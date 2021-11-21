Сын пресс-секретаря Кремля опубликовал пост о страсти к опасному вождению. Песков говорит, что его написал кто-то другой
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в воскресенье вынужден был прокомментировать скандальную публикацию в социальных сетях своего несовершеннолетнего сына.
В воскресенье в "Инстаграме" 17-летнего Мики Пескова появился пост о крупной аварии на Кутузовском проспекте со смертельным исходом, произошедшей накануне.
"Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит два-три дня, и начинается опять то же самое", - говорилось в публикации.
Пост завершался словами: "Я и все остальные, кто был знаком с этим человеком, продолжат гонять, но все же я надеюсь, что эта ситуация кого-то все-таки чему-то научит".
Публикация вызвала большой резонанс, в социальных сетях ее расценили как признание сына пресс-секретаря Кремля в систематических нарушениях ПДД, в том числе вождении до достижения совершеннолетия.
Сам пресс-секретарь президента Песков заявил, что автором этого сообщения был не его сын.
"Он не ездит! Это он у себя опубликовал чужой пост! Перепост", - сказал Песков РИА Новости.
В субботу на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись два автомобиля, в них врезался еще один. За рулем BMW, которое предположительно стало виновником аварии, был автоблогер Саид Губденский, он погиб, его пассажир был госпитализирован и скончался в больнице.
"Двадцативосьмилетний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве и лишался права управления транспортным средством", - заявили в прокуратуре Москвы.
Губденский неоднократно публиковал видеоролики, на которых демонстрировал опасное вождение, а также ездил на автомобиле без номерных знаков.
Скандальной гонщице Маре Багдасарян запретили садиться за руль
Скандально известная участница гонок по Москве на "Гелендвагене" Мара Багдасарян, которой суд назначил 600 часов обязательных работ из-за многочисленных штрафов за нарушение ПДД, лишена водительских прав.