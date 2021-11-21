Китай опубликовал видео с пропавшей теннисисткой Пэн Шуай, но его считают постановочным

16 минут назад

Автор фото, Reuters

Связанный с правительством Китая медиаконцерн Global News опубликовал на своем аккаунте в "Твиттере" видеоролик, на котором видна теннисистка Пэн Шуай. Она бесследно исчезла после того, как в начале ноября обвинила высокопоставленного чиновника в сексуальных домогательствах.

По словам редактора Global News, видео сделано перед началом финального матча юниорского теннисного турнира Fila Kids Junior Tennis в Пекине в воскресенье, однако верифицировать его невозможно.

На нем Пэн Шуай в спортивном костюме стоит в ряду почетных гостей, за кадром объявляются их имена. На заднем плане видны часть логотипа Fila и несколько человек, перекрывающих выход со спортивной арены.

По мнению многих пользователей соцсетей, видео выглядит постановочным, а представление высоких гостей сопровождается очень жидкими аплодисментами, что весьма необычно для Китая.

Это уже третье видео с участием Пэн Шуай, опубликованное в "Твиттере" Global News за последние несколько дней. На первых двух она обедает в ресторане с тренером и друзьями. Однако, по словам главы теннисной международной женской ассоциации (WTA) Стива Саймона, из них по-прежнему неясно, свободна ли Пэн Шуай в своих перемещениях и принятии решений.

WTA спортсмены и правительства ряда стран бьют тревогу, так как Шуай уже несколько недель не выходит на связь. Международные теннисные ассоциации пригрозили отменить все турниры, запланированные на 2022 год в Китае. Официальной реакции МОК пока нет.

Письмо-фальшивка?

На прошлой неделе государственный канал Китая CGTN показал скриншот электронного письма, якобы написанного Шуай главе WTA Стиву Саймону, в котором она отказывается от своих обвинений и утверждает, что с ней все в порядке и она просто отдыхает дома.

Однако стиль послания и отчетливо видимый на скриншоте курсор, появляющийся при наборе текста, заставили общественность усомниться в подлинности письма. Требования показать Пэн Шуай зазвучали еще громче. В социальных сетях развернута кампания под хэштегом #WhereIsPengShuai (#ГдеПэнШуай).

Пользователи ждут, чтобы теннисистка по меньшей мере лично записала видеобращение, из которого было бы ясно, что ее не принуждают говорить.

Поэтому опубликованное в воскресенье видео, на котором она лишь машет рукой невидимым в кадре зрителям, вряд ли успокоит WTA и общественность. Представитель WTA уже заявил агентству Рейтер, что оно не может считаться достаточным доказательством ее свободы.

Что произошло

35-летняя Пэн Шуай в 2014 году была первой ракеткой мира в женском парном разряде. На ее счету победы в двух турнирах "Большого шлема" (Уимблдон-2013 и Ролан Гаррос-2014) в паре с тайваньской теннисисткой Се Шувэй.

В одиночном разряде она поднималась на 14-ю строчку рейтинга.

В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo она рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 гг. Гаоли - близкий соратник председателя КНР Си Цзиньпина и видный партийный деятель.

Это первое подобное обвинение в адрес чиновника такого уровня в Китае. К тому же оно прозвучало за считанные месяцы до того, как Китай будет принимать у себя зимние Олимпийские игры.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Чжан Гаоли покинул пост премьер-министра Китая в 2018 году, но остался большим партийным боссом

Сообщение было быстро удалено, но его успело прочитать огромное число пользователей.

С тех пор о теннисистке ничего не известно. WTA и многие теннисисты неоднократно выражали озабоченность судьбой Шуай.

В частности, Наоми Осака призывала функционеров большого тенниса прояснить ситуацию. В начале этой недели первая ракетка мира Новак Джокович сказал, что шокирован происходящим.

Глава WTA Стив Саймон настаивает, чтобы обвинения в сексуальных домогательствах, которые выдвинула Пэн Шуай, были расследованы с максимальной прозрачностью и без какой-либо цензуры.