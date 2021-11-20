Электромобили "тесла" проще всего заводить через приложение. Но в нем случился сбой

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Автомобилями "тесла" можно управлять через приложение

Владельцы автомобилей "тесла" массово жаловались в соцсетях, что из-за сбоя в работе мобильного приложения многие из них не могли открыть свои машины: обычные ключи были под рукой не у всех. Глава компании Илон Маск принес извинения.

В пятницу в соцсетях начали появляться жалобы на приложение Tesla. Владельцы сверхтехнологичных автомобилей не могли их завести и даже открыть в них дверь через приложение, которое перестало соединяться с автомобилями.

"Я застрял в часе езды от работы, потому что обычно завожусь с помощью телефона", - написал один из пользователей "Твиттера".

Основатель Tesla Илон Маск сам ответил на твит одного пользователя из Южной Кореи. Через некоторое время миллиардер написал, что неполадки с приложением устранены.

В общей сложности о проблемах с машиной сообщили около 500 пользователей. Большую часть проблем удалось разрешить в течение пяти часов.

"Извините, этого больше не произойдет", - написал Маск, после того как компания устранила неполадки.

Редактор британского журнала Car Expert Стюарт Мэйсон в беседе с Би-би-си отметил, что открыть и завести "теслу" с помощью обычного, низкотехнологичного ключа тоже можно.

"Технология делает вещи удобнее, но полагается на то, что сервера будут постоянно работать. Это то же самое, как выйти из дома без кредитных карт, рассчитывая расплачиваться везде с помощью смартфона. Если всегда полагаться на один механизм, то можно попасть впросак", - говорит он.

"Тесла" в этом смысле - жертва собственного успеха, говорит профессор Бирмингемской бизнес-школы Дэвид Бейли, который сам ездит на машине этой марки и испытал в пятницу связанные с этим трудности. "Они хотят, чтобы в распоряжении пользователей были новейшие технологии, а иногда они дают сбой", - рассуждает эксперт.