"Большой филолог, великий гражданин". Скончалась литературовед Мариэтта Чудакова

48 минут назад

Автор фото, Alexandr Petrov/TASS

Литературный критик, специалист по творчеству Булгакова Мариэтта Чудакова скончалась в воскресенье на 85 году жизни. Чудакова болела коронавирусом.

"Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", - написала дочь Чудаковой Мария в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что Чудакова заболела 3 ноября, а неделю спустя была госпитализирована в реанимацию больницы в "Коммунарке" с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Мариэтта Чудакова - доктор филологических наук, исследователь литературы советского периода. Она написала 6 книг и около 200 научных работ по истории литературы XX века, истории филологии, литературной критике. Особенно известны её труды о творчестве Михаила Булгакова.

Она также занималась общественной деятельностью, активно критиковала СССР и его наследие. Среди прочего, в 1993 году она подписала "Письмо сорока двух писателей" в поддержку Бориса Ельцина и с призывом к решительным мерам против коммунистическо-националистической оппозиции. Также была членом Президентского совета и членом комиссии по вопросам помилования при Борисе Ельцине.

В 2007 году вошла в первую тройку кандидатов СПС на выборах в Госдуму. После аннексии Крыма подписывала открытые письма в поддержку Украины.

"Один из главных людей эпохи"

"Большой филолог, великий гражданин, парадоксальный и очень обаятельный человек. [...] Статьи и книги Чудаковой будут читать многие поколения коллег. Еще больше хочется чтобы ее жизнь была примером для них", - написал в "Фейсбуке" историк и культуролог Александр Эткинд.

"Чуда не произошло. Умерла Мариэтта Чудакова - один из главных людей эпохи, жесткая, не всегда видевшая собеседника, трогательно заботившаяся о друзьях и коллегах, прекрасная, всегда боровшаяся за добро и правду, служившая только Свободе и ничему больше", - написал литературовед Олег Лекманов.