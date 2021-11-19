Дайджест: лагерь мигрантов на границе Беларуси с Польшей опустел; самое долгое лунное затмение за почти 600 лет

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Мигрантов перевели в транспортно-логистический центр около границы

Польская пограничная служба заявила, что мигранты покинули стихийный лагерь, разбитый ими в лесу около контрольно-пропускного пункта "Кузница - Брузги" на территории Беларуси. До недавнего времени здесь жили несколько сотен приезжих из ближневосточных стран, которые надеялись перейти в Польшу. Периодически они пытались прорваться через пограничные заграждения, что приводило к ожесточенным столкновениям.

Однако в четверг белорусские власти перевезли около тысячи мигрантов в транспортно-логистический центр, расположенный недалеко от границы. Пограничная служба Польши разместила в своем "Твиттере" снятые с верхней точки кадры, на которых виден опустевший лагерь, а также группа людей, идущих по дороге к центру.

В тот же день в Ирак также вернулись около 400 мигрантов, за которыми в Минск прилетел самолет "Иракских авиалиний".

Страны Запада обвиняют Беларусь в намеренной организации кризиса с мигрантами - по их мнению, таким образом Минск мстит Европейскому союзу за санкции и жесткую критику после президентских выборов 2020 года, которые Запад считает фальсифицированными. Белоруссия такие обвинения отвергает и считает, что в кризисе виноват ЕС.

В пятницу пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко во время недавнего разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей принять 2 тыс. беженцев, находящихся на границе. По ее оценкам, сейчас в Беларуси находится в общей сложности 7 тыс. мигрантов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сейчас в лагере на границе с Польшей почти никого нет

Однако немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что Берлин не намерен разрешать въезд людей, прибывших на белорусско-польскую границу. "Мы не поддадимся на это давление и не скажем, что готовы принять беженцев в европейских странах, потому что это будет означать реализацию главной цели этой вероломной стратегии, - сказал Зеехофер после переговоров со своим польским коллегой Мариушем Каминьским. - Речь идет о незаконной и вероломной миграции, которую Беларусь организует с некоторой помощью России. Поляки не только защищают свои интересы. Они также действуют в интересах всего Европейского союза".

В четверг вечером стало известно, что Великобритания отправляет на границу Польши и Беларуси 150 военных инженеров, которым предстоит помогать польским властям в укреплении пограничной инфраструктуры.

Самое долгое затмение Луны с 1440 года

В пятницу часть жителей Земли смогут наблюдать уникальное астрономическое явление - частичное затмение Луны, которое будет продолжаться в течение трех часов 28 минут. Последний раз настолько продолжительное затмение произошло в 1440 году.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время затмения Луна покраснеет

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Лунное затмение начнется в 09:02 утра по Москве (06:02 по Гринвичу), впрочем в столице его наблюдать не смогут - как и на большей части территории России. Институт прикладной астрономии РАН сообщил агентству ТАСС, что в западных регионах страны небольшое затмение смогут увидеть только в Калининградской области, а лучше всего затененная Луна будет видна в некоторых районах Дальнего Востока: на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области.

Зато за явлением воочию смогут следить во всей Северной Америке, а также в некоторых регионах северо-восточной Азии, Южной Америки, а также Полинезии и Австралии.

Те, кому не только посчастливится оказаться в нужном районе Земли, но и повезет с погодой, примерно через час после начала затмения увидят Луну, от которой кто-то будто бы откусил значительный фрагмент. Через 1 час 45 минут Луна покраснеет и в течение 18 минут достигнет самого яркого, кроваво-красного цвета. В максимальной стадии тень от Земли закроет 99% Луны.

Затем весь процесс будет продолжаться в обратной последовательности.

В следующий раз лунное затмение такой продолжительности состоится еще очень нескоро: в 2669 году. Тем, кто не хочет упустить уникальный шанс, но находится в непригодном для наблюдения регионе Земли, придется довольствоваться онлайн-трансляцией затмения - например, на сайте Time and Date.

А пока посмотрите на фотографии, сделанные во время лунного затмения и суперлуния в мае этого года.

Выходят новые альбомы Адель и Стинга

В пятницу новые альбомы выпускают сразу два популярных британских исполнителя - Адель и Стинг.

Автор фото, Columbia Records

Новый альбом Адель называется "30", это первый диск певицы за последние шесть лет. В октябре она выпустила клип на песню с этого альбома под названием Easy On Me (англ. - "не будьте ко мне слишком строги"), в ней Адель обращается к своему бывшему супругу и к девятилетнему сыну, объясняя, почему решилась на развод.

Недавно Адель также дала интервью американской телеведущей Опре Уинфри и рассказала о трудностях, через которые ей пришлось пройти в последние годы.

Выходящий альбом Стинга "The Bridge" - 14-й по счету в его сольной карьере. Он был создан "в год глобальной пандемии, личных потерь, изоляции, распада, локдауна и невероятных социальных и политических потрясений", говорил певец в интервью Los Angeles Times.

Подпись к фото, Стинг во время недавнего выступления на Би-би-си

В начале октября Стинг отметил 70-летие, прочитайте подробный рассказ о его творчестве, который подготовил наш обозреватель по вопросам культуры Александр Кан.

Москва опубликовала дипломатическую переписку об Украине

Министерство иностранных дел России решилось на достаточно необычный в дипломатической практике шаг: оно опубликовало обычно конфиденциальную переписку с главами МИДов Германии и Франции об организации очередного раунда переговоров по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В переписке речь шла об организации очередного саммита в "Нормандском формате". На фото – встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в декабре 2019 года.

