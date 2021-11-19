Нижняя палата в США приняла социальную программу Байдена на $2 трлн. Впереди тяжелая борьба за нее в Сенате

6 часов назад

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Палата представителей Конгресса США утвердила программу Джо Байдена по инвестициям в социальную инфраструктуру и борьбу с изменением климата. Программа общей стоимостью 1,9 триллиона долларов - это главный приоритет демократов Байдена, пока они контролируют обе палаты Конгресса.

Палата представителей утвердила акт Build Back Better ("восстановим лучше, чем было" - предвыборный слоган кампании Байдена 2020 года) с перевесом в семь голосов: 220 ее членов проголосовали за документ, 213 - против. Из демократов не поддержал программу Байдена только один, представитель штата Мэн Джаред Голден. Все до одного республиканцы проголосовали против.

Республиканцам удалось оттянуть голосование из-за рекордно долгого выступления лидера меньшинства Кевина Маккарти, продлившегося восемь с половиной часов (по регламенту Палаты представителей лидер меньшинства фактически может говорить столько, сколько он сам сможет выдержать физически).

Законопроект еще должен быть утвержден в Сенате, где демократы имеют всего 50 голосов из 100. Учитывая сопротивление республиканцев, демократы не могут пожертвовать ни одним из своих сенаторов, между тем два демократа-центриста - Джо Манчин и Кирстен Синема - выражали опасения по поводу стоимости заложенных в пакет Байдена мер. Судьба программы зависит от способности однопартийцев и администрации удержать их на своей стороне.

Спикер палаты представителей, демократка Нэнси Пелоси в речи перед голосованием назвала огромную программу расходов историческим документом. "Это больше, чем все, что мы когда-либо делали", - сказала она.

Что представляет собой программа Байдена

Автор фото, Getty Images

План по инвестициям в социальную и экологическую инфраструктуру Build Back Better - это стратегическая программа, которая может изменить Соединенные Штаты за несколько лет. Изначально Байден предлагал выделить 3,5 трлн долларов, однако сумма была сокращена после переговоров с сенаторами-центристами.

На сайте, посвященном проекту Build Back Better, программа Байдена названа попыткой возродить средний класс.

"Слишком долго экономика работала для тех, кто наверху, за счет интересов рабочих семей. Президент Байден обещал возродить хребет экономики - средний класс - чтобы на этот раз за нами пошли все", - описывают программу Байдена ее создатели.

При этом оплатить программу Байден хочет за счет увеличения налоговой нагрузки на богатых. Президент ранее заявил, что план расходов не увеличит дефицит бюджета. В нем прописаны меры, которые по замыслу администрации увеличат доходы бюджета на 2 трлн долларов. В то же время по оценке Бюро по бюджету при Конгрессе, дефицит все же может вырасти на 367 млрд в 2022-2031 годах.

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Энтони Зуркер

Корреспондент Би-би-си в Северной Америке.

Важная часть законодательной программы Джо Байдена на первый год продвинулась на шаг ближе к тому, чтобы стать законом.

После нескольких месяцев споров и нескольких отмененных голосований акт Build Back Better - собрание главных пунктов демократической повестки по дошкольному образованию, вопросам миграции, здравоохранения и окружающей среды - одобрен Палатой представителей.

Всего пару недель назад казалось, что этого может и не произойти. Успех стал еще одним подтверждением умения Нэнси Пелоси объединить фракцию.