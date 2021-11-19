Глава МВД Британии хочет объявить террористической организацией движение ХАМАС, контролирующее Газу

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Глава Хоум-офиса Прити Патель неоднократно говорила, что не потерпит антисемитиза в стране в любом его проявлении

Глава британского Хоум-офиса Прити Патель, находящаяся с визитом в США, объявила, что власти Великобритании намерены признать палестинскую группировку ХАМАС террористической организацией.

Патель надеется на следующей неделе получить поддержку парламента в этом вопросе, после чего в закон о противостоянии терроризму будет внесена соответствующая поправка.

"ХАМАС обладает значительными возможностями террористического характера, включая доступ к широкому арсеналу новейшего оружия и наличие лагерей подготовки боевиков. Вот почему сегодня я предпринимаю этот шаг, означающий запрет организации целиком", - говорится в заявлении главы МВД.

До сих пор Великобритания и Австралия признавали террористическим лишь боевое крыло ХАМАС - бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам". Сейчас Лондон становится в один ряд с ЕС, США, Японией и Канадой, где организация запрещена целиком.

"Мы пришли к выводу, что мы больше не можем разделять [организацию] по политическим и военным аспектам. Он [вывод] основан на большом объеме разведданных, указывающих на связь [политического крыла] с терроризмом", - сказала Прити Патель журналистам в Вашингтоне.

Она и раньше предупреждала, что не потерпит антисемитизма в своей стране. По ее словам, ощущение опасности стало для евреев чем-то будничным, где бы они ни находились - в школах, на улице, во время молитв, дома или онлайн.

После вступления решения в силу любое проявление поддержки ХАМАС на территории Великобритании (от участия в митингах до флажка группировки на личном автомобиле) будет преследоваться в соответствии с законом о терроризме, предусматривающим до 10 лет лишения свободы.

Представители ХАМАС заявили, что их официальная реакция последует после вступления британской поправки в силу. Пока они выпустили короткое заявление, в котором говорится: "Вместо того, чтобы извиниться за свои исторические грехи перед палестинским народом, Британия поддерживает агрессию за счет жертв".

"Противостояние оккупации любыми доступными методами, включая вооруженное сопротивление, - право любого оккупированного народа, гарантированное международным законом", - также говорится в заявлении ХАМАС.

Ближневосточная дипломатия

Власти Израиля одобрили решение Британии, заявив, что это шаг к еще большему сближению двух стран.

"ХАМАС - террористическая группировка, вот и всё. Ее "политическое крыло" просто прикрывает боевую активность. Это те же террористы, только в костюмах", - написал в "Твиттере" премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

В своем другом твите Беннет поблагодарил британского премьер-министра Бориса Джонсона за мудрое руководство и назвал его своим другом.

Однако решение Британии может значительно ограничить ее возможности для дипломатических маневров на Ближнем Востоке.

ХАМАС принадлежит большинство в палестинском парламенте, он очень популярен среди палестинцев и с 2007 года полностью контролирует сектор Газа.

Что такое ХАМАС

Автор фото, AFP Подпись к фото, Так выглядит боевик бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам" - военизированного крыла ХАМАС

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Группировка ХАМАС откололась от египетского отделения движения "Братья-мусульмане" в 1987 году на волне первой палестинской интифады.

Сначала ее рассматривали как конкурента ООП - Организации освобождения Палестины под руководством Ясира Арафата. Но авторитет Арафата не позволил ХАМАС выйти на лидирующие позиции, и группировка осталась в стороне от политической жизни палестинских территорий, несмотря на то, что в 1988 году на базе ХАМАС была сформирована политическая партия.

Вплоть до смерти Арафата в 2004 году ХАМАС выполял лишь боевые задачи в борьбе с Израилем. Полное уничтожение государства Израиль - одна из неизменных целей группировки, прописанная в ее хартии.

Росту политической популярности ХАМАС среди палестинцев способствовал уход израильских войск из сектора Газа в 2005 году. Многие посчитали, что это результат многолетней деятельности боевиков, и уже в 2006 году на выборах в палестинский парламент ХАМАС получил 73 из 133 мест.

В это же время обострился конфликт между ХАМАС и ФАТХ - палестинской партией, руководство которой признано Западом легитимной властью Палестинской автономии.

Россия, Китай, Турция и ряд арабских государств не считают ХАМАС террористической организацией.