"Вполне возможно": Лукашенко в интервью Би-би-си признал, что мигрантам помогали перейти границу с Польшей

Стив Розенберг

Би-би-си, Минск

час назад

Подпись к фото, Александр Лукашенко встретился с корреспондентом Би-би-си Стивом Розенбергом в президентском дворце

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко сказал в интервью Би-би-си, что "вполне возможно", что "кто-то" в Беларуси помогал мигрантам попасть в Польшу, но отрицает, что их специально приглашали.

Тысячи мигрантов, в основном с Ближнего Востока, уже несколько месяцев пытаются попасть в ЕС через Беларусь. Ранее на этой неделе белорусские власти вывезли их из стихийного лагеря на границе с Польшей во временное жилье, обустроенное на месте большого склада.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Внутри убежища для мигрантов у границы Польши и Беларуси

ЕС, НАТО и США обвинили белорусского лидера в заманивании мигрантов к границе ложными обещаниями легкого въезда в ЕС для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Вот что ответил Александр Лукашенко на вопрос, так ли это.

"Наши помогают им перебраться на польскую территорию, да? Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог, и я даже не буду разбираться. Я и сказал, я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю: и впредь не буду их держать на границе, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам. Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите - не надо. Мы без вас будем решать эту проблему. Так, как получится. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь", - заявил автократ.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Массовые протесты против результатов президентских выборов привели к задержаниям, пыткам, избиениям и отъездам участников протестов в другие страны из-за опасений за свою жизнь

Тысячи протестующих и активистов оппозиции были задержаны прошлым летом, а лидер оппозиции Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь.

Согласно официально объявленным результатам президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. По мнению её сторонников и ряда аналитиков, результаты голосования были фальсифицированы, а на самом деле, Светлана Тихановская набрала значительно больше голосов, чем заявил Центризбирком, и должна считаться избранным президентом страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Лукашенко находится у власти с 1994 года, но его переизбрание на пост президента в прошлом году, которое сопровождалось массовыми протестами, арестами оппонентов и фальсификациями, было не признано Евросоюзом.

Команда Тихановской осудила Би-би-си за интервью с Александром Лукашенко, назвав его "предоставлением площадки для высказывания диктатору"

Корреспондент Би-би-си задал Александру Лукашенко вопрос об избиениях мирных демонстрантов, а также хотел продемонстрировать ему видео, на котором показаны люди, выходящие из печально известного изолятора на Окрестина в Минске с травмами, полученными в результате пыток.

"Не надо, не надо. Я это признаю, признаю" - ответил Лукашенко. "И в Окрестила получали там. - продолжил он. - И избитую милицию… вы только бойцов из Окрестина - вы не показывали, что они были избиты".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Это фотография участника белорусских демонстраций, который вышел из СИЗО "Окрестина"

Я задал ему вопрос о том, как он уничтожал гражданское общество, в том числе закрыл 270 НКО с июля.

"Отвечаю на твой вопрос, не трудись. Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО и прочие, которые вы финансировали", - ответил он.

ЕС считает, что Лукашенко несет ответственность за кризис у границы Польши, Литви и Латвии, развернувшийся в последние месяцы. Предполагается, что таким способом он мстит Западу за санкции, введенные после жестокого подавления протестов.