Коронавирус: Австрия вводит полный локдаун и обязательную вакцинацию

40 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Австрии вакцнированы две трети населения, что недостаточно для достижения коллективного иммунитета

В Австрии вводят полный локдаун с понедельника. Решение принято всего через несколько дней после того, как власти объявили о локдауне только для непривитых.

Канцлер Австрии Александр Шалленберг сказал, что локдаун пока введен на 20 дней, а с 1 февраля 2022 года вакцинация в стране станет обязательной.

Власти пошли на этот шаг из-за рекордного количества случаев новых заражений и одного из самых низких уровней вакцинации в западной Европе.

"Мы не хотим пятой волны", - объяснил Шалленберг свое решение.

Данные за последнюю неделю показали, что уровень заболеваемости в стране составил 990 случаев на 100 тыс. человек, и министр здравоохранения Вольфганг Мюкштейн сказал, что с такими цифрами введение карантина стало крайней мерой.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, С понедельника улицы Вены опять опустеют

Австрийцы опять должны будут работать из дома, все магазины, кроме продовольственных, будут закрыты, а школы смогут посещать только те дети, которые по разным причинам не могут учиться дистанционно и нуждаются в очных уроках.

Такие правила будут действовать до 12 декабря, но их пересмотрят через 10 дней.

Австрия - первая в Евросоюзе страна, которая опять ввела полный локдаун из-за коронавируса.

Частичные локдауны введены в Словакии, Чехии и Нидерландах. Ограничения касаются непривитых людей. Власти Германии тоже решили ввести ограничения для непривитых людей в районах с высоким уровнем госпитализации из-за коронавируса. Эти меры затронут 12 из 16 земель Германии.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге уже предупреждал о предстоящей тяжелой зиме.