Таким образом Москва отреагировала за заявления западных стран о том, что российские власти воспротивились проведению очередной встречи в Нормандском формате (главы МИДов России, Украины, Франции и Германии). Российские власти утверждают, что не против встречи, но до нее предлагают согласовать совместное заявление, с которым не соглашаются в Берлине и Париже. Мы разбирались, что нового мы узнали из переписки, как на этот шаг отреагировали в Киеве - и что необычного в этой ситуации.

Саакашвили упал в обморок в тюрьме

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку в тюрьме, в четверг вечером упал и на некоторое время потерял сознание, это произошло во время встречи с адвокатами. Позже его состояние стабилизировалось, он остается в тюремной больнице в Тбилиси.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Демонстрация в поддержку Михаила Саакашвили

Саакашвили, приговоренный в Грузии к нескольким годам тюрьмы, голодает в знак протеста против преследований, которые он считает политическими. Экс-президент готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую больницу и передадут в руки независимых врачей.

Грузинские СМИ не исключают, что Саакашвили могут вскоре перевезти из тбилисской тюремной больницы в другое место. ТАСС цитирует главу парламентского комитета по вопросам здравоохранения Дмитрия Хундадзе, который допустил возможность отправки бывшего президента в частную клинику, но отметил, что это будет сделано только в случае необходимости.

В четверг вечером Государственный департамент США заявил, что внимательно следит за ситуацией вокруг Саакашвили и призывает власти прислушаться к рекомендациям уполномоченной по правам человека Грузии, которая недавно призвала перевести его в гражданскую больницу.

В пятницу в Тбилиси должны состояться очередные акции протеста в поддержку Саакашвили.

Скандал из-за задержания 14-летней девочки в Санкт-Петербурге

Родители 14-летней жительницы Санкт-Петербурга обратились с жалобой в прокуратуру после того, как сотрудники полиции задержали ее за переход улицы в неположенном месте. Мать девочки, записавшая задержание на видео, говорит, что полицейские силой усадили ее дочь в машину и "нанесли ей побои".

Как сообщила полиция Санкт-Петербурга, девочка грубо нарушила правила дорожного движения, что "потенциально создало аварийную ситуацию", а затем отказалась предъявить паспорт и сообщить личные данные. Однако в результате инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Приговоренного к смерти в США помиловали в последний момент

Губернатор штата Оклахома отменил смертную казнь Джулиуса Джонса, приговоренного к высшей мере наказания за убийство. Указ о замене смертельной инъекции пожизненным заключением был подписан всего за несколько часов до исполнения приговора.

Автор фото, Oklahoma Department of Corrections Подпись к фото, Джулиус Джонс утверждает, что не убивал Хауэлла

В 2002 году Джонс был признан виновным в убийстве менеджера страховой компании Пола Хауэлла, погибшего во время угона его машины тремя годами ранее. Подозреваемый утверждает, что его не убивал и впервые в жизни увидел Хауэлла по телевидению, когда сообщалось о его гибели.

Петицию об отмене смертного приговора Джонсу подписали шесть миллионов человек, проявить к нему милосердие также требовали сотни американских школьников, устроивших забастовку.

В результате губернатор Кевин Ститт сообщил, что решил вмешаться "после молитвенных размышлений и пересмотра материалов, представленных всеми сторонами".

Washington Post: Путин не слышит предупреждений США по Украине

Американская Washington Post публикует колонку (требуется подписка), автор которой Давид Игнатиус комментирует последние заявления Владимира Путина о концентрации российских войск на границах Украины.

Автор фото, EPA

В четверг президент России выразил удовлетворение тем, что на Западе возникло "известное напряжение" в связи с происходящей передислокацией и предложил сделать так, "чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт".

В связи с этим автор Washington Post отмечает, что "Россия продолжает игнорировать призывы США и Европы отвести свои войска от дестабилизированной украинской границы". "Напряженное противостояние в случае с Украиной - это классический пример дипломатии, которая пока не работает", - считает Игнатиус.

Как он пишет, страны Запада "уже несколько недель предупреждают, что Путин должен отдать приказ об отводе войск, которые выглядят как зловещая сила для вторжения, - или столкнуться с жесткими действиями коалиции во главе с США". "Вместо этого Путин, по всей видимости, наслаждается озабоченностью Запада", - считает обозреватель Washington Post.

При этом, по его оценкам, "администрация [президента США Джо] Байдена разрывается между желанием предотвратить российское вторжение и надеждой на успех новых переговоров с Путиным о стратегической стабильности и других вопросах". Журналист напоминает о последних контактах между Москвой и Вашингтоном, в частности, о недавнем визите в российскую столицу директора ЦРУ Уильяма Бернса и телефонных переговорах советника по национальной безопасности Джейка Салливана с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

"Администрация Байдена права, когда пытается установить более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, - резюмирует автор издания. - Но конфронтация вокруг Украины напоминает о том, насколько далека нынешняя ситуация от стабильности и предсказуемости".

Россия выдвинула на Оскар достаточно необычную ленту - фильм на осетинском языке "Разжимая кулаки" молодого режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского. Эта картина также получила престижный приз на Каннском кинофестивале (гран-при в программе "Особый взгляд").

Автор фото, EPA/TASS Подпись к фото, Продюсер Александр Роднянский, актриса Милана Агузарова и режиссер Кира Коваленко в Каннах

Наш корреспондент Наталия Зотова рассказывает, почему этот фильм разделил Осетию на два лагеря: одним лента о семье с деспотичным отцом нравится, другие боятся, что она очернит республику. (Внимание, в тексте содержатся спойлеры.)