Скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Ему было 67 лет

20 ноября 2021, 07:53 GMT Обновлено 14 минут назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofiev/TASS

Народный артист России Валерий Гаркалин скончался на 68-году жизни, сообщил ТАСС ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

В начале октября актер заразился коронавирусом и был госпитализирован. 6 октября СМИ сообщали, что его перевели в реанимацию.

Коронавирусная инфекция развивалась на фоне хронических проблем с сердцем. Кроме того, у Гаркалина была диагностирована "критическая" стадия пневмонии с поражением легких до 75%, хотя в начале лечения этот показатель составлял 25−50 процентов, писали таблоиды.

"Он был выдающимся и любимым актером и педагогом. Одним из важнейших столпов на нашем факультете эстрады. Он обладал всеми необходимыми талантами театрального педагога", - сказал Григорий Заславский в эфире телеканала "Россия 24"

Автор фото, TASS/Филиппов Алексей Подпись к фото, Актеры Леонид Ярмольник, Валерий Гаркалин и Лев Дуров (слева направо) на церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" в саду "Эрмитаж" в 2010 году

За свою карьеру Гаркалин снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, среди которых "Белые одежды", "Ширли-Мырли" и "Ландыш серебристый".

Автор фото, TASS/Машков Юрий Подпись к фото, Валерий Гаркалин на съемках в 2004 году

Он также много лет служил в московском Театре Сатиры. Он играл Хлестакова в "Ревизоре" по пьесе Николая Гоголя, Петруччо в "Укрощении строптивой", Курослепова в "Горячем сердце".

Валерий Гаркалин с 1990 годов регулярно участвовал в различных антрепризных спектаклях. В частности, вместе с народной артисткой России Татьяной Васильевой был задействован в постановках "Ботинки на толстой подошве" по произведению Петра Гладилина и "Ну все, все… все?" по пьесе Наума Брода.

С 2002 года Валерий Гаркалин преподавал в Российском институте театрального искусства - ГИТИС. Был профессором кафедры эстрадного искусства, руководил мастерской.

Автор фото, TASS/Смитюк Юрий Подпись к фото, Валерий Гаркалин на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Владивостоке в 2019 году

Последняя роль актера - Валентин Седов в криминальном фильме Марии Маханько "Шахматная королева" (2018).