Погодные аномалии: неожиданно ранние льды на Северном морском пути и "Ла-Нинья" в Австралии

18 минут назад

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Пока Австралия готовится к природному феномену "Ла-Нинья", который грозит погодными катаклизмами по всему миру, во льдах на Северном морском пути застряло множество морских судов из-за недостоверного прогноза синоптиков, чрезмерно положившихся на тенденцию к потеплению климата.

Более двух десятков грузовых судов под разными флагами оказались зажаты во льдах на Северном морском пути (СМП) и теперь ожидают подхода ледоколов, которые смогли бы освободить их и провести дальше по маршруту.

В последние годы движение судов по СМП значительно активизировалось в связи с потеплением атмосферы Земли в высоких и умеренных широтах, и Россия стала активно вкладывать средства в развитие арктических портов в ожидании дальнейшего сокращения ледового покрова и бума перевозок.

Но в этом году сразу несколько участков СМП сковало льдом на пару недель раньше обычного срока, что застало многих судовладельцев врасплох.

Обычно компании, которые занимаются доставкой грузов по СМП, заранее заказывают ледоколы у компании "Росатом", однако на этот раз их обманули прогнозы хорошей погоды.

"Благоприятная ледовая обстановка предыдущих лет исказила у некоторых судовладельцев представление о работе в акватории Севморпути в восточном направлении", - говорится в пресс-релизе государственной компании "Атомфлот", которая входит в корпорацию "Росатом".

В результате сразу несколько судов, которые шли из Мурманска на Чукотку, уже больше недели не могут продвинуться во льдах, что ставит под угрозу доставку жизненно важных грузов в отдаленные регионы на арктическом побережье России.

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Газета Telegraph Online (интернет-издание Daily Telegraph) ссылается при этом на генерального директора государственной компании "Росатом" Алексея Лихачева, который винит в сложившейся ситуации российский Гидрометцентр, оказавшийся, по его словам, неспособным предсказать раннее образование ледяного покрова.

Лихачев подтвердил, что атомные ледоколы уже вышли в море, но отметил, что спасательная операция может занять некоторое время, поскольку застрявшие суда разбросаны по всему маршруру

"Учитывая сроки продвижения в условиях ледообразования в акватории СМП, считаем, что до Нового года все застрявшие суда будут освобождены из ледового плена и проведены силами атомного ледокольного флота", - в свою очередь сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Росатома".

Австралия сообщает о начале феномена "Ла-Нинья"

Льды, сковавшие Северный морской путь раньше срока наперекор глобальному потеплению, - не единственная аномалия, которая наблюдается в мире.

В Южном полушарии Австралия уже второй год подряд готовится к природному явлению под названием "Ла-Нинья" ("Малышка") - противоположной фазы феномена под названием "Эль-Ниньо" ("Малыш").

Несмотря на ласковое имя, "Малышка" грозит циклонами и сильнейшими наводнениями (в последний раз "Ла-Нинья" сопровождалась проливными дождями такой силы, что, по словам специалистов, такое бывает раз за столетие).

"Ла-Нинья" возникает, коглда сильные ветры относят теплые поверхностные воды Тихого океана в сторону Южной Америки и Индонезии, а взамен с глубины поднимаются холодные воды.

Для Австралии это означает значительное понижение дневных температур и, как результат, снижение риска лесных пожаров, а также более комфортное лето.

Автор фото, EPA Подпись к фото, На прошлой неделе Новый Южный Уэльс пережил сильные наводнения, и это еще до прихода "Ла-Ниньи"

С другой стороны, более влажные, чем обычно, условия могут повысить частоту возникновения циклонов.

Так, в штате Квинсленд на этой неделе объявлены штормовые предупреждения, а на прошлой неделе из-за наводнений предупреждения о возможной эвакуации были сделаны в отдельных районах Нового Южного Уэльса.

"Ла-Нинья" может также повысить риск ураганов, способных перерасти в снежные бури, в Канаде и на севере США. Что касается Европы, то сильная "Ла-Нинья" может означать очень дождливую зиму.

Как отмечают во Всемирной метеорологической организации (ВМО), хотя климатические явления, подобные "Ла-Нинья", являются сугубо природными феноменами, они происходят на фоне таких климатических изменений, как повышение средней температуры по планете, более частое возникновение погодных экстремумов и изменение графика сезонных осадков, которые исследователи связывают с деятельностью человека.

Впрочем, по данным Бюро метеорологии Австралии, в этом году природный феномен обещает быть более слабым, чем обычно.