, заявил, что узнал о планировании покушения на него за несколько часов до брифинга, и сказал, что шокирован тем, что его деятельность в 2018 году могла иметь такие последствия.

По словам Монастырского, оба заказчика задержаны и находятся в СИЗО, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Посольство США на Украине проинформировали о задержании.

Лещенко утверждает, что в 2018 году он не нарушал законов, а сам стал жертвой мошенничества задержанного гражданина США.

Он также заявил, что неоднократно получал угрозы в отношении себя и своей семьи, когда вступил в должность министра.

"То, что произошло - шокирующая для меня ситуация. Но я хочу сказать следующее: если кто-то считает, что угрозы, покушение, шантаж или физическое устранение министра аграрной политики позволит ему избежать юридической ответственности, то я могу вас заверить, что это не так", - заявил он.