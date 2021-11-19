18-летний белый американец Кайл Риттенхаус, застреливший двоих во время протестов BLM в Кеноше, оправдан присяжными

30 минут назад

Автор фото, Reuters

Коллегия присяжных оправдала белого молодого человека 18 лет Кайла Риттенхауса по всем пунктам, включая обвинение в умышленном убийстве двух человек во время протестов за права афроамериканцев в городе Кеноша, штат Висконсин. Адвокаты Риттенхауса настаивали, что его действия укладывались в рамки самообороны.

Жюри из 12 присяжных признало застрелившего двоих из полуавтоматической винтовки юношу невиновным по двум эпизодам убийства, одной попытке убийства, а также по всем прочим более мелким обвинениям.

Президент США Джо Байден заявил, что уважает оправдательный вердикт суда.

Суд над Кайлом Риттенхаусом в очередной раз разделил американское общество пополам. Американские консерваторы и сторонники права на ношение оружия изображали молодого человека героем. Для тех, кто выступает за ограничение этого права, история Кайла Риттенхауса показывала, как опасно давать боевое оружие в руки незрелому человеку, оказавшемуся во взрывоопасной и быстро меняющейся ситуации.

Чтобы прийти к решению, присяжным понадобилось больше трех дней. Опасаясь новых вспышек насилия, власти ввели в Кеношу национальную гвардию.

В августе прошлого года в 100-тысячном городе Кеноша разразились протесты с требованием расовой справедливости. Они начались после того, как полицейские семь раз выстрелили в спину чернокожему подозреваемому Джейкобу Блейку. Блейк остается парализованным до сих пор.

Протесты переросли в беспорядки, в ответ на которые стихийно самоорганизовались отряды охранников. Риттенхаус, которому тогда было 17 лет, 25 августа прошлого года приехал в Кеношу из соседнего штата Иллинойс, по его словам, чтобы охранять автосалон, в предыдущие дни серьезно пострадавший от рук вандалов.

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С собой он взял полуавтоматическую винтовку и патроны с цельнометаллической оболочкой. В тот вечер он застрелил 36-летнего Джозефа Розенбаума, 26-летнего Энтони Хьюбера и ранил еще одного протестующего 27-летнего Гейджа Гросскройца. На суде он утверждал, что опасался, что они могут завладеть его оружием. Все трое мужчин, погибших или пострадавших от его действий, - белые.

Почти все действия Риттенхауса попали на пленку, так что в центре процесса оказалась его мотивация. Защита молодого человека настаивала, что Риттенхаус открыл огонь, потому что чувствовал угрозу своей безопасности.

Обвинение, с другой стороны, указывало, что Риттенхаус находился на улице в нарушение введенного в городе комендантского часа и даже не был знаком с людьми, которых он, по его словам, приехал защищать из другого города. Прокуроры подчеркивали, что, кроме совершенного Риттенхаусом, убийств в городе в тот вечер не было.

Вердикт пришелся по душе не всем. Его раскритиковал заместитель губернатора штата Висконсин Мандела Барнс.

"В течение последних недель многие боялись именно того, что мы сейчас видим", - сказал он в беседе с Ассошиэйтед пресс.