Электрический самолет "Роллс-Ройс" установил рекорд скорости (среди себе подобных)

42 минуты назад

Автор фото, Rolls-Royce Подпись к фото, Самолет сумел набрать высоту 3000 метров за 202 секунды, установив еще один рекорд

Британская индустриальная компания Rolls-Royce (более всего известная авиационными двигателями и дорогими автомобилями) объявила, что ее малый электросамолет Spirit of Innovation установил мировой рекорд скорости в своем классе.

Как говорится в заявлении компании, самолет достиг скорости в 623 км/ч в ходе испытательного полета.

Независимая экспертиза Мировой федерации авиаспорта пока не подтвердила рекорд, но если это правда, то речь идет о наивысшей скорости, которой когда-либо достигал электросамолет.

Полет проходил 16 ноября на авиабазе Боскоум-Даун в графстве Уилтшир. За штурвалом находился пилот Фил О'Делл, который назвал полет знаменательным событием в своей карьере.

Автор фото, Rolls-Royce Подпись к фото, Spirit of Innovation и его электродвигатель на 400 киловатт

В Rolls-Royce утверждают, что самолет компании превысил прошлый рекорд, установленный электропланом немецкой Siemens в 2017 году, на 213 км/ч. Самолет также побил отдельные рекорды на дистанции в 3 и 15 км и по скорости набора высоты до 3000 м. Самолет сумел набрать эту высоту за 202 секунды, опередив предыдущего рекордсмена на минуту.

В самолете "Роллс-Ройс" установлен электродвигатель мощностью 400 киловатт, это примерный эквивалент 535 лошадиных сил. В компании утверждают, что аккумулятор у самолета самый вместительный во всей малой авиации - его хватило бы для одновременной зарядки 7500 смартфонов.

"После климатической конференции COP26, где весь мир сошелся на том, что необходимо действовать, это еще одна веха, которая приблизит общие выбросы от авиации к нулевому значению", - заявил глава компании Уоррен Ист.